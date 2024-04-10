ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Булаха, який зараз служить у Нацгвардії
ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ХАЦ.
Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, правоохоронці з'явилися за місцем проживання Булаха та вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби.
"Сприймаємо це як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України. Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем "Слідство.інфо" Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху "Чесно" Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові", - наголосили у Харківському антикорупційному центрі.
Як зазначають у ХАЦ, Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року, проходить службу в одній з частин Нацгвардії. Проте з літа 2022 року щодо активіста відбувались дії, які можна назвати зловживанням системою мобілізації та стеженням.
"Червень 2022го. РОВ висять на північ від Харкова, прям у передмісті. Я після коронавірусу тяжко хворію пневмонією, але вже йду на поправку. Щоденно їжджу у лікарню капатися на декілька годин. Формально на стаціонарі, фактично ночую вдома і їжджу капатися. Після одного з останніх таких сеансів, я їду до мами (вона мешкає у приватному секторі, у середмісті, умовно) і бачу за собою машину, але не зважаю на це, думаючи, що це параноя. Після того як виходжу від мами я прямо напроти виходу бачу той самий крузак (звісно, на номерах прикриття), який різко зривається до мене і звідти виходять 3 людини. 2 ДСРівця (так, ДСРівці на крузаку вручали повістку))) і один представник ТЦК. ТЦК Київського району, хоча я і зареєстрований, і стою на обліку в ТЦК, і події відбуваються у Слобідському районі. Вони виписують мені повістку на наступний день в Київський РТЦК. Я, звісно, був дещо спантеличений цим ексклюзивним підходом. М'яко кажучи. Але вирішив не виносити це, щоб не дизморалити. (ДСР – Департамент стратегічних розслідувань Нацполу).
Звісно, я пішов у РТЦК, адекватні працівники якого знали і розуміли оцей весь треш. Ледве пройшов медкомісію через черги (так, тоді ще були черги) за декілька тижнів. В процесі другий раз захворів пневмонією (а потім і третій, в мене почалися напади і ще купа спецефектів від корони та лікування) і хворів аж до лютого-23, а потім мобілізувався сам", - розповів Булах.
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Ну ДБР - ясно. Воно і створювалося під примхи ОПЗЄ.
А от СБУ - кусок корупційного лайна, а не спецслужба. Таке ж бандитське утворення, як ФСБ.
1%, 3%, може 5%? А чим займається 95%, ми всі бачимо.
Ти в курсі, що кортель Пабло Ескобара також займався доброчинністю?
Але це ніяким чином не відміняє того, що вони були вбивцями та наркоторговцями.
Доречі, майже всі наркокортелі користуються послугами корумпованих спецпідрозділів. І бійці цих спецпідрозділів теж десь воювали.
Чи останній аргумент зеленого покидька "пачіму ти нє в акопє"?
Скажімо так - ти можеш розраховуватися банківською карткою і отримуєш пайку від ОПЗЄ завдяки тому, що я не воюю. Можу ще додати, що за попередній рік згідно декларації я заплатив десь 300 тис грн податків тільки з доходів, на які існують ці корупційні покидьки з СБУ.
А, яка з тебе користь державі, окрім вилизування дупи владі та її псам?
Накажуть - будуть вбивати кацапів. Накажуть - будуть знов вбивати нас.
І не проектуй свою модель життя на мене. Я абсолютно самодостатній але з лютого цього року і я більше нічого нікому не винен. Тепер кожен сам за себе.
Нехай щастить. 😁
Ну тоді ВСУ нехай іде працювати замість СБУ і буде повний цирк...
Причому до бойових спецпідрозділів конторські відносяться, як до м'яса та засобу досягнення мети.
Їх принизливо називають "фізиками".
А у мене одне питання : а антикорупціонери, які день-ніч зайняті боротьбою з корупцією, за які гроші хліб собі купують ? Де вони працюють і яку зарплату дістають, що мають засоби для існування ? Чи може їх бізнес це "антикорупція" ?
У нас в області один такий крикун був, розслідування, викриття, скандали. А потім вияснилося, що працював на всі політичні сили області. Дають замовлення "мочи мого політичного конкурента" - мочить, за гроші. Або навпаки - "на тобі гроші, але закрий рот", закривав.
Тому, аби з довірою ставитися до "антикорупціонерів" наших, у мене до всіх них питання : за які гроші ви існуєте ? Покажіть суспільству. Коли Порошенка під час президентства задовбали ці так звані "антикорупціонери", то він ввів обов'язок подавати декларації не лише для чиновників, але і для таких "антикорупціонерів" - то скільки вою було як на національному, так і на міжнародному рівнях . . . Не сподобалося, що буде "нагляд за наглядачами" . . . Закон під тиском Заходу скасували. А даремно. Варто було залишити.
Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Источник:
Всё честно, все служат
Я нічого не маю проти фронтовиків, навпаки, велика пошана, але саме їх і буде шукати влада для розправи зі своїми ворогами.
Ось побачите.
А за хрипатим,хоч і було за що-мовчок.
Пізніше хрипатий віддячився,та то вже інша історія.