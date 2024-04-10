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Новини Війна
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Столтенберг про удари України по території РФ: Законне право на самооборону

столтенберг,єнс

Україна в порядку самооборони має право атакувати російські військові цілі, які перебувають поза територією нашої країни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це частина законного права на самооборону - удари по легітимним військовим цілям за межами країни", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер не згоден з позицією США щодо атак України на НПЗ РФ: Звичайно, слід виводити їх з ладу

Як повідомлялося, очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, 2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. На підприємстві зупинили CDU-5, одну з двох установок первинної переробки. Тоді завод втратив половину своїх потужностей.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

Автор: 

росія (65122) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+9
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10.04.2024 16:37
+9
Заради об'єктивності удари по НПЗ почалися після Залужного
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10.04.2024 16:44
+4
Оприділіться - бо Остін каже шо нафтопереробні заводи ніззя
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10.04.2024 16:40
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10.04.2024 16:37 Відповісти
Оприділіться - бо Остін каже шо нафтопереробні заводи ніззя
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10.04.2024 16:40 Відповісти
Остін не каже, що ніззя. Остін просто поскаржився на зростання цін від цього, бідося.
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10.04.2024 16:49 Відповісти
"Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях"
Просто потрібно пояснити Остіну, що НПЗ це і є військова ціль.
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10.04.2024 16:59 Відповісти
Ну я ж кажу, поскаржився бідося. Часи зараз важкі, тому подібні заклики розглядатимуться якось потім, після війни.
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10.04.2024 17:01 Відповісти
Ну якшо генералу пояснювати шо танк без солярки не поіде -- то куди ми заидем
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10.04.2024 17:03 Відповісти
Це був "плач Ярославни", що там пояснювати.. Всі розуміють, що Остін розуміє, що НПЗ теж військові цілі.
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10.04.2024 17:05 Відповісти
Якщо цьому генералу щось і пояснювати, так кращє сразу про те, чому військова поразка Росії не є кінцем світу.
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10.04.2024 17:07 Відповісти
Давайте АТАКАМСи, тоді з'явиться база для обговорень, куди цією саме зброєю бити можна, а куди ні. А так, це пук в калюжу від Остіна.
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10.04.2024 17:04 Відповісти
нам самим треба "оприділіться"
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10.04.2024 17:06 Відповісти
Залужного зняли і удари по НПЗ припинились.
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10.04.2024 16:42 Відповісти
Заради об'єктивності удари по НПЗ почалися після Залужного
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10.04.2024 16:44 Відповісти
Це походу пов'язане з тим, що зелені розродились на 10 рік війни (6-й під іх кермаництвом) фінансуванням створення окремого роду бпла військ.
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10.04.2024 16:51 Відповісти
Що?)))
Бот ти хоч дати звіряй ))
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10.04.2024 18:28 Відповісти
Хочеться вірити що це антирашистське ІПСО, ця гра слів підтримки та заперечень про підтримку від партнерів стосовно "можна бомбити НПЗ й не можна "...
А Україні своє робить. От тільки б вову зробити обмеженим в діях презиком, ОПУ як антиконстітуційну гниду знищити , а ВР зробити владою коаліції порятунку. Вові треба зажати те, що йому облизують для підтримання його усратої нарцисоїдності. От хто це зробить?!!!
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10.04.2024 16:43 Відповісти
У ВР Є ПЛАНИ ОПОЗОЦИЇ ??? Зробити рішучі дії , приурочені 20му травню? В України є справжня опозиція? Чому Майдани розрулювати в допомогу міжнародно прийнятному законно демократично узгодженому рішенню в ВР, ЧОМУ МОГЛИ А ЗАРАЗ НІ?

Зібрати якнайбільшу кількість прибічників коаліції єдності й діяти - пресуху для дипломатів , звернення до партнерів у світі ! ПРЯМО КАЗАТИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ДЕМОКРАТІЇ , як основного сенсу допомагати Україні .
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10.04.2024 16:48 Відповісти
Толку балакати про небезпеку демократії, якщо будь-які інші альтернативи антинародно-узурпаційні.
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10.04.2024 16:54 Відповісти
Щойно Україна почала бити по цілях на території ********** почався "вой на болотах". До цього у них "десь там" будла спецоперація, але тепер "зясувалось" що це ж війна яка повернулась туди звідки прийшла. Тому потрібно бити максимально і застосовувати всі можливі способи та засоби для знищення військових заводів, фабрик, складів, аеродромів та логістичних шляхів доставки зброї на фронт. Звичайно, Пепсі-кола буде лобіювати свій бізнес в **********, але ця та подібні компанії є де-факто ворогом людства і спонсором імперського тероризму...
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10.04.2024 16:46 Відповісти
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10.04.2024 16:47 Відповісти
Та ти шо??! Дозволяєте???!!! Покидьки лицемірні, боягузливі!!!
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10.04.2024 16:49 Відповісти
Вони просто коментують. Вони не мають ніякої технічної можливості ні заборонити, ні дозволити це.
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10.04.2024 16:56 Відповісти
не по НПЗ , а по электростанциям надо бить , они питают заводы
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10.04.2024 17:41 Відповісти
Буде конкретна зброя від наших партнерів - ми зламаємо хребет путіну, - Зеленський
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10.04.2024 17:43 Відповісти
конкретный пацан
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10.04.2024 17:44 Відповісти
стоит путин в позе рак , над ним работает чувак
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10.04.2024 17:47 Відповісти
https://youtu.be/9JCd98aK9Mk?si=ua-yJCg5TSqcwR1p ...

Комбата ЗСУ пытают в тюрьме...дожили...
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10.04.2024 17:46 Відповісти
хто пытает ?
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10.04.2024 17:48 Відповісти
Вы между собой разберитесь для начала, кто в лес кто по дрова, тут поневоле прислушаешься к Макрону "О смерти мозга НАТО".
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10.04.2024 17:54 Відповісти
На соседней ветке чёрный генерал запрещает стрелять, этот кричит х*ярьте ребята.
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10.04.2024 17:59 Відповісти
 
 