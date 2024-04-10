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Росія роками буде загрозою для безпеки США та союзників у Європі, - Пентагон

пентагон

У Пентагоні вважають, що Росія залишатиметься загрозою безпеці США та європейських союзників упродовж років, що вимагає забезпечення можливостей для оборони та стримування РФ у тривалій перспективі.

Про це заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валлендер на слуханнях у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через одержимість Путіна Росія роками буде загрозою для безпеки Європи і США",- наголосила представниця Пентагону.

У цьому контексті вона підкреслила перед законодавцями, що Пентагон надалі зосереджений на оборонних заходах та стримуванні Росії від нападів на Сполучені Штати, союзників, а також на підтримці оборонних можливостей України.

"Наша стратегічна мета в Україні полягає в тому, щоби після провалу Росії постала суверенна, незалежна, економічно життєздатна та демократична Україна, яка матиме засоби для стримування та захисту від подальшої агресії", - наголосила Валлендер.

Також читайте: Поставки зброї з КНДР до Росії продовжують зростати, - Пентагон

Вона нагадала, що російські сили продовжують наступ південному сході України та обстрілюють цивільні міста й критичну інфраструктуру по всій українській території.

"Оборона України та її населення зазнають руйнувань без додаткової допомоги США у сфері безпеки", - зазначила Валлендер, закликавши законодавців схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням, який містить підтримку України.

Представник Пентагону також підкреслила провідну роль США у об’єднанні союзників і партнерів у коаліції, зосереджені на ключових сферах можливостей ВПС України, ППО, артилерії, безпеки на морі, бронетехніки, інформаційних технологій, розмінування й БПЛА. Валлендер нагадала, що країни Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") зібрали понад $88 млрд допомоги у сфері безпеки.

Також читайте: США схвалили екстрений продаж Україні обладнання на $138 млн для модернізації систем ППО Hawk

Автор: 

Пентагон (1421) росія (65122) США (22769)


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Топ коментарі
+14
О соромище!!! Повні деграданти!! рашкою залякані! Прах Рейгана перевертається!!
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10.04.2024 19:22
+9
Якось американці суперечать самі собі : то не бийте по НПЗ,то загроза...
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10.04.2024 19:20
+7
Бо хочуть другий Ізраїль та вічну війну для контролю росії
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10.04.2024 19:23
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Якось американці суперечать самі собі : то не бийте по НПЗ,то загроза...
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10.04.2024 19:20 Відповісти
Бо хочуть другий Ізраїль та вічну війну для контролю росії
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10.04.2024 19:23 Відповісти
Щоб можна було через день то 'боятися', то погрожувати...
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10.04.2024 19:26 Відповісти
"Дайте нам зброю ! Решту ми зробимо самі"
сер Уінстон Черчиль
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10.04.2024 19:54 Відповісти
Не було такого, щоб американці забороняли ЗСУ бити по ворожим НПЗ.
Я розумію, що тут на цензорі перепостили касапсько-трампіський фейк - але ж потрібно думати і читати хоча би те, що в реалі казали Блінкін та Остін!
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10.04.2024 20:14 Відповісти
Так по всіх новинах. Усі блогери,усі незалежні канали..( марафон не дивлюсь)
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10.04.2024 21:55 Відповісти
О соромище!!! Повні деграданти!! рашкою залякані! Прах Рейгана перевертається!!
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10.04.2024 19:22 Відповісти
Одні заяви,заклики,дискісії,пленуми,консиліуми,наради,і т.п.А щоб якусь тисячу АТАКАМС,Ф16,ще щось таке,то ні,говорильня одна...
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10.04.2024 19:47 Відповісти
Ще в 2014 році Україна про це казала але вам було насрати на все !
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10.04.2024 19:25 Відповісти
повні ідьйоти...якшо рашка буде становити загрозу ,ну так нахєр розваліть ,цю рашку,З савєцким союзом плучилось, тим більше в рашки не такі спроможності.
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10.04.2024 19:25 Відповісти
"Зачєм такой мір, єслі там нє будєт расіі" (Захід)
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10.04.2024 19:28 Відповісти
Шо вийшло - не всі у США хотіли розвалу совка ( Буша старшого і його "котлету по київськи" пригадайте ).
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10.04.2024 20:06 Відповісти
Параши не должно существовать уже в этом году, а они годами её терпеть собрались.
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10.04.2024 19:27 Відповісти
Макрона...

