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Новини Агресія Росії проти України
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"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 180 окупантів, 153 опорні пункти, 98 гармат, 86 ББМ та 30 танків, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 2 до 10 квітня 2024 року ліквідували 180 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Дрони працюють. За тиждень на фронті мінус 30 російських танків, майже 100 гармат і 86 бойових броньованих машин. Ударні підрозділи БпЛА, які забезпечує "пташками" Армія дронів, щотижнево вражають російську техніку на мільйони доларів. А ми зі свого боку збираємо статистику, щоб бачити, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони - саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний аналіз даних дозволяє ухвалювати дієві рішення, особливо коли це стосується фронту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Армія дронів за тиждень ліквідувала понад 150 окупантів та уразила 20 ворожих танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат і 9 складів. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 16 САУ, 11 складів бк / палива та 10 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Читайте: "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 192 окупанти та уразила понад 370 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ліквідація (3911) знищення (7216) Федоров Михайло (877) Армія дронів (65)


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Хфьодоров, де докази цієї пустої похвальби?
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10.04.2024 17:12 Відповісти
Друг Фьодорова збагатився - справа відкрита
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10.04.2024 19:28 Відповісти
КОРСУН: Друга Федорова ЗЛОВИЛИ на СХЕМІ! Дружина зненацька РОЗБАГАТІЛА. СБУ в КУРСІ https://www.youtube.com/watch?v=Dm8kC9QDJe0
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10.04.2024 19:36 Відповісти
І шо? ОПа ніколи не віддавала своїх. Бо здасть всіх!
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10.04.2024 20:40 Відповісти
До звіту увійшли дані 18-ти підрозділів? Тобто це всі підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів"? Чудово. А решта підрозділів як, "за свої"?
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10.04.2024 17:40 Відповісти
А скільки Україна втрачає за тиждень, мабуть побільше солдатів, якщо в 6 раз перевага в арті
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10.04.2024 17:40 Відповісти
Возможно "Операция Z" и врет, но пишут, что в Ахтырке Сумской обл., в 40 км от границы, на какой-то площадке стояли 32 шт. Д-20 и туда прилетел Искандер.
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10.04.2024 18:22 Відповісти
Армія дронів з дронами від волонтерів. Владні гандони, де дрони від держави?!
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10.04.2024 18:27 Відповісти
Парєньок навіть не заморочується - насмикав даних зі зведень, зліпив до купи і... але оп! - готовий звіт про те, як міфічна "армія дронів" крошить ворога батальйонами, дивізіонами, опорниками(?), ескадронами, ескадрільями та ескадрами! І загалом, вкрадені десятки мільярдів бюджетних грошей - то недарма!..
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10.04.2024 18:35 Відповісти
 
 