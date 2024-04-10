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Новини
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Спікер Джонсон зустрінеться з трампісткою Грін, яка виступила проти схвалення допомоги США Україні

джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з членом Палати представників США та соратницею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка погрожує реалізувати процес його відставки та виступає проти будь-якої допомоги Україні.

Про це заявив Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з Марджорі зустрінемося сьогодні, і з нетерпінням чекаємо розмови" - сказав спікер.

При цьому Джонсон назвав Грін "колегою" серед консерваторів та зазначив, що завжди вважав її другом.

"Але іноді ми розходимося в думках щодо стратегії та щодо того, що та коли ми виносимо на розгляд", - додав він.

Таким чином, зустріч запланована після того, як наприкінці березня Грін внесла до палати клопотання про звільнення Джонсона з посади спікера. Вона пояснила свій крок тим, що спікер сприяв голосуванню пакету законопроєктів з бюджетом-2024, який начебто розходиться з консервативними підходами республіканців. Однак це дозволило уникнути загроз шатдауну для уряду США.

Водночас конгресвумен "поставила на паузу" процес звільнення спікера, заявивши, що наступні кроки Джонсона, в тому числі щодо підтримки України, впливатимуть на її готовність йти далі.

Сам Джонсон у середу заявив, що якби він заблокував у березні бюджетне законодавство, це не принесло би користі для Республіканської партії та посіяло би хаос. За словами спікера, він прагне, аби республіканці залишилися в більшості в Палаті представників після виборів у листопаді нинішнього року.

Також Грін застерігала спікера від наміру голосувати за пакет фінансової допомоги Україні.

Читайте: Кемерон зустрінеться із Блінкеном у США: обговорять ухвалення допомоги Україні в Конгресі

Автор: 

Конгрес США (1227) США (22769) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+20
Цирк для бідних, в них одна мета, затягнути допомогу і допомогти *****!🤬
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10.04.2024 22:01
+18
Здохни, паскудо!
Обидва здохніть!
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10.04.2024 22:02
+16
Конгрес США продався кацапам
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10.04.2024 22:03
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Цирк для бідних, в них одна мета, затягнути допомогу і допомогти *****!🤬
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10.04.2024 22:01 Відповісти
майк, не переплуй із..... утім, какая разніца ?

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10.04.2024 23:24 Відповісти
У этой Марджори свинячье ***** как у русской Наташки шлюхи.Одень на нее абибос,дай семки щёлкать и будет тебе быдло самка из Костромы.
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10.04.2024 23:47 Відповісти
Здохни, паскудо!
Обидва здохніть!
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10.04.2024 22:02 Відповісти
Понад 35 митців, активістів та науковців закликали Конгрес США проголосувати за надання допомоги Україні.

Джерело: спільна заява, яку опублікував https://edition.cnn.com/2024/04/10/opinions/sean-penn-barbra-streisand-imgaine-dragons-congress-ukraine-snyder?cid=ios_app&fbclid=IwAR2sNTFpC2ntLyU3TCRZof-1csfsmq_D1_frFCKi1cEJNaFXR5DdE4huQ58_aem_AbUcJQmoOV8W0Xi2AycsPYwwj8tAAZHIo77w6Z8xNjo_PHzi6na79D2iJBZBpoVfn3p9qsbwsDpK_CXwF-HXwnay CNN

Деталі: Заяву підписали зокрема співачка та акторка Барбара Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, актор та режисер Міша Коллінз, філософ Френсіс Фукуяма, гурт Imagine Dragons, акторка Алісса Мілано, актор Шон Пенн, історик Сергій Плохій, акторка та режисерка Кетрін Віннік і інші.

А ***** ******** джонсону важливіше з ************** зустрітися і ще розповісти які вони всі дружні і працьовиті і яка в них супер партія. Одне трампло рулить чим хоче як хоче. не президент, з купою кримінальних справ. #*****************
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10.04.2024 22:19 Відповісти
🙏
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10.04.2024 23:34 Відповісти
Конгрес США продався кацапам
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10.04.2024 22:03 Відповісти
буде цілувати стару сраку?
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10.04.2024 22:03 Відповісти
Відверто неприховано зливають Україну
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10.04.2024 22:06 Відповісти
Знову мутки а для чого ім зустріч - шоб переконувати один одного хто більшии трампіст
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10.04.2024 22:06 Відповісти
Трампістка!
Корма... Сіськи...

