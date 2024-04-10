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Новини Війна
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59,5% українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни, - опитування Центру Разумкова

вибори

Більшість українців негативно ставиться до ідеї проведення виборів під час війни. Люди вважають, що вибори роз’єднають суспільство та заважатимуть перемозі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни (хоча це дещо більше, ніж було у вересні 2023р. — 15%), більшість опитаних (59,5%) ставляться до цього негативно (у вересні 2023р. — 64%).

опитування вибори під час війни

Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє — 68%).

ставлення до виборів під час війни

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 40% і 9%).

Також читайте: Більшість українців вірять у перемогу. Очікують її за рік-два, - опитування Центру Разумкова

опитування щодо виборів

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 51% і 13%).

Автор: 

вибори (6689) опитування (1934) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+16
Центр ЗеЗумкова
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10.04.2024 17:47
+13
100% центра разумкова вважають українців тупим бидлом
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10.04.2024 17:48
+11
Якби Гундос був впевнений в перемозі, він би провів вибори і під масованим обстрілом. Плював він на безпеку людей (приклад - Київщина, де зелені тварюки під час навали кацапів вмовляли "сидіти по домах" людей, і сотні загинули).
Гундос просирає ці вибори зі свистом, саме тому він їх не допустить. Надія на Захід, який може його прижати.
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10.04.2024 18:03
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Центр ЗеЗумкова
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10.04.2024 17:47 Відповісти
Якби центр Разумкова був ПРОДЕРЖАВНИМ, запитав би , як виборець відноситься до БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВР з опозицією в питанні створення нової коаліці їЄДНОСТІ й кабміну від неї?
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10.04.2024 17:58 Відповісти
Каоліція єдності з ЮВТ? Ющ в 2005 вже був довірив їй Примьєрство. І залишився як кака на цідилку.
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10.04.2024 18:04 Відповісти
З будь-ким окрім ТІЛЬКИ ОПЗЖ ТА СЛУГИ
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10.04.2024 19:33 Відповісти
Я позитивно отношусь. Только альтернативной кандидатуры не видно.
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10.04.2024 17:47 Відповісти
прісмотрісь к своєй жопє, кацапоязикій псєвдо-естонєц!
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10.04.2024 17:49 Відповісти
Ну звісно, воно просто незамінне
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10.04.2024 17:53 Відповісти
Порошенко не проявляет инициативы в этом смысле. А других кандидатур я не вижу.
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10.04.2024 17:58 Відповісти
На кінець каденції Пороха,коли почався економічний ріст, по завданню пуйла вискочило 40 кандидатів. А тепер під час війни який поц наважиться бути кандидатом!
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10.04.2024 19:34 Відповісти
Тобто , МАРОДЕРНІ ще залишилося своїм ЄРМАКОМАРАФЕТОМ "чуть чуть додавіть" ІЗ(Е)БІРАТЄЛЯ? ?
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10.04.2024 17:48 Відповісти
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10.04.2024 17:52 Відповісти
Єдиний марафон: нікому не потрібний, дорогий, але вічний
https://republic.com.ua/article/%D1%94dinij-marafon-nikomu-ne-potribnij-dorogij-ale-vichnij.html https://republic.com.ua/article/єdinij-marafon-nikomu-ne-potribnij-dorogij-ale-vichnij.html
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10.04.2024 17:53 Відповісти
100% центра разумкова вважають українців тупим бидлом
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10.04.2024 17:48 Відповісти
Вони оприлюднюють те, що їм жОПа замовила!! Не роблять вони нічого, крім виводу бабла!
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10.04.2024 18:06 Відповісти
вражаюча точність досліджень - 59,5% що, написати "60%" сміливості не вистачило?
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10.04.2024 17:48 Відповісти
59,5% ± 50%
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10.04.2024 21:53 Відповісти
але ж треба вибирати, або хермак і програна війна, або все таки вибори і хоч якийсь шанс
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10.04.2024 17:49 Відповісти
Біба і Боба?
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10.04.2024 17:52 Відповісти
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10.04.2024 17:50 Відповісти
Безглузда, - де мозок? 😂
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10.04.2024 20:17 Відповісти
Правильно. Хай просто складе повноваження, і на свою віллу в Італії. А без Зєрмаковської системи, ми на Стефанчука ми управу знайдем.
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10.04.2024 17:50 Відповісти
Тобто, потихеньку до лохторату доходить, що ця влада веде Україну до повної катастрофи? То хай лохторат прискориться, поки ще від України хоч щось залишилося під керівництвом "незламного Лідора".
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10.04.2024 17:50 Відповісти
Лохторат спокійно "з'їв" повну заміну військового керівництва під час війни.
Але при цьому вважає, що зміна цивільної влади може зашкодити.
Хтось нас намагається обманути...
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10.04.2024 18:38 Відповісти
Зеленський сказав на вибори грошей немає.
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10.04.2024 17:51 Відповісти
..тоді гнида дермак сцарюватиме довіку і онукам владу передасть... а зелені ще ті передасти
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10.04.2024 17:52 Відповісти
А яка різниця як ставиться до виборів 55 % недалеких мягко кажучи громадян ? В нас 73 % вибрали блазня .

