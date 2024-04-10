Для встановлення миру в Україні потрібно залучати незахідні країни, що мають вплив на РФ, - канцлер Австрії Негаммер

Україні потрібно надавати підтримку, щоб Росія бачила безперспективність війни на виснаження і водночас намагатися залучити країни так званого "Глобального Півдня" для пошуку мирного рішення.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не є політично нейтральними. І ми повністю підтримуємо санкції ЄС проти РФ в дусі спільної зовнішньої та безпекової політики. Ми також не перешкоджаємо фінансовій підтримці України (в рамках ЄС – ред.) – факт постачання зброї та боєприпасів завжди є найбільшим викликом для нас як нейтральних країн. І я абсолютно чітко кажу, що ми маємо зараз чітко показати російській стороні, що ми підтримуємо Україну. Водночас ми повинні спробувати знайти способи зупинити цю війну", - сказав Негаммер.

За його словами, серед країн Заходу загалом спостерігається єдність щодо того, як має бути завершена війна РФ проти України, однак "у решті світу такої єдності немає".

"Ми бачимо, що держави, які мають великий вплив на Російську Федерацію, не поділяють лінію Заходу. Це стосується Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Важливо розробити стратегію разом з цими державами", - заявив канцлер.

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На його переконання, запропонована президентом України Формула миру є "основою для дискусії". "Питання в тому, як змусити одного з цих гравців, наприклад, Індію чи Китай, замислитися над цим форматом. Якщо це вдасться, тоді є шанс, що дійсно може бути мир", - вважає глава австрійського уряду.

Коментуючи заяву Путіна про те, що було б смішно вести переговори з Україною зараз лише тому, що в українців закінчуються боєприпаси, Негаммер сказав, що "саме тому так важливо надати Україні масштабну підтримку" – "щоб російська сторона зрозуміла, що ця війна на виснаження нікому не потрібна".

Федеральний канцлер Австрії також наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має відбуватися за участі України і бути підтриманим українським народом.

"Я вважаю, що Туреччина все ще важлива, оскільки її визнають обидві сторони, і що Індія та Китай дуже важливі. Також США, і потім, звичайно, Німеччина та Франція. Якщо я можу зробити свій внесок, я буду радий це зробити", - відповів канцлер на питання, яка країна могла б зіграти важливу посередницьку роль у мирному врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

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За словами Негаммера, його зараз найбільше турбує те, що російська загарбницька війна проти України "може стати більш масштабною та неконтрольованою". "Австрія має драматичну історію в цьому відношенні: Перша світова війна є фатальним прикладом того, як регіональний конфлікт, що розпочався як Балканська війна, перетворився на велику трагедію. Чим довше триває ця війна, тим більшим є ризик втягнення в неї", - сказав він.