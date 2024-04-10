УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8444 відвідувача онлайн
Новини
1 850 37

45% українців довірили б владу у повоєнний період політсилі з середовища військових, – опитування

зсу,армія

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 45% опитаних).

Про це свідчать результати  опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

опитування центру розумкова

21,5% респондентів дотримуються думки, що нова політсила може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 51% жителів Західного, 48% — Південного, 43% — Центрального і 40% — Східного регіонів.

Також читайте: Більшість українців вірять у перемогу. Очікують її за рік-два, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

опитування (1934) партія (367) Центр Разумкова (209) військовослужбовці (4743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Схоже наше суспільство не на граблі наступає а граблями усіяло весь свій рух по життю....
показати весь коментар
10.04.2024 16:53
+14
Єдиний кому довіряю це Порох.
показати весь коментар
10.04.2024 16:52
+12
Порошенко и Турчинов - политики-государственники, успешные, проверенные временем и хорошо показавшие себя, решая сложнейшие задачи.
Также очень хотелось бы видеть политический союз Пороха и Залужного.
показати весь коментар
10.04.2024 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдиний кому довіряю це Порох.
показати весь коментар
10.04.2024 16:52 Відповісти
олігарх
показати весь коментар
10.04.2024 16:53 Відповісти
А !!! А-А-А-А !!! Алігарх ! Він же Мародьор, Барига..... рєдіска

"https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php%3Ftid%3D1071&ved=2ahUKEwjtm9y86LeFAxWqg_0HHVUpBHIQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1J9fP75vdm3zJ0wF74-2Ti Глитай, або ж павук" - Кропивницький Марко
показати весь коментар
10.04.2024 17:17 Відповісти
Порошенко и Турчинов - политики-государственники, успешные, проверенные временем и хорошо показавшие себя, решая сложнейшие задачи.
Также очень хотелось бы видеть политический союз Пороха и Залужного.
показати весь коментар
10.04.2024 16:57 Відповісти
Ги-ги !

Залужний Гетьман, Порох премьєр по економіці

Порох не спить! Порох волонтерить !
показати весь коментар
10.04.2024 17:20 Відповісти
"Требуйтє крабов Хунту !"

показати весь коментар
10.04.2024 18:11 Відповісти
Схоже наше суспільство не на граблі наступає а граблями усіяло весь свій рух по життю....
показати весь коментар
10.04.2024 16:53 Відповісти
Суспільство в своєї масі - стадо баранів. Вони біжуть туди, куди їм скаже самий вінторогий баран (там типу травка зеленіша....)!
Якби люди уявляли скільки в армії ідіотів, при чому совкових ідіотів і особливо серед командування. Бо основну массу витягли з запасу, а запас це усі хто у свій час, косив від армії, записавшись на військову кафедру. А ті хто хоть щось засвоїв, засвоїв це з радянських методичок, бо навчали саме по ним и навчали ті кого звільнили в запас з армії
показати весь коментар
10.04.2024 17:25 Відповісти
"Чєм больше в армії дубов, тєм крєпчє наша оборона" (с)
Пригадую нашого замначштаба капітана Т. Його іронічно з гумором називали "мозг часті". Він був еталоном тупого офіцера. Але його виправдовувало те, що він був доволі добродушним, і тому ставилися до нього загалом нормально. Хоча й підсміювалися часто.

