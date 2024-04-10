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Новини Війна
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Для встановлення миру в Україні потрібно залучати незахідні країни, що мають вплив на РФ, - канцлер Австрії Негаммер

карл,негаммер

Україні потрібно надавати підтримку, щоб Росія бачила безперспективність війни на виснаження і водночас намагатися залучити країни так званого "Глобального Півдня" для пошуку мирного рішення.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не є політично нейтральними. І ми повністю підтримуємо санкції ЄС проти РФ в дусі спільної зовнішньої та безпекової політики. Ми також не перешкоджаємо фінансовій підтримці України (в рамках ЄС – ред.) – факт постачання зброї та боєприпасів завжди є найбільшим викликом для нас як нейтральних країн. І я абсолютно чітко кажу, що ми маємо зараз чітко показати російській стороні, що ми підтримуємо Україну. Водночас ми повинні спробувати знайти способи зупинити цю війну", - сказав Негаммер.

За його словами, серед країн Заходу загалом спостерігається єдність щодо того, як має бути завершена війна РФ проти України, однак "у решті світу такої єдності немає".

"Ми бачимо, що держави, які мають великий вплив на Російську Федерацію, не поділяють лінію Заходу. Це стосується Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Важливо розробити стратегію разом з цими державами", - заявив канцлер.

Також читайте: Австрія не підтримала ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

На його переконання, запропонована президентом України Формула миру є "основою для дискусії". "Питання в тому, як змусити одного з цих гравців, наприклад, Індію чи Китай, замислитися над цим форматом. Якщо це вдасться, тоді є шанс, що дійсно може бути мир", - вважає глава австрійського уряду.

Коментуючи заяву Путіна про те, що було б смішно вести переговори з Україною зараз лише тому, що в українців закінчуються боєприпаси, Негаммер сказав, що "саме тому так важливо надати Україні масштабну підтримку" – "щоб російська сторона зрозуміла, що ця війна на виснаження нікому не потрібна".

Федеральний канцлер Австрії також наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має відбуватися за участі України і бути підтриманим українським народом.

"Я вважаю, що Туреччина все ще важлива, оскільки її визнають обидві сторони, і що Індія та Китай дуже важливі. Також США, і потім, звичайно, Німеччина та Франція. Якщо я можу зробити свій внесок, я буду радий це зробити", - відповів канцлер на питання, яка країна могла б зіграти важливу посередницьку роль у мирному врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

Також читайте: Австрія фінансує захисне спорядження для України. Зброю фінансувати не може через нейтральний статус, - канцлер Негаммер

За словами Негаммера, його зараз найбільше турбує те, що російська загарбницька війна проти України "може стати більш масштабною та неконтрольованою". "Австрія має драматичну історію в цьому відношенні: Перша світова війна є фатальним прикладом того, як регіональний конфлікт, що розпочався як Балканська війна, перетворився на велику трагедію. Чим довше триває ця війна, тим більшим є ризик втягнення в неї", - сказав він.

Автор: 

