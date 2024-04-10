Столтенберг про удари України по території РФ: Законне право на самооборону

Україна в порядку самооборони має право атакувати російські військові цілі, які перебувають поза територією нашої країни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це частина законного права на самооборону - удари по легітимним військовим цілям за межами країни", - сказав Столтенберг.

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Як повідомлялося, очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, 2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. На підприємстві зупинили CDU-5, одну з двох установок первинної переробки. Тоді завод втратив половину своїх потужностей.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.