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Росіяни атакували Одещину ракетами: загинуло 4 людей, серед них 1 дитина, ще 14 зазнали поранень (оновлено)

одещина

Армія Росії вчергове обстріляла Одеську область. Внаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло 4 людей, в тому числі 1 дитина - 10-річна дівчинка, ще 7 людей зазнали поранень, 1 чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - розповів Кіпер.

За його словами, у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М.

Крім того, в одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

Пізніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилась до 14.

Читайте: Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла до 3, є поранені. Розбір завалів триває (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28428) Одеська область (3208) жертви (1792)


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Топ коментарі
+25
Мої щирі співчюття родинам загиблих, і люті прокльони дибілам які три дні назад виплясовували там на Дерибасівській під пісні Гагаріної, це просто сюр якись
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10.04.2024 19:51
+22
Так що там нпз можна атакувати чи ні?
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10.04.2024 19:52
+18
ця свиня керує "слугами народу" з в'язниці як справжній дон корлеоне
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10.04.2024 19:58
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10.04.2024 19:45 Відповісти
Фашисти...
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10.04.2024 20:15 Відповісти
А кто фоткал и сразу слил кацапне????
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10.04.2024 20:31 Відповісти
В 2019 були в тренді такі думки і поради Що зараз на це можна сказати?

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10.04.2024 19:49 Відповісти
ця свиня керує "слугами народу" з в'язниці як справжній дон корлеоне
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10.04.2024 19:58 Відповісти
Коломойша сидить в буцегарні для того , щоби його не відправили
під суд до США 😠
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10.04.2024 20:34 Відповісти
А він там сидить хоч? Я особисто не впевнен що там не якись актор/двійник чалиться з такими-то грошима і маючи пів країни броньованих клоунів я цьому не здивуюсь
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10.04.2024 21:17 Відповісти
👿
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10.04.2024 20:04 Відповісти
Мої щирі співчюття родинам загиблих, і люті прокльони дибілам які три дні назад виплясовували там на Дерибасівській під пісні Гагаріної, це просто сюр якись
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10.04.2024 19:51 Відповісти
а хто таке Гагаріної?
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11.04.2024 05:38 Відповісти
сам не знаю мабуть якась ***** підмосковна
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11.04.2024 06:06 Відповісти
Так що там нпз можна атакувати чи ні?
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10.04.2024 19:52 Відповісти
Нєт! Ета нє наші омєріганскіє метади!
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10.04.2024 19:56 Відповісти
Це вже 5-й раз обстрілу з початку доби по Одесі та передмістю комбінованою атакою балістичними та крилатими ракетами під наглядом розвід-дронів, не рахуючи вчорашнього обстрілу пізно ввечері, а так вже на протязі двох тижнів всім чим є атакують, рашистські потвори 😡
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10.04.2024 20:09 Відповісти
Мразота кацапська,щоб вам все це повернулось сторицею!
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10.04.2024 20:13 Відповісти
Кримському мосту коли черга підійде?
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10.04.2024 20:21 Відповісти
Скоро 🙁
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10.04.2024 20:35 Відповісти
Цього не було в османських домовленностях.
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10.04.2024 20:36 Відповісти
Гребаный Ватостополь
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10.04.2024 20:25 Відповісти
Жд мост походу добили...
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10.04.2024 20:28 Відповісти
Що б ви виздихали рашиські варвари ,за сьогодні ці чорти вбили 10 людей серед них троє діти це вже якою кінченою мерзотою треба бути ,тому кацапську погань треба знищувати де вони не були.
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10.04.2024 21:18 Відповісти
вдарили по рибці.
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10.04.2024 22:19 Відповісти
 
 