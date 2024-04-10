Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба
Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей системи ППО Patriot і готова взяти їх у тимчасове користування.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post , інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив. Міністр також пояснив, що зміну тактики викликав ракетний обстріл Росією Києва наприкінці березня, коли вибухи пролунали менш як через хвилину після сигналу повітряної тривоги.
Голова МЗС сказав, що його команда виявила понад 100 "вільних" батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах. Він зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати 7 батарей.
Також, за словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити США передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.
Повторивши застереження, що він цінує зброю, яку Вашингтон уже поставив, очільник українського МЗС сказав: "Ви щиро вірите, що вся армія США не має жодної запасної батареї Patriot, яка не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не можна передати Україні? Я ні."
Міністр закордонних справ розповів, що пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять. Кулеба додав, що йому "важко зрозуміти" опір деяких країн щодо передачі хоча б однієї зі своїх систем Україні.
Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, Кулеба сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot, щоб надати їх в єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?".
Кулеба зазначив, що він впевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям.
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Їм же не муляє око те що нас цілодобово бомбардують , їм же можна не поспішати з Петріотами і тд , то чому ми маємо перейматись їхніми проблемами на Близькому сході .? У Європі , у блока НАТО під носом , йде найбільша війна на планеті - за останні 80 років , і це не якась напівпартизанська війна тіпо В'єтнаму , Афгану , Сирії , чи сектору Гази , тут воюють дві потужні армії ( одна з них представляє ядерну державу ) а їм - Близький схід ближче пц ,, неймовірно .!
А тепер - яка зброя прямує щодня на фронт ?? Ну ЯКА ? Де ви її бачите ? Ви точно в Україні знаходитесь ? Чому ж вона не доходить у військо , яке зараз через її брак не може навіть зупинити просування русні .?
Коли Залужний восени 2022 р казав - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди і я до кінця року вижену русню за парєбрік , йому це все - надали .? Чи - відвернули носа , а надали вже аж через півроку - рік ,, коли русня вже встигла набудувати ліній суровікіна . Отож . ! Тому я й кажу про хронічне запізнення . Зброя є , але надходить вона хз коли .! Хіба це не знущання ?
А літаки , їх і досі немає . Невже не можна було проблему з ними вирішити ще на початку війни .? Літаки , які тепер збираються нам надати - були ж і тоді , не було у Заходу лише політичної волі щоб їх передати . А якби тоді її знайшли , зараз русня не бомбардувала б Харків і Херсон КАБами , наприклад , ні - наші позиції на лбз , ні - прикордонні села . Процент збиття крилатих ракет і дронів був би значно більший .
За вже надану допомогу я їм безперечно вдячний , але за подальше зволікання з нею , дякувати не можу .!! Бо через це , український прапор невдовзі може вже й перестати - майоріти над Україною .
Якщо сидіти і лише молитись - так діло не піде . Щоб Захід про нас не забував , його треба постійно тормошити , гавкати , вимагати , робити з ним що завгодно - тільки не давати йому дрімати . Це в наших інтересах . Інакше нам не вижити .
Мені , за великим рахунком - на себе начхати , я своє життя вже , можна сказати - майже прожив ,, зараз мене бентежить лише те що буде з моїми внуками .
А реальність ,, а от вона така що - у Заходу є зброя яка нам потрібна , і яку просив Залужний ще хтозна коли , інакше б її взагалі нам не надавали . Якби її дійсно не було , я б змовчав , але ж вона - Є , бо її все ж таки згодом надають ! І танки , і снаряди надають . І літаки нададуть , і додаткові Петріоти ,, але це буде вже тоді коли кацапня винищить всі наші ТЕС , ГЕС , і людей які вміють ту зброю застосовувати . То нащо нам ті Петріоти вже потрібні будуть , як не буде чого захищати .. Не забувайте що кожен день затягування допомоги це мінус кілька сот вбитих і поранених з нашої сторони . Оце ціна такого - постачання обіцяної зброї .
Бачу ви ніяк цього не можете зрозуміти ,, то ж мабуть - розмову на цьому закінчено .
пс . Враження таке що подискутував з Фурсою . Його теж добряче клинить на - треба Заходу постійно дякувати , співати йому діфірамби , не нервувати , мовчати і молитись , і тд. . А толку ? Якщо це однаково не допомагає .
Та й не питання , за добре діло чому б і не подякувати ,, але дякувати за те що Захід , здебільшого США , " тягнуть вола за хвіст " в питанні допомоги зброєю , при цьому чудово розуміючи які проблеми це викликає в України , я не можу .
Зливають бурхливо імітуючи всеосяжну допомогу.
"Наймогутніший" військовий лідОр ********** у травні 2022го обіцяв "азовцяв" повернення додому мах за 6 місяців. Пройшло 2 роки. Де люди?
До Кулеби: 1) що з перемовинами про заморозку обслуговування держборгу? Їх кредитори пропонували почати ще у березні 2022го. А це третя за розміром стаття видатків бюджета України.
2) А шо 8 лопат-американок не здатні замінити 7 батарей американського ППО?
Це ж на одну більше
Що зі "стилем", Кулеба?
Все у цих країнах НАТО є,але нам треба все випрошувати на колінах, у такий важкий час для Держави .
Сподіваюсь, що Німеччина буде наступною, поляки то під ***** одразу ляжуть, а німці будуть наступними. Усім українським втікачам-«патріотам» бажаю міцних Іскандерів, затишних Гераній та світлих блекаутів.
Тоді будемо продавати кота Тимошенко та автопарки слуг, збагачених на крові, та купувати Петріоти у Ірана. Чи самі почнемо робити на колінах системи ППО перероблених з буханок та бтр. Ви не дивуйтесь моєму допису, це не мої вигадки , це поради жіночок з Німеччини.
До речі, а скільки уряд Зе виділив на розвиток українських систем ППО?