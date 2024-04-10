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Новини
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Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії Амхерд підготовку до Глобального саміту миру

зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Поспілкувався з Віолою Амхерд і подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України", - написав Зеленський.

Співрозмовники обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі.

"Ми продовжуємо тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України", - підкреслив глава держави.

Читайте: Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Швейцарія (862)


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Топ коментарі
+4
Вангую, що так званий глобальний саміт миру пройде як будь-яке засідання ООН, тобто, посидять, послухають болтовню, подрімають, висловлять стурбованість й розбредуться.
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10.04.2024 18:47
+2
Сперва с Ху#лом сойтись посередине, потом с Виолой. Главное- видимость работы.
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10.04.2024 18:40
+2
Кишенькова Нетряпка ФСБшника Єрмака готує капітуляцію під красивою обгорткою: "Глобальний саміт миру", і буде це продавати через бидломарафон,саме для цього компанія Кірюши Тимошенко,"Кінокіт",вже об'явленна стратегічною галузззю і просить додаткове фінансування на понад 100 млн.
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10.04.2024 18:46
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Сперва с Ху#лом сойтись посередине, потом с Виолой. Главное- видимость работы.
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10.04.2024 18:40 Відповісти
400 млн баксів в рік від нейтральної Швейцарії на дорозі не валяються.
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10.04.2024 18:44 Відповісти
Мой пост о середине, а не о баксах.
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10.04.2024 18:47 Відповісти
Хєр там що воно хрипло прогнусавило, а не обговорило🤔🧐😁 Готує грунт, щоб при першій можливості драпанути до такої собі хатинки... десь на швейцарській полонині😝😝😝😝😜🤪
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10.04.2024 18:43 Відповісти
Кишенькова Нетряпка ФСБшника Єрмака готує капітуляцію під красивою обгорткою: "Глобальний саміт миру", і буде це продавати через бидломарафон,саме для цього компанія Кірюши Тимошенко,"Кінокіт",вже об'явленна стратегічною галузззю і просить додаткове фінансування на понад 100 млн.
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10.04.2024 18:46 Відповісти
Вангую, що так званий глобальний саміт миру пройде як будь-яке засідання ООН, тобто, посидять, послухають болтовню, подрімають, висловлять стурбованість й розбредуться.
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10.04.2024 18:47 Відповісти
Подрімати - це святе! Дехто навіть в прямому ефірі це робить
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10.04.2024 19:01 Відповісти
Мало хто сьогодні зацікавлений у мирі, навіть в Україні не всі, особливо ті хто з бронями да на потоках сидять, Московщина прагне більшого, Захід влаштовує що вона сточується об українців, не Прибалтику, Китайці мають дешеву сировину. КНДР пшеницю. Під роздачею лише холопи в Україні.
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10.04.2024 18:48 Відповісти
Ключове в цій телефоній розмові-подяка за 5лярдів швейцарських франків на відбудову України! Це їхнє,рідне! А решта ,то все білий шум!
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10.04.2024 18:48 Відповісти
Невже і Венедіктова десь там,…. присутньою була… як, послиця…
Щоб мовчали прокурорські, бо на усі 100% свої ж…

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

---------------

10.‎04.‎2024 776 доба війни

Дев'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Станом на 12-00 ‎10.‎04.‎2024 т.в.п.п України Зеленський відсутній на робочому місці. Пропонуємо "Єдиному марафону", якому на рік виділили 1.7 млрд. гривен фінансування пояснити де бродить наш "майже не президент"
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10.04.2024 18:55 Відповісти
А з Венедіктовою, затриманою при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse, поспілкувався? Як вона там, стомилася від війни?
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10.04.2024 18:57 Відповісти
Та хіба тіолькице за нею?
Pandora Papers: Венедіктова відреагувала на оприлюднений «Слідством.Інфо» фільм про можливу причетність Зеленського до офшорів

https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-pryvat-ofshory/31491735.html

Ця ЗЕобмарана МАРОЛДЕРНЕЮ вови шлюха СЛІШКАМ МНОГА ЗНЄТ!
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10.04.2024 19:05 Відповісти
Це те, що вона встигла вже там "начудити", будучи послицею.
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10.04.2024 19:10 Відповісти
А осьпро це щось є більше-
20.06.2023 року

https://bastion.tv/u-shvejcariyi-zatrimano-************-diplomata_n55482

У Швейцарії затримано українського дипломата

Звучать різні версії про те, хто це може бути. Серед них і посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова.

Затриману особу передали уповноваженим представникам посольства США.

У Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.

Про це повідомляє Група зовнішнього моніторингу https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html tZE inform.

Згодом з'ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посольства США.

Додамо, що посол України у Швейцарії зараз ексгенпрокурорка Ірина Венедіктова. На сайті посольства жодних коментарів щодо цієї ситуації немає.
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10.04.2024 19:24 Відповісти
НЕ МЄШАЙТЄ вовє попіаріться до 20 мая !
Саміт аж ген ген коли ще буде ...Скільки ще ШИЛІВ дадуть показаннь!!! Он Пріцекер прилетіла , он Лієва знову заарештують за розкрадання 10 з гаком мільярдів на оборону ...
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10.04.2024 18:59 Відповісти
Може досить хєрнею займатися?
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Вова спить і бачить як зіл'є Україну під слогани єрмака "Мірний план", головне що за це він особисто не відповідає 😁
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10.04.2024 22:35 Відповісти
 
 