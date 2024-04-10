Росіяни атакували Одещину ракетами: загинуло 4 людей, серед них 1 дитина, ще 14 зазнали поранень (оновлено)

Армія Росії вчергове обстріляла Одеську область. Внаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло 4 людей, в тому числі 1 дитина - 10-річна дівчинка, ще 7 людей зазнали поранень, 1 чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - розповів Кіпер.

За його словами, у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М.

Крім того, в одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

Пізніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилась до 14.

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