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Прем’єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили постачання Україні додаткових систем ППО

ппо

Лідери трьох країн ЄС обговорили варіанти постачання Україні додаткових систем ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в Х (колишній Twitter).

Рютте повідомив, що на початку березня він відвідав Харків разом із президентом України Володимиром Зеленським і побачив наслідки російських нещадних обстрілів житлових кварталів.

"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", - зауважив Рютте.

Як він зазначив, пізніше він розмовляв телефоном з прем'єром Чехії Петром Фіалою і прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО.

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО", - констатував Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не просить надто багато. Нам потрібні кілька десятків систем ППО та достатня кількість сучасних винищувачів, - Зеленський

Автор: 

Данія (769) Нідерланди (1565) ППО (3183) Чехія (1612) Рютте Марк (394) Фредеріксен Метте (88) Фіала Петр (96)


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А Спікер Джонсон зустрінеться з членицею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін. Бо коли вони **** бухали разом у трампла у Флориді цього тижня, вони не могли покиздіти. Треба провести офіційну зустріч. А коли британський прем'єр приїздив, для нього **** часу не знайшлося.
Прем'єрам Нідерландів, Данії, Чехії - респект і подяка.
А джонсон - ***********.
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10.04.2024 22:32 Відповісти
 
 