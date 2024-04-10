ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Булаха, який зараз служить у Нацгвардії

ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ХАЦ.

Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, правоохоронці з'явилися за місцем проживання Булаха та вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби.

"Сприймаємо це як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України. Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем "Слідство.інфо" Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху "Чесно" Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові", - наголосили у Харківському антикорупційному центрі.

Як зазначають у ХАЦ, Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року, проходить службу в одній з частин Нацгвардії. Проте з літа 2022 року щодо активіста відбувались дії, які можна назвати зловживанням системою мобілізації та стеженням.

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"Червень 2022го. РОВ висять на північ від Харкова, прям у передмісті. Я після коронавірусу тяжко хворію пневмонією, але вже йду на поправку. Щоденно їжджу у лікарню капатися на декілька годин. Формально на стаціонарі, фактично ночую вдома і їжджу капатися. Після одного з останніх таких сеансів, я їду до мами (вона мешкає у приватному секторі, у середмісті, умовно) і бачу за собою машину, але не зважаю на це, думаючи, що це параноя. Після того як виходжу від мами я прямо напроти виходу бачу той самий крузак (звісно, на номерах прикриття), який різко зривається до мене і звідти виходять 3 людини. 2 ДСРівця (так, ДСРівці на крузаку вручали повістку))) і один представник ТЦК. ТЦК Київського району, хоча я і зареєстрований, і стою на обліку в ТЦК, і події відбуваються у Слобідському районі. Вони виписують мені повістку на наступний день в Київський РТЦК. Я, звісно, був дещо спантеличений цим ексклюзивним підходом. М'яко кажучи. Але вирішив не виносити це, щоб не дизморалити. (ДСР – Департамент стратегічних розслідувань Нацполу).

Звісно, я пішов у РТЦК, адекватні працівники якого знали і розуміли оцей весь треш. Ледве пройшов медкомісію через черги (так, тоді ще були черги) за декілька тижнів. В процесі другий раз захворів пневмонією (а потім і третій, в мене почалися напади і ще купа спецефектів від корони та лікування) і хворів аж до лютого-23, а потім мобілізувався сам", - розповів Булах.

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