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Кулеба та Боррель обговорили роботу з прискорення постачання ППО та боєприпасів Україні

кулеба

Відбулась телефонна розмова глави МЗС України Дмитра Кулеби та високого представника ЄС Жозепа Борреля, в якій співрозмовники обговорили прискорення військової підтримки України, зокрема постачання систем ППО та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я зателефонував йому, щоб обговорити кроки, які були зроблені на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО "Patriot" для України. Високий представник поінформував мене про кроки, зроблені ЄС. Я дякую колезі за його активні зусилля", - зазначив Кулеба.

За його словами, в нього є інформація про те, де знаходяться системи "Patriot" і працюємо на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони.

"Дипломатія Патріотів у повному розпалі. Ми також обговорили постачання артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги Україні", - додав міністр.

Жозеф Боррель, коментуючи підсумки розмови, закликав країни ЄС визначитися із військовою допомогою Україні, зокрема системами ППО і боєприпасами.

"Я звертаюся до держав-членів ЄС із закликом визначити наявне обладнання, яке необхідне Україні. На наступному спільному засіданні міністрів закордонних справ та оборони ЄС 22 квітня ми повинні виступити з конкретними зобов'язаннями та діями. Україна не може чекати", - написав він у соцмережі X.

Читайте: Наша підтримка України має залишатися непохитною та своєчасною, - президентка Греції Сакелларопулу

Автор: 

боєприпаси (2269) ППО (3183) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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вже пів-року пі...ть..сорі обговорюють..(
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10.04.2024 22:56 Відповісти
Якось кндр, іран і китай безо всяких обговорювань, мовчки і невпино рашці допомагають!!!
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10.04.2024 23:00 Відповісти
Кулеба : У вас там 600 ПУ ( 25 систем- дивизионов) ЗРК "Пэтриот" не завалялось случайно?
Боррель : да хз, будем искать, мб и стоят где-нибудь в гараже.
Кулеба : поручение президента выполнено (активно), выпускаю пресс-релиз.
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10.04.2024 23:13 Відповісти
Поговорили....будуть...може...колись
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11.04.2024 05:44 Відповісти
 
 