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Новини
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Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному, - Центр протидії дезінформації

жінки,зсу

У мережі поширюють інформацію про нібито мобілізацію жінок, проте наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова.

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - додали у ЦПД.

Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що найближчим часом Україна може ухвалити закони, які змусять жінок мобілізуватися до армії за ізраїльським зразком

Читайте: За півтора місяця існування рекрутингових центрів до них звернулися понад 450 людей. Близько 20% - це жінки, - Міноборони

Автор: 

жінки (625) мобілізація (3053) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+11
Нажаль, у нас дуже багато з того, що спочатку називають фейком, через місяць два стає реальністю.
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10.04.2024 17:32
+8
Просрете в бездарних операціях заради піару чоловіків - і постане. А потім черга і до дітей дійде. Потужно і незламно поперлися парагвайським сценарієм. Ну а ****, не Залужних же усяких слухати, "*********** парадом буду я!" - так вирішив Лідор.
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10.04.2024 17:33
+5
Як же ви так... Фемки он уже в чергу вистроїлись щоб бути на рівних. А ви взяли і обламали...
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10.04.2024 17:28
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а чому ні? тоді давайте позбавимо жінок права управління займати керівні посади, керувати авто й голосувати на виборах
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10.04.2024 17:22 Відповісти
И выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника
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10.04.2024 17:33 Відповісти
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10.04.2024 17:22 Відповісти
Коротше все і всіх в ронос)
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10.04.2024 17:25 Відповісти
Хочете жаху?

В правильній орфографічня формі?

Я бачу! Крізь телебачення...

Задавайте питанння-

Всім нахерачу...
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10.04.2024 17:25 Відповісти
Як же ви так... Фемки он уже в чергу вистроїлись щоб бути на рівних. А ви взяли і обламали...
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10.04.2024 17:28 Відповісти
Їх зобов'язані мобілізувати, вони не Жінки а "рівноправні члени суспільства" а тому права у них повинні бути як і у Чоловіків, а тому не запровадження для них мобілізації означатиме дискримінацію, так що феміністки всі без виключення "вриваються" у штурмові бригади, тільки окремі щоб адекватним людям не забивали дурнею голову!
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10.04.2024 17:36 Відповісти
Відмінна робота української авіації по скученю окупантів.

Шикарні кадри авіа-удару по щурам https://t.me/pecherymordora356
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10.04.2024 17:28 Відповісти
Не можу зрозуміти на якій мові у вас нік написаний.
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10.04.2024 17:37 Відповісти
Женщин будут на ночь мобилизовать. Днем не актуально.
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10.04.2024 17:30 Відповісти
Жінки можуть з легкістю управляти дронами
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10.04.2024 17:31 Відповісти
Діти, інваліди та люди похилого віку теж можуть. А ще можна іноземців у країнах Африки та Азій з трущоб заманювати за чашку рису в день та обіцянками, як це вміють зеленчаки. Тільки короп річковий не може управляти. Мабуть ти товстолоб, а не короб.
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10.04.2024 17:41 Відповісти
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10.04.2024 17:46 Відповісти
Короп може в Тисі плавати )
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10.04.2024 17:49 Відповісти
Нажаль, у нас дуже багато з того, що спочатку називають фейком, через місяць два стає реальністю.
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10.04.2024 17:32 Відповісти
Просрете в бездарних операціях заради піару чоловіків - і постане. А потім черга і до дітей дійде. Потужно і незламно поперлися парагвайським сценарієм. Ну а ****, не Залужних же усяких слухати, "*********** парадом буду я!" - так вирішив Лідор.
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10.04.2024 17:33 Відповісти
Жінки депутатів на яких бізнес, квартири, машини будь в шоці!
Ні!))
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10.04.2024 17:37 Відповісти
Баблоси кінчаються - час стригти жінок в вкл і тцк
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10.04.2024 17:46 Відповісти
Всі ж так ********** дро....ти на ізраїль і приводити його у приклад!!!!!! Чи вже ні?!
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10.04.2024 17:47 Відповісти
А може спочатку 95кагал, клованів з пересувного цирку
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10.04.2024 17:49 Відповісти
А коли це в нас зелена клоака, на яку зебіли перетворили країну, стала на рівень Ізраїлю? Першніж дрочити на Ізраїль, треба до його рівня дотягнутися. Щось я дуже сумніваюся, що ів Ізраїлі видають бронь телемарахвонщикам. та пересувним циркам.
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10.04.2024 17:54 Відповісти
Це пряме порушення прав жінок та гендерної рівності! Куди скаржитись?
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10.04.2024 17:59 Відповісти
В нас і питання мобілізації військових,ментів,депутатів і їх синочків теж не стоїть на порядку денному,а також введення стану війни.
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10.04.2024 20:40 Відповісти
Як це фейк? В Україні, можливо, мобілізуватимуть більше жінок, - радниця командувача Сухопутних військ Григор'єва Джерело:
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10.04.2024 20:57 Відповісти
 
 