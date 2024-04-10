Росія роками буде загрозою для безпеки США та союзників у Європі, - Пентагон

У Пентагоні вважають, що Росія залишатиметься загрозою безпеці США та європейських союзників упродовж років, що вимагає забезпечення можливостей для оборони та стримування РФ у тривалій перспективі.

Про це заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валлендер на слуханнях у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через одержимість Путіна Росія роками буде загрозою для безпеки Європи і США",- наголосила представниця Пентагону.

У цьому контексті вона підкреслила перед законодавцями, що Пентагон надалі зосереджений на оборонних заходах та стримуванні Росії від нападів на Сполучені Штати, союзників, а також на підтримці оборонних можливостей України.

"Наша стратегічна мета в Україні полягає в тому, щоби після провалу Росії постала суверенна, незалежна, економічно життєздатна та демократична Україна, яка матиме засоби для стримування та захисту від подальшої агресії", - наголосила Валлендер.

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Вона нагадала, що російські сили продовжують наступ південному сході України та обстрілюють цивільні міста й критичну інфраструктуру по всій українській території.

"Оборона України та її населення зазнають руйнувань без додаткової допомоги США у сфері безпеки", - зазначила Валлендер, закликавши законодавців схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням, який містить підтримку України.

Представник Пентагону також підкреслила провідну роль США у об’єднанні союзників і партнерів у коаліції, зосереджені на ключових сферах можливостей ВПС України, ППО, артилерії, безпеки на морі, бронетехніки, інформаційних технологій, розмінування й БПЛА. Валлендер нагадала, що країни Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") зібрали понад $88 млрд допомоги у сфері безпеки.

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