показати весь коментар
10.04.2024 20:13 Відповісти
За новие - тепер "повоєнние" - літса!
Політику може навіть кухарко, нє?
показати весь коментар
10.04.2024 16:57 Відповісти
Підтримаю будь яку націоналістичну силу яка розстріляє єрмака і його банду, а зєлєнського і "слуг" посадить до буцигарні.
показати весь коментар
10.04.2024 16:58 Відповісти
Зважаючи, що ЗСУ це просто зріз суспільства - отримаємо ті ж яйця але в профіль, отже нічого не зміниться - Україні триндець хоч так хоч сяк.
показати весь коментар
10.04.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2024 17:00 Відповісти
Кацапський наратив!
Так саме кацапів 30 років зомбували, що "від них нічого не залежить".
Якщо би від нас "нічого не залежало", то на вибори би НЕ ВИТРАЧАЛИ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ!
показати весь коментар
10.04.2024 17:08 Відповісти
Ну канешна починаючи з кравчука і закінчуючи особливо зе, всі вони самообиралися американцями.
показати весь коментар
10.04.2024 17:15 Відповісти
З яких саме, тих, що коліна прострілюють?
показати весь коментар
10.04.2024 17:03 Відповісти
Розумники, яким захотілося військової хунти та життя в величезній казармі можуть перейти в розділ "Блоги" та прочитати такого собі пана Маслова з регулярними пропозиціями закривати на величезні терміни громадян у в'язниці, катувати чи ампутувати кінцівки, аби вони так само страждали, як і ті, хто втратив їх на війні, створювати концтабори для своїх же співгромадян, забирати житло, власність, право на освіту і т.п. Військові мають займатися своєю справою, тобто, захистом країни, а не політичним та економічним життям.
показати весь коментар
10.04.2024 17:04 Відповісти
Ти у нас соціолог,**** які нах військові ,патомствєнниє ще напиши .
показати весь коментар
10.04.2024 17:18 Відповісти
Знову ті самі граблі!
Знову ті самі граблі!
Знову ті самі граблі!
Знов "розумний нарід" бажає голосувати за "нови ліца", дати владу тим, хто НІЧОГО не показав у політиці, не пройшов перевірку часом організувавши Партію хоча би 5 років тому.
Начепити на будь якого "лоточника" погони і "розумний нарід" знов кинеться 80% голосувати за нього.
показати весь коментар
10.04.2024 17:06 Відповісти
Військова хунта в бусіки буде трамбувати хлопців як оселедців
показати весь коментар
10.04.2024 17:06 Відповісти
Перетворити країну зментівського цирку на кзарму, це пздц.... Серед військових як виявилося коррупціонерів у відсотках не менше ніж серед інших, я вже не кажу за відсутність відповідальності за злочинні накази та не вдалі наступи і тд... це буде повна амністія м'ясникам та корумпованим воєнкомам, і головне всі герої та УБД... Згадати хочаб Остащенко чи Борісова...
показати весь коментар
10.04.2024 17:13 Відповісти
Хіба що добровольці і нижчі чини, без генералітету і полканів - воєнкомів....
показати весь коментар
10.04.2024 17:16 Відповісти
Військові тех бувають різні. От прийдуть якісь агресивні прострільщики колін до влади і буде триндець, погірше зеленого.
показати весь коментар
10.04.2024 17:22 Відповісти
Цей нарід безнадійний-ну "замутять",завтра,Сирський з Павлюком"партейку",може ще Арестович долучиться! І що?!
показати весь коментар
10.04.2024 17:24 Відповісти
Все це добре, але повинна бути партія з розгалуженою мережею, досвідченими політиками і людьми з державницьким досвідом, хватить вже дилетантів при владі
показати весь коментар
10.04.2024 17:25 Відповісти
Закономірний результат! Чим більше цивільна влада буде чудити, тим більше в широких масах буде з'являтись думка що до влади потрібно привести людей які за цю державу проливали кров, і це логічно. Проблема полягає в тому хто це все буде фінансувати, організовувати, та люди з якими мораль етичними цінностями будуть вступати в цю політсилу.
показати весь коментар
10.04.2024 17:25 Відповісти
Стаття 49 про вибори президента передбачає внесок у 2.5 млн грн. І гроші повертаються тільки якщо став президентом. Тобто стати кандидатом в президентом - це апріорі покласти два з половиною ляма в общак. Додайте сюди бабла на піар компанію десь так само. Багато ви дійсно бойових товаришів знаєте які можуть спокійно відслинити 5 лямів? Президенство точно не для простих людей.
показати весь коментар
10.04.2024 17:33 Відповісти
Не переймайтеся - пінчуки з бєнями міхайловим і прУтИлам у борг дадуть. У такий борг, що Україна ще 100 років вихаркуватиме. Чиви вірите, що зЕ за свої усе робив, починаючи зі "шлюхи урода"?
показати весь коментар
10.04.2024 17:39 Відповісти
Я не переймаюсь) Я про те, що нормальна людина туди не попаде. Або сволота або маріонетка сволоти. Перевертень у пікселі, але точно не війскьовий.
показати весь коментар
10.04.2024 17:41 Відповісти
У попередній ВР були цілком притомні депутати. Менше, ніж хотілося б, звісно. Але - були.
показати весь коментар
10.04.2024 17:51 Відповісти
Примітивна логіка. Насправді, щоб подавати свою кандидатуру, ви повинні бути хоч трохи впевнені, що за вас проголосує ну хоча б мільйон громадян (інакше толку туди подаватись, еге ж?). Так от, якщо у вас є мільйон прихильників - вам буде легко зібрати з них по 10-50 чи й більше грн і отримати грошей на внесок і на рекламу.
показати весь коментар
10.04.2024 19:44 Відповісти
Примітивна логіка, це обирати популістів у яких є своє стадо свої прихильники. Які ще й на вибори скинуться. Хоча он один вже є такий. Супутником вибори оплатить.
показати весь коментар
10.04.2024 19:47 Відповісти
Готуємся до алін міхайлових і сергіїв прУтИл у ВР... Ці наХерують ще керуватіміше
показати весь коментар
10.04.2024 17:35 Відповісти
Залужний вимазався в такий багнюці з шапталою - 2 інваліда , просто за свою рідню став переживати , а то завалили би всіх та списали на кацапів .бо зелене сбу ще не таких фокусів за свій бізнес при боневтіке буде тягнути .а то прийде другий президент , збігти то можливо ноквартірки на Печерських .пагорбах шкода
показати весь коментар
10.04.2024 19:18 Відповісти
Я також довірив би якби почали розстрілювати злодіїв та інше бидло яке обкрадає державу під час війни!
показати весь коментар
10.04.2024 20:54 Відповісти
 
 