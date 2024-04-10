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ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Булаха, який зараз служить у Нацгвардії

дмитро,булах

ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ХАЦ.

Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, правоохоронці з'явилися за місцем проживання Булаха та вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби.

"Сприймаємо це як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України. Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем "Слідство.інфо" Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху "Чесно" Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові", - наголосили у Харківському антикорупційному центрі.

Як зазначають у ХАЦ, Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року, проходить службу в одній з частин Нацгвардії. Проте з літа 2022 року щодо активіста відбувались дії, які можна назвати зловживанням системою мобілізації та стеженням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО

"Червень 2022го. РОВ висять на північ від Харкова, прям у передмісті. Я після коронавірусу тяжко хворію пневмонією, але вже йду на поправку. Щоденно їжджу у лікарню капатися на декілька годин. Формально на стаціонарі, фактично ночую вдома і їжджу капатися. Після одного з останніх таких сеансів, я їду до мами (вона мешкає у приватному секторі, у середмісті, умовно) і бачу за собою машину, але не зважаю на це, думаючи, що це параноя. Після того як виходжу від мами я прямо напроти виходу бачу той самий крузак (звісно, на номерах прикриття), який різко зривається до мене і звідти виходять 3 людини. 2 ДСРівця (так, ДСРівці на крузаку вручали повістку))) і один представник ТЦК. ТЦК Київського району, хоча я і зареєстрований, і стою на обліку в ТЦК, і події відбуваються у Слобідському районі. Вони виписують мені повістку на наступний день в Київський РТЦК. Я, звісно, був дещо спантеличений цим ексклюзивним підходом. М'яко кажучи. Але вирішив не виносити це, щоб не дизморалити. (ДСР – Департамент стратегічних розслідувань Нацполу).

Звісно, я пішов у РТЦК, адекватні працівники якого знали і розуміли оцей весь треш. Ледве пройшов медкомісію через черги (так, тоді ще були черги) за декілька тижнів. В процесі другий раз захворів пневмонією (а потім і третій, в мене почалися напади і ще купа спецефектів від корони та лікування) і хворів аж до лютого-23, а потім мобілізувався сам", - розповів Булах.

Також читайте: Повістка журналісту Слідство.Інфо: Міноборони, Генштаб та СБУ проводять перевірку

ХАЦ Булах
ХАЦ Булах

Автор: 

обшук (1971) СБУ (12809) мобілізація (3053) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+39
Зелені потвори влаштували війну проти українців.
Пам'ятайте це.
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10.04.2024 22:35
+30
Єрмак вовсю воює з антикорупціонерами.

Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
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10.04.2024 22:37
+26
Знаю цого хлопця..хороша людина..ці ******** тепер будуть давити всіх майданівців всіх проукраїнських людей завзятіше чим риги..
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10.04.2024 22:42
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Зелені потвори влаштували війну проти українців.
Пам'ятайте це.
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10.04.2024 22:35 Відповісти
ZEПЕРЕВЕРТНЯ під ТРИБУНАЛ! ЦЕ МРАЗОТА , така сама , як і ****** РАШИСТАМИ ! 5 років брехні і ЗРАДИ, ……73% , ще ,не нажерлись ШАШЛИЧКІВ від вашого « найвеличнішого» ВИРОДКА **********
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11.04.2024 07:30 Відповісти
Єрмак вовсю воює з антикорупціонерами.

Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
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10.04.2024 22:37 Відповісти
І ті що знищуть росіян на фронті також?
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10.04.2024 22:59 Відповісти
а ты клоун не понял о ком он или притворяешься?
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10.04.2024 23:11 Відповісти
Зєлєбобік, а ти чому не на фронті?
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11.04.2024 07:41 Відповісти
Скільки їх у відсотковому співвідношенні до всієї чисельності цього кримінального угрупування?
1%, 3%, може 5%? А чим займається 95%, ми всі бачимо.

Ти в курсі, що кортель Пабло Ескобара також займався доброчинністю?
Але це ніяким чином не відміняє того, що вони були вбивцями та наркоторговцями.
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11.04.2024 00:01 Відповісти
Ну у тебе і порівняння. Люди, що воюють проти загарбників і Ескобаром. А ти в курсі, що при визволенні Зміїїного загинули офіери ГУР, Альфи СБУ та ВМС України? Ескобар..
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11.04.2024 00:10 Відповісти
Нормальні порівняння. Ще раз про відсотки почитай.

Доречі, майже всі наркокортелі користуються послугами корумпованих спецпідрозділів. І бійці цих спецпідрозділів теж десь воювали.
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11.04.2024 00:22 Відповісти
А це має значення?
Чи останній аргумент зеленого покидька "пачіму ти нє в акопє"?

