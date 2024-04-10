Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному, - Центр протидії дезінформації

У мережі поширюють інформацію про нібито мобілізацію жінок, проте наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова.

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - додали у ЦПД.

Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що найближчим часом Україна може ухвалити закони, які змусять жінок мобілізуватися до армії за ізраїльським зразком

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