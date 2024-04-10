45% українців довірили б владу у повоєнний період політсилі з середовища військових, – опитування
Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 45% опитаних).
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
21,5% респондентів дотримуються думки, що нова політсила може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.
Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 51% жителів Західного, 48% — Південного, 43% — Центрального і 40% — Східного регіонів.
Топ коментарі
+18 stels400
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+14 ДенКо
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+12 Vasya Kirpych #484960
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"https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php%3Ftid%3D1071&ved=2ahUKEwjtm9y86LeFAxWqg_0HHVUpBHIQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1J9fP75vdm3zJ0wF74-2Ti Глитай, або ж павук" - Кропивницький Марко
Также очень хотелось бы видеть политический союз Пороха и Залужного.
Залужний Гетьман, Порох премьєр по економіці
Порох не спить! Порох волонтерить !
крабовХунту !"
Якби люди уявляли скільки в армії ідіотів, при чому совкових ідіотів і особливо серед командування. Бо основну массу витягли з запасу, а запас це усі хто у свій час, косив від армії, записавшись на військову кафедру. А ті хто хоть щось засвоїв, засвоїв це з радянських методичок, бо навчали саме по ним и навчали ті кого звільнили в запас з армії
Пригадую нашого замначштаба капітана Т. Його іронічно з гумором називали "мозг часті". Він був еталоном тупого офіцера. Але його виправдовувало те, що він був доволі добродушним, і тому ставилися до нього загалом нормально. Хоча й підсміювалися часто.
Політику може навіть кухарко, нє?
Так саме кацапів 30 років зомбували, що "від них нічого не залежить".
Якщо би від нас "нічого не залежало", то на вибори би НЕ ВИТРАЧАЛИ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ!
Знову ті самі граблі!
Знову ті самі граблі!
Знов "розумний нарід" бажає голосувати за "нови ліца", дати владу тим, хто НІЧОГО не показав у політиці, не пройшов перевірку часом організувавши Партію хоча би 5 років тому.
Начепити на будь якого "лоточника" погони і "розумний нарід" знов кинеться 80% голосувати за нього.
своє стадосвої прихильники. Які ще й на вибори скинуться. Хоча он один вже є такий. Супутником вибори оплатить.