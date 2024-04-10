"Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба",

Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей системи ППО Patriot і готова взяти їх у тимчасове користування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post , інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив. Міністр також пояснив, що зміну тактики викликав ракетний обстріл Росією Києва наприкінці березня, коли вибухи пролунали менш як через хвилину після сигналу повітряної тривоги.

Голова МЗС сказав, що його команда виявила понад 100 "вільних" батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах. Він зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати 7 батарей.

Також, за словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити США передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.

Повторивши застереження, що він цінує зброю, яку Вашингтон уже поставив, очільник українського МЗС сказав: "Ви щиро вірите, що вся армія США не має жодної запасної батареї Patriot, яка не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не можна передати Україні? Я ні."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні армії мають близько 100 батарей Patriot, і вони досі не можуть надати 7 з них, про які просить Україна, - Боррель

Міністр закордонних справ розповів, що пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять. Кулеба додав, що йому "важко зрозуміти" опір деяких країн щодо передачі хоча б однієї зі своїх систем Україні.

Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, Кулеба сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot, щоб надати їх в єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?".

Кулеба зазначив, що він впевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський