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Справи Майдану: Командира львівського "Беркуту" та його підлеглого судитимуть за організацію теракту та вбивства мітингувальників 18 лютого 2014 року

суд,беркут,львівський

Командир львівського "Беркуту" виконав явно злочинний наказ керівництва МВС України 18 лютого 2014 року, що призвело до вбивства 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Офіс Генерального прокурора України

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області та помічника начальника штабу цього підрозділу за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва.

Слідством встановлено, що командир львівського "Беркуту" за пособництва свого підлеглого – помічника начальника штабу, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУМВС України в м. Києві, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та умисних вбивств мітингувальників. Для цього експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї, у тому числі спорядженої боєприпасами із свинцевою кулею та картеччю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Судитимуть колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут". Його обвинувачують в організації застосування сили проти активістів Майдану

Зазначається, що це призвело до вбивства 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

Після цього обвинувачений організував привласнення вогнепальної зброї для приховування її використання 18 лютого 2014 року підлеглими працівниками спецпідрозділу.

Колишній командир спецпідрозділу працював у правоохоронних органах росії та, маючи громадянство країни-агресора, шляхом обману набув громадянство України, якого в результаті був позбавлений.

Також читайте: Справи Майдану: Перед судом постануть четверо екскерівників підрозділів міліції за силовий розгін акцій протесту в Черкасах

Автор: 

Беркут (532) Львів (3069) суд (11674) злочини проти Майдану (309)


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де знаходяться хвігуранти , скромно замовчується.
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10.04.2024 18:28 Відповісти
Дивно що їх досі не відмазали як інших їх шефи: татаров, керівник тітушок єрмак, і керівник штурму Майдана, чоловік верещучки
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11.04.2024 14:18 Відповісти
 
 