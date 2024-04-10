Уряд виділив 1 млрд грн для будівництва укриттів у медзакладах до кінця 2024 року: Прифронтові лікарні в пріоритеті
Кабмін виділив з державного бюджету 1 млрд грн. Тепер обласні військово-цивільні адміністрації мають до 1 травня зібрати інформацію про готові до реалізації проєкти укриттів у лікарнях спроможної мереж, і до 15 травня – надати її Міністерству охорони здоров’я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
"Пріоритет у розподіленні коштів надаватиметься медичним закладам, розташованим ближче до територій активних бойових дій, де росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру і де потреба в укриттях – найбільш критична. Ми маємо чіткі критерії, що допоможуть пріоритезувати виділення коштів. Водночас закликаємо обласні адміністрації продовжувати роботу в цьому напрямі, адже ми розраховуємо, що це лише перша хвиля фінансування", - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Щоб отримати держфінансування для будівництва або модернізації укриттів, до 1 травня 2024 року власник медичного закладу має подати до ОВА / КМДА необхідний пакет документів.
До 15 травня ОВА та КМДА подадуть до МОЗ перелік відібраних проєктів (разом із проєктними заявками).
Потім сформована МОЗ комісія проведе перевірку документів і подасть пропозицій Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
Зазначається, що субвенція спрямовуватиметься на:
- нове будівництво,
- реконструкцію,
- реставрацію,
- капітальний ремонт сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення у лікарнях комунальної форми власності.
Визначені чіткі умови, за яких виділятиметься субвенція:
- Медзаклад належить до спроможної мережі. Проте для регіонів, де вона ще не сформована (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та АР Крим), власник медзакладу має надати обґрунтування пріоритетності реалізації проєкту.
- У медзакладі немає захисних споруд цивільного захисту або ж поточні умови вимагають капремонту, реставрації чи реконструкції.
- Проєкт завершиться до 31 грудня 2024 року.
- Медзаклад має затверджену проєктну документацію, а також позитивний висновок її експертизи.
- Проєкт реалізується лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.
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це які?
ми, кожного дня, відступаємо.
харків? одеса? вони кожного дня під атаками!
київ, в травні 2023, 25 діб з 31 бомбили.
не спав, ніхто. це, була срака!
харків, одеса тримайтесь!
Мабуть шось знають...