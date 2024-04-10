Уряд виділив 1 млрд грн для будівництва укриттів у медзакладах до кінця 2024 року: Прифронтові лікарні в пріоритеті

Кабмін виділив з державного бюджету 1 млрд грн. Тепер обласні військово-цивільні адміністрації мають до 1 травня зібрати інформацію про готові до реалізації проєкти укриттів у лікарнях спроможної мереж, і до 15 травня – надати її Міністерству охорони здоров’я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Пріоритет у розподіленні коштів надаватиметься медичним закладам, розташованим ближче до територій активних бойових дій, де росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру і де потреба в укриттях – найбільш критична. Ми маємо чіткі критерії, що допоможуть пріоритезувати виділення коштів. Водночас закликаємо обласні адміністрації продовжувати роботу в цьому напрямі, адже ми розраховуємо, що це лише перша хвиля фінансування", - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Щоб отримати держфінансування для будівництва або модернізації укриттів, до 1 травня 2024 року власник медичного закладу має подати до ОВА / КМДА необхідний пакет документів.

До 15 травня ОВА та КМДА подадуть до МОЗ перелік відібраних проєктів (разом із проєктними заявками).

Потім сформована МОЗ комісія проведе перевірку документів і подасть пропозицій Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

Зазначається, що субвенція спрямовуватиметься на:

нове будівництво,

реконструкцію,

реставрацію,

капітальний ремонт сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення у лікарнях комунальної форми власності.

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Визначені чіткі умови, за яких виділятиметься субвенція:

Медзаклад належить до спроможної мережі. Проте для регіонів, де вона ще не сформована (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та АР Крим), власник медзакладу має надати обґрунтування пріоритетності реалізації проєкту.

У медзакладі немає захисних споруд цивільного захисту або ж поточні умови вимагають капремонту, реставрації чи реконструкції.

Проєкт завершиться до 31 грудня 2024 року.

Медзаклад має затверджену проєктну документацію, а також позитивний висновок її експертизи.

Проєкт реалізується лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.

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