Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії Амхерд підготовку до Глобального саміту миру
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Поспілкувався з Віолою Амхерд і подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України", - написав Зеленський.
Співрозмовники обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі.
"Ми продовжуємо тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України", - підкреслив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб мовчали прокурорські, бо на усі 100% свої ж…
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
---------------
10.04.2024 776 доба війни
Дев'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Станом на 12-00 10.04.2024 т.в.п.п України Зеленський відсутній на робочому місці. Пропонуємо "Єдиному марафону", якому на рік виділили 1.7 млрд. гривен фінансування пояснити де бродить наш "майже не президент"
Pandora Papers: Венедіктова відреагувала на оприлюднений «Слідством.Інфо» фільм про можливу причетність Зеленського до офшорів
https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-pryvat-ofshory/31491735.html
Ця ЗЕобмарана МАРОЛДЕРНЕЮ вови шлюха СЛІШКАМ МНОГА ЗНЄТ!
20.06.2023 року
https://bastion.tv/u-shvejcariyi-zatrimano-************-diplomata_n55482
У Швейцарії затримано українського дипломата
Звучать різні версії про те, хто це може бути. Серед них і посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова.
Затриману особу передали уповноваженим представникам посольства США.
У Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.
Про це повідомляє Група зовнішнього моніторингу https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html tZE inform.
Згодом з'ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посольства США.
Додамо, що посол України у Швейцарії зараз ексгенпрокурорка Ірина Венедіктова. На сайті посольства жодних коментарів щодо цієї ситуації немає.
Саміт аж ген ген коли ще буде ...Скільки ще ШИЛІВ дадуть показаннь!!! Он Пріцекер прилетіла , он Лієва знову заарештують за розкрадання 10 з гаком мільярдів на оборону ...