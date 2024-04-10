Демобілізація: як ветерани повертаються до роботи після війни, та що потрібно знати працедавцям
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Все більше українців демобілізуються та повертаються до мирного життя, тож кожен працедавець має знайти нові підходи до робітників-ветеранів, щоб допомогти їм знову влитися у колективи.
Про це йдеться у новому проєкті видання Ліга та компанії Метінвест Ахметова.
Зараз у Метінвесті працює вже 518 ветеранів, з них 482 людини пройшли перекваліфікацію чи перенавчання, і здобули новий фах. Один з них - 56-річний Едуард Аноткін із міста Кам’янське на Дніпропетровщині, спадковий металург. Він пішов на фронт добровольцем, і був демобілізований після контузії. Через свою контузію він вже не міг виконувати попередню роботу, тож у компанії допомогли йому опанувати нову професію – він став слюсарем на підприємстві Каметсталь.
Про службу на Донецькому напрямку Аноткін розповідає скупо. Перші місяці були важкими, росіяни постійно "крили" з різних видів зброї, а наші не мали снарядів, щоб відповісти. Там же він отримав контузію, але реабілітацію не пройшов: в його підрозділі не вистачало людей, і він щоразу повертався до своїх. Демобілізували його після того, як він переніс на ногах інфаркт, а лікарі виявили патологію головного мозку.
У Метінвесті кажуть: сьогодні кожен українець має розуміти, що не ветеран підлаштовується під соціум. А соціум повинен допомогти ветерану повернутись до життя поза лінією фронту.
"Спілкуючись з ветеранами, ми розуміли: важливо надати їм можливість адаптуватись до іншого життя, зрозуміти, що змінилось за час їхньої відсутності, і допомогти звикнути до іншої реальності. Сьогодні ми навчаємо керівників і колектив, як важливо не травмувати, не бути нав’язливими, не задавати питань, які ранять, не нашкодити. І розказуємо, що саме потрібно для комфортної соціальної адаптації тих, хто повернувся", — каже директор з персоналу Каметсталі Іван Голтвенко.
Як відомо, у Метінвесті почали реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці. Першою ініціативою став унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя – "Герої поруч". До його створення долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани.
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батько нації!
хто ж ще, насипе копійки, за важкий шкідливий труд?
В нього німб на головою літає.