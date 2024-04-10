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Новини Війна
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Україна не просить надто багато. Нам потрібні кілька десятків систем ППО та достатня кількість сучасних винищувачів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі Україні систем ППО та винищувачів, щоб захистити небо над Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час Дельфійського економічного форуму.

"Ще тиждень тому наш Харків був фактично в темряві, бо російські терористи знищили всі енергетичні об'єкти міста. Мільйонне місто без електрики, зв’язку, навіть без нормальної подачі води. Зараз вдалося забезпечити постачання енергії. І місто знову світле й сильне. Ми можемо захищати нормальне життя навіть за 40 кілометрів від Росії, але для цього нам потрібні відповідні інструменти. І вони є у світу", - наголосив він.

За словами Зеленського, увага саме до цього факту зараз може змінити все саме так, як необхідно.

Також читайте: Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою далекобійній зброї, - Зеленський

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.

Це все абсолютно реалістично. І залежить тільки від політичної волі наших партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в тому, щоб віддати наші території РФ, то це дуже примітивна ідея, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ППО (3183)


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Топ коментарі
+8
Україні потрібно повернути двопартійну підтримку в Конгресі США, все - наживне.
Але ж, *****, з крадучим незграбним ЄрЗе її не повернути... Вони скотиняки, втратили двопартійну підтримку; на черзі демократи, будуть відмовлятися підтримувати... принаймі, питання про запрошення до складу НАТО вже не стоїть...
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10.04.2024 16:38
+7
Он як.....А скільки ракет,систем ППО та літаків ти за 5 років виготовив для України разом з вірними Йермаком та Шефірамі?
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10.04.2024 16:45
+5
Так купи. Багато намарадерив , паскуда гундоса
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10.04.2024 16:33
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...і шашлички)
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10.04.2024 16:25 Відповісти
вова, розкажи краще за німецьку порноактрису, посміши людей !

В штабе Зеленского сказали, что сравнение Украины с порноактрисой было просто шуткой https://zn.ua/

Зеркало недели https://zn.ua/POLITICS/v-shtabe-zelenskogo-skazali-chto-sravnenie-ukrainy-s-pornoaktrisoy-bylo-prosto-shutkoy-313781_.html
вже можна сміятись, вова ? до сліз, до кривавих сліз ?

.
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10.04.2024 18:48 Відповісти
Може почують - бо рашка лізе шо дурна
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10.04.2024 16:28 Відповісти
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10.04.2024 16:32 Відповісти
Хочу бути багатим як ЗЕкоманда.
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10.04.2024 16:32 Відповісти
Та в них карма погана, нащадки будуть хворіти, воно вам тре?
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10.04.2024 16:41 Відповісти
тре
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10.04.2024 16:47 Відповісти
Так купи. Багато намарадерив , паскуда гундоса
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10.04.2024 16:33 Відповісти
"...не дефіцитами здобувається перемога..."

Потужна теза, нічого не скажеш
Назустріч можна зазначити, що перемога також не здобувається брехнею, саботажем, безвідповідальністю, пустими балачками, корупцією тощо.
Також, перемога не здобувається зрадою і докладами товаришу майору з ФСБ.

Загалом, перемога не здобувається, коли керівництво країни - погана імітація влади, коли клоуни з дешевого балагану корчать з себе "президента", "голову верховної ради", "верховного головнокомандувача"...
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10.04.2024 16:37 Відповісти
Україні потрібно повернути двопартійну підтримку в Конгресі США, все - наживне.
Але ж, *****, з крадучим незграбним ЄрЗе її не повернути... Вони скотиняки, втратили двопартійну підтримку; на черзі демократи, будуть відмовлятися підтримувати... принаймі, питання про запрошення до складу НАТО вже не стоїть...
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10.04.2024 16:38 Відповісти
Так це ж було вже.
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10.04.2024 16:43 Відповісти
Он як.....А скільки ракет,систем ППО та літаків ти за 5 років виготовив для України разом з вірними Йермаком та Шефірамі?
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10.04.2024 16:45 Відповісти
І нам потрібна справедливість Джерело:

Нажаль її не буде.
І варіантів судячи з дій сша вже обмаль (в 22 та на початку 23го була віра що буде масована підтримка,коли почали більшменьш постачати зброю).Але.
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10.04.2024 16:47 Відповісти
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10.04.2024 16:58 Відповісти
А чому воно не вмикає дипломатію, та не їздить сам на перемовини, а тільки скиглить всередину України? Щоб зняти з себе відповідальність, а не боротись та не опускати руки. Бо нікого він при особистій розмові переконати не здатен. Не дадуть йому там поставити суфлер, або зачитати з папірця написану промову, а тим паче вести живий діалог.
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10.04.2024 17:07 Відповісти
Пардон, сер...
Нам потрібно стати на коліна перед Богом, покаятись в гріхах, і вся та нечисть згине за день.
А не клянчити по світу, і то не Христа ради. Та посадити хоча б з десяток крадіїв надовго
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10.04.2024 17:13 Відповісти
Амеры скорее отдадут Петриоты кацапью на прикрытие нпз.
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10.04.2024 19:57 Відповісти
БЛАЗЕНЬ ПАРШИВИЙ.
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10.04.2024 20:47 Відповісти
 
 