Боових генералів можна міняти - а Верховного Гавнокомандуючого - який не те що не служив - а 4 рази ухилянт - не можна?

В Україні давня традиція козацтва - під час війн козацьких отаманів міняли далеко за менші прой..пи...

В Україні надзвичайний стан - і він потребує надзвичайних рішень ...
Бо коли обмежувати людей в правах ( навіть ,які не можна обмежити у військовий час) - Конституція на паузі ,а коли триматися зубами за крісло - то згадують за закон
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10.04.2024 17:52 Відповісти
Опитування проводили серед зелених неофітів?
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10.04.2024 17:53 Відповісти
Де вони були в 2019 році? Війни не було, нє?
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10.04.2024 17:53 Відповісти
Ба більше - вибори були навіть в 2014 році в самий розпал війни. І нічого. А тепер нізя.
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10.04.2024 17:56 Відповісти
І були такі самі окуповані території, і такі самі солдати, які не могли проголосувати толком. Дивно.
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10.04.2024 18:01 Відповісти
Я українець - без виборів зараз, нікому буде вибирати потім!!! Вороги нищать нас з середини(((
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10.04.2024 17:53 Відповісти
неможливо, нажаль, вибори провести, під час війни
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10.04.2024 17:53 Відповісти
можна . Була б політична воля
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10.04.2024 17:59 Відповісти
Якби Гундос був впевнений в перемозі, він би провів вибори і під масованим обстрілом. Плював він на безпеку людей (приклад - Київщина, де зелені тварюки під час навали кацапів вмовляли "сидіти по домах" людей, і сотні загинули).
Гундос просирає ці вибори зі свистом, саме тому він їх не допустить. Надія на Захід, який може його прижати.
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10.04.2024 18:03 Відповісти
Я проти виборів. Гундос 100% не впевнений в своїй перемозі, но шанси що його перевиберуть досить високі - реально немає кандидата, якого би масово підтримував народ. І тоді замість зелені до кінця війни ми отримаємо зелень ще на повний срок =(
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10.04.2024 19:59 Відповісти
Шось ці Центри сильно возбудились - в них теж броня від мобілізаціі?
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10.04.2024 17:55 Відповісти
Поки шо ні. Заробляють, старанно вилизуючи зелену дупу.
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10.04.2024 18:07 Відповісти
Ніт. Квартал закінчився, за перший - гроші вивели на оман. Зараз треба гроші виводити, щоб на третій фінансування було.
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10.04.2024 18:10 Відповісти
Центр заЗЕрозумкова ,давно вже дустом тхне , скоро скажуть шо всі українці згодні ...за Будьоного голосувати... в морді обличчя 🤡
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10.04.2024 17:56 Відповісти
Це все брехня - нафеньхуа нам тi вибори. Просто хай iдуть нах#й, поки ще можуть ходити. Буде коалiцiйний уряд. Пiсля кiнця активних бойових дiй будь-який уряд буде усунутий реальними виборами. Просто ця зе-зграя намагається зацементувати себе у владi.
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10.04.2024 17:59 Відповісти
Брехня.
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10.04.2024 18:02 Відповісти
https://lb.ua/news/2023/11/30/586871***********************************.html Політсили Верховної Ради підписали меморандум про те, що вибори відбудуться лише після війни
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10.04.2024 18:03 Відповісти
Будапештський меморандум теж підписали.
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10.04.2024 18:28 Відповісти
То які парламентскі політсили зараз виступають за проведення виборів? Чи аби щось ляпнути?
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10.04.2024 18:58 Відповісти
Порошенко стримав свою обіцянку тимчасово відкласти політику.
А "петрушка"?
