"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 180 окупантів, 153 опорні пункти, 98 гармат, 86 ББМ та 30 танків, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 2 до 10 квітня 2024 року ліквідували 180 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Дрони працюють. За тиждень на фронті мінус 30 російських танків, майже 100 гармат і 86 бойових броньованих машин. Ударні підрозділи БпЛА, які забезпечує "пташками" Армія дронів, щотижнево вражають російську техніку на мільйони доларів. А ми зі свого боку збираємо статистику, щоб бачити, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони - саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний аналіз даних дозволяє ухвалювати дієві рішення, особливо коли це стосується фронту", - йдеться в повідомленні.

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Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 16 САУ, 11 складів бк / палива та 10 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

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