Скажімо так - ти можеш розраховуватися банківською карткою і отримуєш пайку від ОПЗЄ завдяки тому, що я не воюю. Можу ще додати, що за попередній рік згідно декларації я заплатив десь 300 тис грн податків тільки з доходів, на які існують ці корупційні покидьки з СБУ.

А, яка з тебе користь державі, окрім вилизування дупи владі та її псам?
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11.04.2024 01:36 Відповісти
Улюблений вислів ботів від перхатих:а ти чому не воюєш.Цим вони вирізняються від інших і їх ніби зовсім не стосується.То не хіба на Цензорі.Тому що методичка від подляка-одна та сама.
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11.04.2024 07:42 Відповісти
А Будинок Профсоюзів, у якому були поранені, на Альфа підпалила під час Майдану?
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11.04.2024 00:24 Відповісти
Так не спецпідрозділ СБУ Альфа спалив живцем поранених майданівців?
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11.04.2024 01:35 Відповісти
Так не офіцери СБУ гинуть на фронті, захищаючи тебе?
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11.04.2024 11:52 Відповісти
Така робота - вбивати за наказом та гинути за наказом.

Накажуть - будуть вбивати кацапів. Накажуть - будуть знов вбивати нас.
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11.04.2024 12:27 Відповісти
Добре тобі жити. Все ти знаєш, всі тобі винні. А ти немов імператор, на троні- пальцем вказівки і вироки виносиш, не життя а маліна... Совісті б трошки, так все ок.
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11.04.2024 14:26 Відповісти
Ну так воно виходить, коли ти не просто віртуальна соска Януковича або ЗЄ, а сам брав участь у двох Майданах і при цьому бачив "систему" зсередини.

І не проектуй свою модель життя на мене. Я абсолютно самодостатній але з лютого цього року і я більше нічого нікому не винен. Тепер кожен сам за себе.

Нехай щастить. 😁
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11.04.2024 15:01 Відповісти
Існуй далі, мокриця .
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11.04.2024 15:04 Відповісти
Сказав обсос, здатний тільки на вилизування владних дуп.
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11.04.2024 15:36 Відповісти
А що, ти вже із бурятами списався, замовив за себе словечко, на "посаду" старшого служки ? Вже списки захісників мабуть приготував, слимак.
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11.04.2024 19:21 Відповісти
Доречі, на окупованих територіях СБУ або втікло, або перейшло на сторону кацапів.
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11.04.2024 12:30 Відповісти
А чим ти за них кращий, слимак?
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11.04.2024 19:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/11/7022115/ Альфа" визнала, що штурмувала Будинок профспілок
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11.04.2024 01:40 Відповісти
А ви в курсі, навіщо їх відправили помирати на о. Зміїний? Враховуючи те, що це була виключно показова операція і ніякого відношення до звільнення не мала. За це ще хтось відповість (наприклад Буданов).
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11.04.2024 10:07 Відповісти
Це вже не сбу,а піхотинці і тому таке велике засилля рос.агентури по всіх важливих напрямках,бо їй ніхто не протистоїть.Що там говорити,коли і Аьфу кинули на передову,як піхоту.
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11.04.2024 00:08 Відповісти
А якого х-я вони на фронті а не виконують своїх обов'язків прописаних законодавством?
Ну тоді ВСУ нехай іде працювати замість СБУ і буде повний цирк...
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11.04.2024 00:10 Відповісти
Ну тоді, якщо тупе, то жери те що маєш, довбень...
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11.04.2024 06:47 Відповісти
То нема з ким,такі варяти сидять не лише на Цензорі.
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11.04.2024 07:44 Відповісти
Самі так не вирішили,очевидно,що сам глава виписав наказ.А невиконання наказу у воєнний час....
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11.04.2024 00:17 Відповісти
По факту у нас дві СБУ.
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11.04.2024 00:43 Відповісти
Одна.
Причому до бойових спецпідрозділів конторські відносяться, як до м'яса та засобу досягнення мети.
Їх принизливо називають "фізиками".
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11.04.2024 00:48 Відповісти
О зешобла в ділі… це піздец но прічєм тут зілінскій?
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10.04.2024 22:37 Відповісти
Ну і як це пояснити таварісч зільонскій ?
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10.04.2024 22:42 Відповісти
Знаю цого хлопця..хороша людина..ці ******** тепер будуть давити всіх майданівців всіх проукраїнських людей завзятіше чим риги..
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10.04.2024 22:42 Відповісти
Так они и есть реинкарнация рыгов - Молодые регионы.
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10.04.2024 22:54 Відповісти
Скоро-скоро!
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10.04.2024 22:46 Відповісти
Один ермак і вся Україна-хто кого? Поки що,перевага на боці ермака.
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10.04.2024 22:51 Відповісти
Там не один Єрмак ! Там всі хабарники і зрадники!
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10.04.2024 22:59 Відповісти
Треба чітко відділяти групу ермака від зрадників чи хабарників.Ця група-високопрофесійна,високоорганізована сила від рос.служб,яка діє новітнім методом-метод непрямої дії,або мягкої дії.Навіть генерали в силі осягнути цей метод в деталях.
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10.04.2024 23:23 Відповісти
Навіть генерали не в силі були осягнути цей метод в деталях.
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10.04.2024 23:27 Відповісти
По справжньому рахунку весь "базар" хіба від завгоспа офіса Президента?А де "гарант"?
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11.04.2024 10:29 Відповісти
Клоун вернув у владу всіх люстратів. Татаров - зразок.
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11.04.2024 00:45 Відповісти
Схоже влада бореться не з корупцією, а навпаки...
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10.04.2024 22:57 Відповісти
Хабарники не є загрозою для влади !
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10.04.2024 23:00 Відповісти
Це піз...ь повний...зелена шобла переплюнула яника та компанію...
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10.04.2024 23:07 Відповісти
Яник пацан в порівнянні з ними.
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11.04.2024 07:45 Відповісти
Головний олігарх України це Зеленський. Тому, що він одноосібно сконцентрував в своїх руках всю владу, засоби масової інформації і фінанси.
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10.04.2024 23:24 Відповісти
Тобто таким як Шабунін варто навісити на себе ярлик "я - антикорупціонер" і у нього має бути індульгенція від кримінальних проваджень, від слідчих дій (в т. ч. обшуків) і так далі ? Типу простих смертних можна обшукувати, допитувати, викликати, повістки їм давати, а мене ні, бо я ж "антикорупціонер" ??? Сам себе призначив "антикорупціонером", гучну назву громадській організації дав ("Центр протидії корупції") і все, крутий чел ?

