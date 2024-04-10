Прем’єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили постачання Україні додаткових систем ППО
Лідери трьох країн ЄС обговорили варіанти постачання Україні додаткових систем ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в Х (колишній Twitter).
Рютте повідомив, що на початку березня він відвідав Харків разом із президентом України Володимиром Зеленським і побачив наслідки російських нещадних обстрілів житлових кварталів.
"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", - зауважив Рютте.
Як він зазначив, пізніше він розмовляв телефоном з прем'єром Чехії Петром Фіалою і прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО.
"Разом із нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО", - констатував Рютте.
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А Спікер Джонсон зустрінеться з членицею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін. Бо коли вони **** бухали разом у трампла у Флориді цього тижня, вони не могли покиздіти. Треба провести офіційну зустріч. А коли британський прем'єр приїздив, для нього **** часу не знайшлося.
Прем'єрам Нідерландів, Данії, Чехії - респект і подяка.
А джонсон - ***********.