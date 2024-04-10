Війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування допомогу від США, - Байден

Війна в Україні може наблизитися до завершення, коли спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон винесе питання допомоги України на голосування.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутися негайно", – заявив Байден.

Президент США також подякував Японії за співпрацю і за постійну підтримку України та рішення про виділення на українські потреби понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги:

"Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню ядерної зброї … твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи Південнокитайське море, і підтримуючи мир і стабільність у Тайванській протоці".

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Фуміо Кісіда, зі свого боку, анонсуючи спільний америкнсько-японсько-філіппінський саміт, щодо агресії Росії проти України додав: "Усвідомлюємо, що Україна сьогодні – це, можливо, Східна Азія завтра".

Кісіда наголосив, що Японія дуже серйозно сприймаєш проблему російської війни. Він висловив рішучість продовжувати жорсткі санкції проти Росії, як і перманентну підтримку України та співпрацю із союзниками у цьому.