Не те що Джонсон...
Сосіска...
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10.04.2024 22:06 Відповісти
Нафіга ця дурня нічого конгрес неухвалить для допомоги України ,-НЕБУДЕ
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10.04.2024 22:08 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2024%2F02%2F15%2F7442043%2F&psig=AOvVaw26OE8z-PZWJDjwR1FpnUcC&ust=1712862468484000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNjV_oqsuIUDFQAAAAAdAAAAABBP Соратниця Трампа у відповідь на заклик допомогти Україні запропонувала ''поцілувати її в дупу''
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10.04.2024 22:11 Відповісти
за що така ненависть до України? Що ми їй зробили?
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10.04.2024 23:36 Відповісти
Може помиляюся, але він так на Суслова схож! Було таке падло у цк кпрс! І як видно, не тільки зовнішньо!!
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10.04.2024 22:13 Відповісти
Грінша - прихильниця теорії змови, з типовим електоратом аналогом українськіх зебилів. Ідіократія - фільм такий є. О там одне з ймовірних майбутніх по типу грін та її виборців
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10.04.2024 22:13 Відповісти
От мені цікаво, ви дійсно вважаєте, що хрестик в бюлетені визначає розумові здібності? В мене сестра наприклад голосувала за ЗЕ, а її чоловік за Пороха і нічого, уявіть собі, не сталося. Жодної ідіократії... Так і має бути у демократичному суспільстві.
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10.04.2024 23:42 Відповісти
гарна казочка, але э одне питання, чому сестра досі не в окопі? чи не тому що клятий Порошенко вкрав військомат?
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11.04.2024 01:18 Відповісти
Цікаво ви переводите стрілки. Ви за мобілізацію жінок чи просто побовтати?
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11.04.2024 11:22 Відповісти
В якому сенсі нічого не сталось???
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11.04.2024 04:30 Відповісти
Ніхто не розлучився, не називав нікого "дебілом", "зебілом" чи "порохоботом", люди цивілізовано прийняли вибір кожного.
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11.04.2024 11:20 Відповісти
Ну й добре
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11.04.2024 12:21 Відповісти
цікаво, А що буде робити на зустрічі підар з лесбіянкою ? 😀
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10.04.2024 22:21 Відповісти
Так Джонсон ніби практикуючий євангелист?
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10.04.2024 22:26 Відповісти
😀 ой
забув слово підар в лапки взяти
хоча х.з.
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10.04.2024 22:28 Відповісти
На пресу - жаба гадюку, реально - рука руку
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10.04.2024 22:24 Відповісти
Історія показує, що протягом століть життя українця не вартувало нічого в очах інших народів та всіляких окупантів. Нас постійно зневажали та применшували наше значення. Мир на Європейському континенті спроможні забезпечити лише вільні та самостійні українці. Конгрес Штатів грає на стороні кацапів. Але чому ми чекаємо на допомогу від сенаторів та конгресменів заокеанської держави, коли навіть наші доморощені депутати не спроможні реагувати на виклики та оперативно приймати рішення на користь держави Україна. Таке враження, що нас давно вже продали ***** не тільки трампісти, а й очільники зеленої монобільшості. Всі тупо чекають, коли вже у наших воїнів закінчаться **********, та й закінчаться самі воїни. Україна тримається завдяки мужності українського народу, а не завдяки "мудрому" керівництву зеленого шапіто.
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10.04.2024 22:25 Відповісти
судячи з нинішніх реалій у Конгресі, коли уже ухвалили ключове рішення по бюджету до кінця поточного фінансового року, а також після тих заяв, у тому числі і від Джонсона, про те, що після Пасхальних канікул у Конгресі пріоритетом вже буде обговорення виділення допомоги для України, то така зустріч Джонсона із цією ******** швидше позитив, ніж негатив. Мабуть буде її вмовляти не запускати процедуру його імпічменту, якщо він виставить цей сенатський уже проголосований закон на голосування. Бо той закон все одно поставлять на голосування, але вже в обхід Джонсона. і такий крок вдарить сильно по іміджу Джонсона. Тож на цій зустрічі Джонсон мабуть буде домовлятися із тою упоротою, аби вона не робила ще гірше для і так уже підмоченої репутації республіканської партії. Побачимо.
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10.04.2024 22:26 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/14849 О ситуации с помощью Украине в Палате представителей .
▪️Накануне второго дня работы Палаты представителей внезапно оказалось, что законопроект о передаче Украине замороженных российских активов (REPO Act, который был частью плана Маккола по выделению помощи Украине), поддержанный спикером Джонсоном, не находит ощутимой поддержки внутри республиканской партии.
▪️Фактически Джонсон сейчас находится в ситуации "или/или", когда нет никаких промежуточных вариантов: либо выставить $61 млрд Украине как есть и вслед за Маккарти получить импичмент от коллег по партии (в частности, от упоротой трампистки Марджори Тейлор Грин, которая подала резолюцию на импичмент), либо ничего не выставлять и сохранить должность.
