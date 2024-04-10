Україна не просить надто багато. Нам потрібні кілька десятків систем ППО та достатня кількість сучасних винищувачів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі Україні систем ППО та винищувачів, щоб захистити небо над Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час Дельфійського економічного форуму.
"Ще тиждень тому наш Харків був фактично в темряві, бо російські терористи знищили всі енергетичні об'єкти міста. Мільйонне місто без електрики, зв’язку, навіть без нормальної подачі води. Зараз вдалося забезпечити постачання енергії. І місто знову світле й сильне. Ми можемо захищати нормальне життя навіть за 40 кілометрів від Росії, але для цього нам потрібні відповідні інструменти. І вони є у світу", - наголосив він.
За словами Зеленського, увага саме до цього факту зараз може змінити все саме так, як необхідно.
"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.
Це все абсолютно реалістично. І залежить тільки від політичної волі наших партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - додав він.
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В штабе Зеленского сказали, что сравнение Украины с порноактрисой было просто шуткой https://zn.ua/
Зеркало недели https://zn.ua/POLITICS/v-shtabe-zelenskogo-skazali-chto-sravnenie-ukrainy-s-pornoaktrisoy-bylo-prosto-shutkoy-313781_.html
вже можна сміятись, вова ? до сліз, до кривавих сліз ?
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Потужна теза, нічого не скажеш
Назустріч можна зазначити, що перемога також не здобувається брехнею, саботажем, безвідповідальністю, пустими балачками, корупцією тощо.
Також, перемога не здобувається зрадою і докладами товаришу майору з ФСБ.
Загалом, перемога не здобувається, коли керівництво країни - погана імітація влади, коли клоуни з дешевого балагану корчать з себе "президента", "голову верховної ради", "верховного головнокомандувача"...
Але ж, *****, з крадучим незграбним ЄрЗе її не повернути... Вони скотиняки, втратили двопартійну підтримку; на черзі демократи, будуть відмовлятися підтримувати... принаймі, питання про запрошення до складу НАТО вже не стоїть...
Нажаль її не буде.
І варіантів судячи з дій сша вже обмаль (в 22 та на початку 23го була віра що буде масована підтримка,коли почали більшменьш постачати зброю).Але.
Нам потрібно стати на коліна перед Богом, покаятись в гріхах, і вся та нечисть згине за день.
А не клянчити по світу, і то не Христа ради. Та посадити хоча б з десяток крадіїв надовго