Довідка: Петрушка - лялька-рукавичка, головний персонаж російських народних театрів, фольклорний персонаж, лялька-маріонетка.
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10.04.2024 18:50 Відповісти
Брехня повна, нас взагалі врятують лише вибори. Некомпетентність керівництва веде країну в прірву і до поразки.
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10.04.2024 18:06 Відповісти
Нас - так. А їх - ні. Але ж про нас мова й не йде, авжеж? Страшні часи. Походу буде, або кожен сам за себе і там як вивезе, або майдан чи громадянська війна.
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10.04.2024 18:11 Відповісти
Нехай спитають, скільки українців бажає
"ПОСАДИТИ У БУЦЕГАРНЮ ЄРМАКА?"
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10.04.2024 18:09 Відповісти
Так стан війни і військовий стан то різні речі.....Так зеленського вибрали під час війни? Порошенка вибирали під час війни...Вибори потрібні як повітря,але провести їх чесно івідкрито під час агресії і зе банди дійсно складно....але і так як є зараз - нічого доброго небуде .. .Навіть не в складності проведеннявиборів проблема,проблема в чесності....при такій диктатурі ні про яку чесність не можна і говорити...рано чи пізно цявся наволоч піде в смітник історії,всеодно...і вони про то знають...
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10.04.2024 18:11 Відповісти
Після війни та диктатура ще збільшиться
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10.04.2024 18:30 Відповісти
Вродє розумна людина, а таку муйню пишеш ....
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10.04.2024 22:50 Відповісти
Шо тобі можу сказати...ти скоро все побачиш....а тодівсе зрозумієш...але то вже буде тоді....от тоді ти мене зрозумієш
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11.04.2024 19:43 Відповісти
У нас війна з 2014 року.
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12.04.2024 01:31 Відповісти
Це відверта заказна брехня влади !
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10.04.2024 18:19 Відповісти
А ці 59,5% знаходяться в Україні? Щось мені підказує,що більшість із них, проголосувавши за зелену шоблу, при "пєрвом шухєрє"стали на лижі і відсиджуються за кордоном. А зміна влади загрожує їм дуже суттєво. Бо адекватна,патріотична влада знайде спосіб вернути військовозобов"язаних в Україну цивілізаційним способом і змусить стати на захист країни,яку вони зрадили.
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10.04.2024 18:24 Відповісти
Це всі ті самі виборці зє відсоток не змінний, деяким стало важко відповісти.
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10.04.2024 18:25 Відповісти
Йдіть йухан зі своїми центрами Зезумкова.
З того, що я бачив/чув - то Валодьку змінили б ще у 2021році, бо лІдор вправний як пуйло.
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10.04.2024 18:25 Відповісти
В самий раз вигнати слуг, бо буде пізно.
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10.04.2024 18:37 Відповісти
Хтось з притомних справді думає, що вибори можливі, поки ЗЕлідор сидить в ОПє??? Нє, ви справді так думаєте??? Ви думаєте, що ЗЕлідор так само демократично, як Порошенко, передасть владу наступнику? Владу демократичним шляхом передають лише ті, хто не працював під час каденції проти власної держави. Всі інші будь що, під будь-яким приводом (а війна це афігєнний привід не віддавати владу "до полной пабєди", при цьому віддаляючи "полную пабєду" незкінченно) будть триматися за владу, незважаючи ні на що... І ЗЕлідОр саме такий і весь його "офіс" такий самий, бо лише війна дозволяє їм мародерити безкарно країну, узурпуючи владу та плюючи на все і на всіх... Той самий янукович би й досі чудово керував Україною, на посаді губернатора Малоросії, якби не ті пасіонарії, які у 2013 вийшли на Майдан та не дозволили йому перетворити Україну на підкацапську провінцію. ЗЕлідор НІКОЛИ не піде з посади сам, це виключено, він НІКОЛИ не допустить демократичних виборів, це виклюено. ЗЕлідора з його промоскальською антидержавною шоблою українському народу знов, як і януковича, прийдеться виносити з Банкової, як істоту, яка зрадила, здала та продала все, що було лише можливо, скориставшися довірою українського народу. І головне тепер не дати цій шоблі втекти з України. Бо сотні тисяч українських смертей на цих покидьках, мільйони паламаних доль, здані кацапам міста та містечка. І вони це прекрасно, чудово усвідомлюють.
