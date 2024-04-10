Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії Амхерд підготовку до Глобального саміту миру

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Поспілкувався з Віолою Амхерд і подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України", - написав Зеленський.

Співрозмовники обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі.

"Ми продовжуємо тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України", - підкреслив глава держави.

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