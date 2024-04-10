Росія роками буде загрозою для безпеки США та союзників у Європі, - Пентагон
У Пентагоні вважають, що Росія залишатиметься загрозою безпеці США та європейських союзників упродовж років, що вимагає забезпечення можливостей для оборони та стримування РФ у тривалій перспективі.
Про це заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валлендер на слуханнях у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через одержимість Путіна Росія роками буде загрозою для безпеки Європи і США",- наголосила представниця Пентагону.
У цьому контексті вона підкреслила перед законодавцями, що Пентагон надалі зосереджений на оборонних заходах та стримуванні Росії від нападів на Сполучені Штати, союзників, а також на підтримці оборонних можливостей України.
"Наша стратегічна мета в Україні полягає в тому, щоби після провалу Росії постала суверенна, незалежна, економічно життєздатна та демократична Україна, яка матиме засоби для стримування та захисту від подальшої агресії", - наголосила Валлендер.
Вона нагадала, що російські сили продовжують наступ південному сході України та обстрілюють цивільні міста й критичну інфраструктуру по всій українській території.
"Оборона України та її населення зазнають руйнувань без додаткової допомоги США у сфері безпеки", - зазначила Валлендер, закликавши законодавців схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням, який містить підтримку України.
Представник Пентагону також підкреслила провідну роль США у об’єднанні союзників і партнерів у коаліції, зосереджені на ключових сферах можливостей ВПС України, ППО, артилерії, безпеки на морі, бронетехніки, інформаційних технологій, розмінування й БПЛА. Валлендер нагадала, що країни Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") зібрали понад $88 млрд допомоги у сфері безпеки.
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сер Уінстон Черчиль
Я розумію, що тут на цензорі перепостили касапсько-трампіський фейк - але ж потрібно думати і читати хоча би те, що в реалі казали Блінкін та Остін!
Дають?*
Я зпущу Першинги!
Опущу..
Навіть, якщо...
В глибинах бункерів...
Сховається НІЩО...
ППО відсутнє повністю, навіть ПЗРК, так нам напомагали...
А, може, хтось назове винуватців, чому Україна втратила двопартійну підтримку в Конгресі?
типу, парашникам ракетами по будинкам українців - можна .
По нпз параші без жодних цивільних жертв - українцям нізя .
Ось уривок статті з NYT, про події в 2016 році:
Бреннан зателефонував і генералу Кондратюку, щоб нагадати про домовленості, але той, як каже його колега, сказав: «Це наша країна, це наша війна, і ми повинні битися».
Незадоволення Вашингтону коштувало генералу роботи, але українців це не зупинило.
За день після звільнення генерала Кондратюка 5-те управління підірвало у Донецьку ліфт, в якому їхав один із ватажків російських сепаратистів Арсен Павлов, він же Моторола. Деякі радники Обами були обурені, але на носі були президентські вибори, тому це не було в пріоритеті, і вбивства сепаратистів продовжилися. Серед найгучніших була ліквідація Михаїла Толстих , або Гіві.
Ну то шо? Роками висловлюватимете мастурбованість - та й по всьому!
СОВДЕПІЯ, вона такою зажди була, ще за часів члЄніна+сраліна!!!
А далі буде GANGBANG!!!
Якщо не дасте зброю то так і буде😡