Прем’єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили постачання Україні додаткових систем ППО

Лідери трьох країн ЄС обговорили варіанти постачання Україні додаткових систем ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в Х (колишній Twitter).

Рютте повідомив, що на початку березня він відвідав Харків разом із президентом України Володимиром Зеленським і побачив наслідки російських нещадних обстрілів житлових кварталів.

"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", - зауважив Рютте.

Як він зазначив, пізніше він розмовляв телефоном з прем'єром Чехії Петром Фіалою і прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО.

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО", - констатував Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не просить надто багато. Нам потрібні кілька десятків систем ППО та достатня кількість сучасних винищувачів, - Зеленський