А у мене одне питання : а антикорупціонери, які день-ніч зайняті боротьбою з корупцією, за які гроші хліб собі купують ? Де вони працюють і яку зарплату дістають, що мають засоби для існування ? Чи може їх бізнес це "антикорупція" ?
У нас в області один такий крикун був, розслідування, викриття, скандали. А потім вияснилося, що працював на всі політичні сили області. Дають замовлення "мочи мого політичного конкурента" - мочить, за гроші. Або навпаки - "на тобі гроші, але закрий рот", закривав.

Тому, аби з довірою ставитися до "антикорупціонерів" наших, у мене до всіх них питання : за які гроші ви існуєте ? Покажіть суспільству. Коли Порошенка під час президентства задовбали ці так звані "антикорупціонери", то він ввів обов'язок подавати декларації не лише для чиновників, але і для таких "антикорупціонерів" - то скільки вою було як на національному, так і на міжнародному рівнях . . . Не сподобалося, що буде "нагляд за наглядачами" . . . Закон під тиском Заходу скасували. А даремно. Варто було залишити.
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10.04.2024 23:29 Відповісти
Міжнародні фонди
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10.04.2024 23:59 Відповісти
Актер и комик Александр Пикалов из "95 квартала" служит в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии.

Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Источник:
Всё честно, все служат
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11.04.2024 00:04 Відповісти
Мразе
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10.04.2024 23:33 Відповісти
ВЖЕ НЕ ЦІКАВО НАВІТЬ ЧИТАТИ ....КІНЕЦЬ БУДЕ ОДИНАКОВИЙ ..
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11.04.2024 04:43 Відповісти
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11.04.2024 08:46 Відповісти
В одній карикатурі вся суть Зеленського!
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11.04.2024 10:31 Відповісти
З корупцією треба боротися зараз. Всі розмови що закінчиться війна і от потім ми їм покажемо, є марні. Бо потім, антикорупціонери будуть бавитися вже руками фронтовиків під гаслом: "вони ухилянти ховалися від війни". Зшити на любого антикорупціонера або активіста справу по ухилянству або колаборації з ворогом немає жодних проблем. Потім сказати: фас! І прикормлені до цього часу популярні герої-фронтовіки побіжать закінчувати
Я нічого не маю проти фронтовиків, навпаки, велика пошана, але саме їх і буде шукати влада для розправи зі своїми ворогами.
Ось побачите.
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11.04.2024 10:11 Відповісти
Було вже..Азовці гонились за Порошенком по всій країні з бігусівським кличем "свинарчук",притому,що сам Порошенко був влада.
А за хрипатим,хоч і було за що-мовчок.
Пізніше хрипатий віддячився,та то вже інша історія.
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11.04.2024 13:55 Відповісти
 
 