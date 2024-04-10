59,5% українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни, - опитування Центру Разумкова
Більшість українців негативно ставиться до ідеї проведення виборів під час війни. Люди вважають, що вибори роз’єднають суспільство та заважатимуть перемозі.
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни (хоча це дещо більше, ніж було у вересні 2023р. — 15%), більшість опитаних (59,5%) ставляться до цього негативно (у вересні 2023р. — 64%).
Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє — 68%).
Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 40% і 9%).
Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 51% і 13%).
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Але при цьому вважає, що зміна цивільної влади може зашкодити.
Хтось нас намагається обманути...
Боових генералів можна міняти - а Верховного Гавнокомандуючого - який не те що не служив - а 4 рази ухилянт - не можна?
В Україні давня традиція козацтва - під час війн козацьких отаманів міняли далеко за менші прой..пи...
В Україні надзвичайний стан - і він потребує надзвичайних рішень ...
Бо коли обмежувати людей в правах ( навіть ,які не можна обмежити у військовий час) - Конституція на паузі ,а коли триматися зубами за крісло - то згадують за закон
Гундос просирає ці вибори зі свистом, саме тому він їх не допустить. Надія на Захід, який може його прижати.
А "петрушка"?
Довідка: Петрушка - лялька-рукавичка, головний персонаж російських народних театрів, фольклорний персонаж, лялька-маріонетка.
"ПОСАДИТИ У БУЦЕГАРНЮ ЄРМАКА?"
З того, що я бачив/чув - то Валодьку змінили б ще у 2021році, бо лІдор вправний як пуйло.
Крім прямої загрози втрати бюджетного корита є ще одна- глобальна.
Зеленського&кагал можна звинуватити в організації та вчиненні демографічної кризи, якої Україна не бачила з часів Голодомору 1933÷34 років.
Бо ж з'ясується за списками виборців що українців не 52, 44 чи 42 млн., а мах- 26 млн.
І це заслуга ЗЕбілів.
Тому й Ізраїль Зеленському два рази за півроку у візиті відмовив. Нахіба їм "прастой іврєйскій мальчік", що у 21 сторіччі найбільший концтабір у Європі заснував? Плюс найбільша державна схема з торгівлі людьми- вкрай непопулярний злочин.
І що?
Заміни не відбулось, бо українці були проти?
Ще трохи двері притиснуть Вовині горішки і він заверещить «вибори!»
І що, ці українці на вибори не підуть
На панство і кріпаків, на тих хто вірить в клоуна і тих кого вже цей цирк дістав,
Від Зеленого клоуна вже більщість українців верне, більщість українців хочуть нового, а головне компетентного і шанованого Заходом президента. Залужний теж підійде, я б ще за Романа Червинського проголосував як би була його кандидатура.
Продовження Шапітолію - ліквідація України.
Не стримуйте себе - кажіть правду, що вони підараси, як рософашисти.