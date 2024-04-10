59,5% українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни, - опитування Центру Разумкова

Більшість українців негативно ставиться до ідеї проведення виборів під час війни. Люди вважають, що вибори роз’єднають суспільство та заважатимуть перемозі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни (хоча це дещо більше, ніж було у вересні 2023р. — 15%), більшість опитаних (59,5%) ставляться до цього негативно (у вересні 2023р. — 64%).

Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє — 68%).

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 40% і 9%).

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Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 51% і 13%).