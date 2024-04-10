Спікер Джонсон зустрінеться з трампісткою Грін, яка виступила проти схвалення допомоги США Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з членом Палати представників США та соратницею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка погрожує реалізувати процес його відставки та виступає проти будь-якої допомоги Україні.
Про це заявив Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з Марджорі зустрінемося сьогодні, і з нетерпінням чекаємо розмови" - сказав спікер.
При цьому Джонсон назвав Грін "колегою" серед консерваторів та зазначив, що завжди вважав її другом.
"Але іноді ми розходимося в думках щодо стратегії та щодо того, що та коли ми виносимо на розгляд", - додав він.
Таким чином, зустріч запланована після того, як наприкінці березня Грін внесла до палати клопотання про звільнення Джонсона з посади спікера. Вона пояснила свій крок тим, що спікер сприяв голосуванню пакету законопроєктів з бюджетом-2024, який начебто розходиться з консервативними підходами республіканців. Однак це дозволило уникнути загроз шатдауну для уряду США.
Водночас конгресвумен "поставила на паузу" процес звільнення спікера, заявивши, що наступні кроки Джонсона, в тому числі щодо підтримки України, впливатимуть на її готовність йти далі.
Сам Джонсон у середу заявив, що якби він заблокував у березні бюджетне законодавство, це не принесло би користі для Республіканської партії та посіяло би хаос. За словами спікера, він прагне, аби республіканці залишилися в більшості в Палаті представників після виборів у листопаді нинішнього року.
Також Грін застерігала спікера від наміру голосувати за пакет фінансової допомоги Україні.
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Обидва здохніть!
Джерело: спільна заява, яку опублікував https://edition.cnn.com/2024/04/10/opinions/sean-penn-barbra-streisand-imgaine-dragons-congress-ukraine-snyder?cid=ios_app&fbclid=IwAR2sNTFpC2ntLyU3TCRZof-1csfsmq_D1_frFCKi1cEJNaFXR5DdE4huQ58_aem_AbUcJQmoOV8W0Xi2AycsPYwwj8tAAZHIo77w6Z8xNjo_PHzi6na79D2iJBZBpoVfn3p9qsbwsDpK_CXwF-HXwnay CNN
Деталі: Заяву підписали зокрема співачка та акторка Барбара Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, актор та режисер Міша Коллінз, філософ Френсіс Фукуяма, гурт Imagine Dragons, акторка Алісса Мілано, актор Шон Пенн, історик Сергій Плохій, акторка та режисерка Кетрін Віннік і інші.
А ***** ******** джонсону важливіше з ************** зустрітися і ще розповісти які вони всі дружні і працьовиті і яка в них супер партія. Одне трампло рулить чим хоче як хоче. не президент, з купою кримінальних справ. #*****************
Корма... Сіськи...
Не те що Джонсон...
Сосіска...
забув слово підар в лапки взяти
хоча х.з.
▪️Накануне второго дня работы Палаты представителей внезапно оказалось, что законопроект о передаче Украине замороженных российских активов (REPO Act, который был частью плана Маккола по выделению помощи Украине), поддержанный спикером Джонсоном, не находит ощутимой поддержки внутри республиканской партии.
▪️Фактически Джонсон сейчас находится в ситуации "или/или", когда нет никаких промежуточных вариантов: либо выставить $61 млрд Украине как есть и вслед за Маккарти получить импичмент от коллег по партии (в частности, от упоротой трампистки Марджори Тейлор Грин, которая подала резолюцию на импичмент), либо ничего не выставлять и сохранить должность.
▪️Среди демократов превалирует точка зрения, что Джонсон в конечном итоге выставит на голосование $61 млрд Украине, пакет примут при подавляющей поддержке демократов, которые, в свою очередь, проголосуют против импичмента Джонсону и сохранят ему задницу.
▪️Проблема в том, что в такой ситуации непонятно, что Джонсону с этим делать дальше: как он, пойдя на сделку с демократами, будет собирать деньги для своей предвыборной кампании? Как он будет убеждать электорат голосовать на выборах за себя и за республиканцев?
▪️При этом игнорирование пакета помощи Украине ставит США и республиканцев под огромное международное давление. В случае непринятия пакета историческая ответственность будет лежать на Джонсоне. Ему придётся выбирать между плохим и очень плохим вариантом.
▪️Важно отметить, что проблема не в помощи Украине как таковой. Они не могут согласовать ни один из законов, о которых ведутся дискуссии - ни миграционную реформу, ни судебную, ни акт о негласном наблюдении в целях разведки (FISA Act). Палата представителей с республиканским большинством на сегодня дисфункциональна как орган.
▪️По discharge petition на сегодня собран 191 голос из 218 необходимых (один из них - республиканский, от Кена Бака). Но за вчерашний день новых подписей не добавилось. Посмотрим, будут ли дополнительные голоса в пользу петиции по мере тупиковости ситуации.
https://www.youtube.com/watch?v=1iVDO7Vt0gg
******** есть всегда и везде
Всі кацапські пропагандони ледве не моляться на те щоб допомога не була проголосована ,, тільки й чути - вєртє братья , асталось савсем немнога , без помощи сша хахли нє вистоят , нужно єщьо поднажать мальохо , іхній фронт уже сипєтся , сєйчас у нас есть реальний шанс переламіть сітуацію , та ін .
І вислоуха русня , слухає всю цю галіматню , вірить їй , і зціпивши зуби знову пре на штурм . Треба віддати належне - кацапська пропаганда працює - на ура .
Приклади:
Важіль, який не є запобіжником: лом
😁