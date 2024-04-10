45% українців довірили б владу у повоєнний період політсилі з середовища військових, – опитування

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 45% опитаних).

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

21,5% респондентів дотримуються думки, що нова політсила може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 51% жителів Західного, 48% — Південного, 43% — Центрального і 40% — Східного регіонів.

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