Дають?*
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10.04.2024 19:30 Відповісти
Хай мене, спершу, спитають..

Я зпущу Першинги!

Опущу..
Навіть, якщо...

В глибинах бункерів...

Сховається НІЩО...
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10.04.2024 19:27 Відповісти
Сьогодні кацапські літаки відбомбившись по Часовому Яру розвертаються спокійно над Константинівкою.
ППО відсутнє повністю, навіть ПЗРК, так нам напомагали...
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10.04.2024 19:33 Відповісти
Навіщо те ППО якщо можна людей в окопи конвеєром кидати?
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10.04.2024 19:37 Відповісти
і що, Байден з Остіним в цьому винуваті?
А, може, хтось назове винуватців, чому Україна втратила двопартійну підтримку в Конгресі?
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10.04.2024 20:19 Відповісти
Селеста Валлендер - це ж та ідіоточка, що сьогодні назвала кацапські НПЗ цивільною інфраструктурою .

типу, парашникам ракетами по будинкам українців - можна .

По нпз параші без жодних цивільних жертв - українцям нізя .
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10.04.2024 19:36 Відповісти
Американці прагнуть щоб українці воювали як вигідно для них, і їм чхати на наші втрати.
Ось уривок статті з NYT, про події в 2016 році:
Бреннан зателефонував і генералу Кондратюку, щоб нагадати про домовленості, але той, як каже його колега, сказав: «Це наша країна, це наша війна, і ми повинні битися».

Незадоволення Вашингтону коштувало генералу роботи, але українців це не зупинило.

За день після звільнення генерала Кондратюка 5-те управління підірвало у Донецьку ліфт, в якому їхав один із ватажків російських сепаратистів Арсен Павлов, він же Моторола. Деякі радники Обами були обурені, але на носі були президентські вибори, тому це не було в пріоритеті, і вбивства сепаратистів продовжилися. Серед найгучніших була ліквідація Михаїла Толстих , або Гіві.
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10.04.2024 19:58 Відповісти
У Пентагоні вважають, що Росія залишатиметься загрозою безпеці США та європейських союзників упродовж років

Ну то шо? Роками висловлюватимете мастурбованість - та й по всьому!
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10.04.2024 19:39 Відповісти
Вони героїчно боряться з кацапами забороняючи Україні лупити по їхніх НПЗ.
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10.04.2024 19:59 Відповісти
Головна загроза миру, це американці які обісралися
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10.04.2024 19:46 Відповісти
Порожні слова,які ні хрена не варті. Нажаль США самі себе опустили до такого.
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10.04.2024 19:50 Відповісти
Московитів наїлися ніжок Буша, а тепер, типово нагадять кормильцям із США !
СОВДЕПІЯ, вона такою зажди була, ще за часів члЄніна+сраліна!!!
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10.04.2024 19:52 Відповісти
США це куколд 21 століття.
А далі буде GANGBANG!!!
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10.04.2024 19:58 Відповісти
ну так робіть шось, тєрпіли
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10.04.2024 20:13 Відповісти
Росія роками буде загрозою для безпеки США та союзників у Європі

 Якщо не дасте зброю то так і буде😡
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10.04.2024 20:15 Відповісти
То коли вже буде офіційно проголошена "Друга світова холодна війна"?
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10.04.2024 20:21 Відповісти
Не будо кацапстан ніякою загрозою, коли Україна виб'є їх зі свої території вони попросту розпадуться рано чи пізно!
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10.04.2024 20:51 Відповісти
Бла-бла-бла=бла.... Якби ви було єдні та сміливі, то рашка б ніколи не могла б воювати з половиною світу. І ядерна загроза б виявилася звичайним блефом.
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10.04.2024 21:06 Відповісти
столітня війна почалася...
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10.04.2024 21:17 Відповісти
*********
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10.04.2024 21:57 Відповісти
 
 