Австрія (962) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+7
долпо..оооб.Розмовляти про мир в Україні із державами.котрі підтримують рашистського окупанта України
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10.04.2024 21:16
+7
Якщо ґрунтовно розхерачити кацапські НПЗ, то вплив на немиту матимуть навіть Зімбабве і Сомалі, не кажучи вже за Монголію.
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10.04.2024 21:23
+6
Бербок вже сказала що дипломатично *уйла вже не зупинити.
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10.04.2024 21:19
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10.04.2024 21:09 Відповісти
Вже
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10.04.2024 21:47 Відповісти
Негаммер - поідь - випиши Китаю люлєи а він рашці і життя наладиться - шо тут гадати
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10.04.2024 21:09 Відповісти
австріяк він правий в сьогоднішній геополітиці де все вирішує ядерна зброя, Україні варто чіплятись за будь-яку соломину миру, щоб хоч просто вижити як країні і народу. не зникнути знову з політичної карти світу, бо ж 25 рік буде ще гіршим. Україна буде остаточно забута.
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10.04.2024 21:11 Відповісти
Я щось подібне чув від обрана і ко, від фіца і ко!!! А ти з якими пов'язаний??? Напевно з медвечуком і абристовичем???!
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10.04.2024 21:45 Відповісти
Сидять там і інколи викидають полудитячі і дурнуваті вислови.
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10.04.2024 21:13 Відповісти
Просто мрії відрубаної голови
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10.04.2024 21:50 Відповісти
долпо..оооб.Розмовляти про мир в Україні із державами.котрі підтримують рашистського окупанта України
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10.04.2024 21:16 Відповісти
Проще все. Бабло грязьпромовское охота дальше получать. Они все продались за это 15 лет назад запросто и даже раньше.
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10.04.2024 23:39 Відповісти
Бербок вже сказала що дипломатично *уйла вже не зупинити.
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10.04.2024 21:19 Відповісти
Якщо ґрунтовно розхерачити кацапські НПЗ, то вплив на немиту матимуть навіть Зімбабве і Сомалі, не кажучи вже за Монголію.
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10.04.2024 21:23 Відповісти
Ну перестали ж херачити... думаєте, прочто так? Кацапи вони не перестають. А наші як дресировані. Значить комусь це дуже не сподобалося.
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10.04.2024 21:30 Відповісти
Бо Україна ні на які економічні процеси в світі не впливає, а от рашка впливає. Тому весь світ, в тому числі і цивілізований, буде переживати в першу чергу за рашку.
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10.04.2024 22:00 Відповісти
Ще не вечір, не кіпішуйте. Перед кожною атакою розвідка не один день працює. Це вам не курей на призьбі їпти.
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11.04.2024 00:04 Відповісти
Австрія чудово скористалась подібними порадами .... для аншлюса Відня гітлером. А канцлер Курт Шушніг кинув країну в обійми верхмата.
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10.04.2024 21:29 Відповісти
А що йому потрібно було зробити? Намагатися перемогти в непереможній війні
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10.04.2024 21:32 Відповісти
Рецепт простий, обаранюєш бидло масу, розміновуєш територію, закопуєш впк, знімаєш потужні відосики, і міцно сидиш на пальці у аніматора.
П.С не втримався.
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10.04.2024 21:38 Відповісти
А УПА, "зелені брати" балтійських країн і зараз Україна робили і роблять неправильно ? Тоді перемога їм не світила. А 22-23 лютого Україна приймала співчуття. Австріяки завжди лягали під сильних світу. Тому нікому їх поради не потрібні.
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10.04.2024 21:44 Відповісти
Зато сьогодні Відень на туризмі за рік заробляє ніж вся Україна за 30 років.
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10.04.2024 22:01 Відповісти
Країнам, як і людям не всім щастить, як Австрії. Без втрат, отримати незалежну країну. Завдяки жертвам союзників. Ось тому й вони такі "розумні" з їх "розумними порадами" - білий прапор всЬо порєшаєт. А раптом не порєшаєт, як народам срср зі сталінськими репресіями. І занепадом країни до ... повного розвалу.
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10.04.2024 22:10 Відповісти
Яка глибока думка ! І де він був 9 -10 років тому. Закінчив би війну в 2014 році.
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10.04.2024 21:34 Відповісти
Це він, мабуть, про отого фірташа, що переховується скільки років від правосуддя США в Австрії!?
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10.04.2024 21:39 Відповісти
Для встановлення миру потрібно не 3 рік п"здіти з пустого в порожне а ЗБРОЯ !ви заї"бали вже !
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10.04.2024 22:03 Відповісти
Для встановлення миру в Україні потрібно залучати незахідні країни, що мають вплив на РФ, - канцлер Австрії Негаммер Джерело:

ПРО ЗЛИВ УКРАЇНИ ГОВОРИТЬ ВЖЕ І АВСТРІЯ.
Зелений клоун всьому світу мізки прокомпосірував своїм "мирним планом" злива України а ля Дєрмак.
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10.04.2024 22:40 Відповісти
Ні.
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10.04.2024 23:34 Відповісти
 
 