▪️Среди демократов превалирует точка зрения, что Джонсон в конечном итоге выставит на голосование $61 млрд Украине, пакет примут при подавляющей поддержке демократов, которые, в свою очередь, проголосуют против импичмента Джонсону и сохранят ему задницу.
▪️Проблема в том, что в такой ситуации непонятно, что Джонсону с этим делать дальше: как он, пойдя на сделку с демократами, будет собирать деньги для своей предвыборной кампании? Как он будет убеждать электорат голосовать на выборах за себя и за республиканцев?
▪️При этом игнорирование пакета помощи Украине ставит США и республиканцев под огромное международное давление. В случае непринятия пакета историческая ответственность будет лежать на Джонсоне. Ему придётся выбирать между плохим и очень плохим вариантом.
▪️Важно отметить, что проблема не в помощи Украине как таковой. Они не могут согласовать ни один из законов, о которых ведутся дискуссии - ни миграционную реформу, ни судебную, ни акт о негласном наблюдении в целях разведки (FISA Act). Палата представителей с республиканским большинством на сегодня дисфункциональна как орган.
▪️По discharge petition на сегодня собран 191 голос из 218 необходимых (один из них - республиканский, от Кена Бака). Но за вчерашний день новых подписей не добавилось. Посмотрим, будут ли дополнительные голоса в пользу петиции по мере тупиковости ситуации.
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10.04.2024 22:26 Відповісти
Цікава інформація. Дякую. 🤝
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10.04.2024 22:48 Відповісти
Пища для размышлений... .
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11.04.2024 00:03 Відповісти
Який сенс писати новини про цих опудал. Вони нічого не вирішують. Трамп - ворог України. Чим скоріше це зрозуміємо ми і союзники - тим краще
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10.04.2024 22:28 Відповісти
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10.04.2024 22:29 Відповісти
Фотошоп зроблений доволі - топорно . Але це не відміняє того факту що та тп - танцює "під дудку *****" ..
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10.04.2024 22:38 Відповісти
Ну тоді послухайте її спітч про те як путін захищає християнство, яке українці намагають знищити. А тоді вже пишітьпро "фотошоп", це не топорна робота, а "путінізм головного мозку"
https://www.youtube.com/watch?v=1iVDO7Vt0gg
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10.04.2024 22:47 Відповісти
Я вже це слухав , і ще раз кажу - ця шалава смокче у ***** , але цей відосік однаково - фейковий . Ви подивіться за її руками , як вона ними рухає , особливо в кінці . Навіть не треба вповільнити відео . Видно ж що вона щось там приклеювала вдвічі менше за розміром .
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10.04.2024 23:04 Відповісти
В роки другої світової війни конгрес не затримував допомогу людоїду сраліну.
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10.04.2024 22:29 Відповісти
після Перл-Харбору. А до нього було теж саме: Гітлер - нормальний мужик, євреям треба просто примиритись з ним і не дратувати
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10.04.2024 22:44 Відповісти
да ну,в 38 тоже некоторіе сенаторы ходили с плакатами гитлер норм чувак,это не наша войн а война европы_)
******** есть всегда и везде
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10.04.2024 22:59 Відповісти
Кубло.
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10.04.2024 22:30 Відповісти
А нікому ге здалось дивним її прізвище "Грін"? Виглядає на те, що всі зелені - однакові гaндoни
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10.04.2024 22:43 Відповісти
Найбільш прикро що увесь цей цирк з американською допомогою , піднімає моральний дух русні , і дає їй надію на те що їм вдасться переломити хід війни на свою користь ..
Всі кацапські пропагандони ледве не моляться на те щоб допомога не була проголосована ,, тільки й чути - вєртє братья , асталось савсем немнога , без помощи сша хахли нє вистоят , нужно єщьо поднажать мальохо , іхній фронт уже сипєтся , сєйчас у нас есть реальний шанс переламіть сітуацію , та ін .
 І вислоуха русня , слухає всю цю галіматню , вірить їй , і зціпивши зуби знову пре на штурм . Треба віддати належне - кацапська пропаганда працює - на ура .
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10.04.2024 22:59 Відповісти
Як приємно було слухати прізвище "Джонсон", але з Британським ім'ям. А ось американсьске прізвище чомусь стійко ассоціюється зі сценою американського фільму "Поліцейська академія"-про деякий бар з відповідним контингентом.
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10.04.2024 23:33 Відповісти
В США дуже потужна система важелів і запобіжників 🤣🤣🤣
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10.04.2024 23:47 Відповісти
Фрагмент відповіді "штучного інтелекту" про важелі і запобіжники:

Приклади:

Важіль, який не є запобіжником: лом

😁
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11.04.2024 13:27 Відповісти
These intelligent, beautiful, compassionate, trust-inspiring faces of real America.
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11.04.2024 00:19 Відповісти
Маркарова там буде мізками ворушить чи все віддає ресторанному бізнесу
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11.04.2024 13:45 Відповісти
 
 