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10.04.2024 18:38 Відповісти
Умовив, Майдан так Майдан
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10.04.2024 22:49 Відповісти
а якщо зе лiдори краiн признають Z нелегiтимним?
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10.04.2024 18:55 Відповісти
А як владі не боятися виборів?
Крім прямої загрози втрати бюджетного корита є ще одна- глобальна.
Зеленського&кагал можна звинуватити в організації та вчиненні демографічної кризи, якої Україна не бачила з часів Голодомору 1933÷34 років.
Бо ж з'ясується за списками виборців що українців не 52, 44 чи 42 млн., а мах- 26 млн.
І це заслуга ЗЕбілів.
Тому й Ізраїль Зеленському два рази за півроку у візиті відмовив. Нахіба їм "прастой іврєйскій мальчік", що у 21 сторіччі найбільший концтабір у Європі заснував? Плюс найбільша державна схема з торгівлі людьми- вкрай непопулярний злочин.
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10.04.2024 19:07 Відповісти
Ці що негативно ставляться до виборів , мають одночасно відповісти-"а чи готові Ви мобілізуватися???
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10.04.2024 20:11 Відповісти
дожился я- не верю никому с власти в этой стране
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10.04.2024 20:13 Відповісти
Щоб не було спекуляцій про вибори під час війни, створюється уряд національної єдності куди запрошують представників опозиції. Це особливо важливо коли у влади є більшість у парламенті.
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10.04.2024 20:14 Відповісти
72% українців негативно ставились до заміни Головкома Залужного.
І що?
Заміни не відбулось, бо українці були проти?
Ще трохи двері притиснуть Вовині горішки і він заверещить «вибори!»
І що, ці українці на вибори не підуть
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10.04.2024 20:17 Відповісти
А я не довіряю опитуванню центру розумова і зеленій владі в цілому.
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10.04.2024 20:28 Відповісти
Хоч завтра вибори . Ізраїль вибори проводить
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10.04.2024 20:37 Відповісти
Амінь.
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10.04.2024 22:47 Відповісти
А то зараз суспільство не розєднане?
На панство і кріпаків, на тих хто вірить в клоуна і тих кого вже цей цирк дістав,
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10.04.2024 20:41 Відповісти
Та ніхто в нього не вірить, просто є ті хто бачив давно що таке лІдор до них приєднались ті хто вірив у локшину, а ще є бізнесмени військового типу яким з БоНеВтіком вигідно допилити все що зможуть, а потім під прапором іншого Пуйла продовжити працювати.
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10.04.2024 21:57 Відповісти
Разумков собака брехлива, коли почнеш адекватні і правдиві опитуання публікувати
Від Зеленого клоуна вже більщість українців верне, більщість українців хочуть нового, а головне компетентного і шанованого Заходом президента. Залужний теж підійде, я б ще за Романа Червинського проголосував як би була його кандидатура.
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10.04.2024 22:46 Відповісти
Або перевибори, або фізична ліквідація ЗЄ, Єрмака, Татарова та Ко.

Продовження Шапітолію - ліквідація України.
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10.04.2024 22:59 Відповісти
протоколи опитування з рукописними позначеннями виклали в мережу? контактні дані для підтвердження опитування зібрано? Взагалі перед опитуванням має бути зазначено, яку приватну інформацію має бути зібрано. Всі опитування, які мали дізнатися мої контактні дані, або точну адресу проживання, рівень статків були відіслано до дупи в процесі "анонімного"опитування.
Не стримуйте себе - кажіть правду, що вони підараси, як рософашисти.
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10.04.2024 23:12 Відповісти
 
 