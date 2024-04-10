Війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування допомогу від США, - Байден
Війна в Україні може наблизитися до завершення, коли спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон винесе питання допомоги України на голосування.
Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутися негайно", – заявив Байден.
Президент США також подякував Японії за співпрацю і за постійну підтримку України та рішення про виділення на українські потреби понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги:
"Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню ядерної зброї … твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи Південнокитайське море, і підтримуючи мир і стабільність у Тайванській протоці".
Фуміо Кісіда, зі свого боку, анонсуючи спільний америкнсько-японсько-філіппінський саміт, щодо агресії Росії проти України додав: "Усвідомлюємо, що Україна сьогодні – це, можливо, Східна Азія завтра".
Кісіда наголосив, що Японія дуже серйозно сприймаєш проблему російської війни. Він висловив рішучість продовжувати жорсткі санкції проти Росії, як і перманентну підтримку України та співпрацю із союзниками у цьому.
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А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703 Инес Поль
Комментарий
18.11.202018 ноября 2020 г.
План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль
https://www.dw.com/ru/kommentarij-vyvod-vojsk-iz-afganistana-i-iraka-bezotvetstvennoe-reshenie-trampa/a-55646792
Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, https://www.dw.com/ru/chego-centralnoj-azii-zhdat-ot-bajdena-v-afganistane/a-55577253 Байдену потребуется много сил . А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока.
Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США
З гарним фінансуванням, це буде лише початок!
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
...А водкі-та тут нєтуті.
!!!
Мабуть Україні не треба сподіватися на США, чомусь всі сподіваються
Може хтось чув що США відкрили в Росії завод pepsiko по виготовленню снеків
То про яку допомогу йдеться?
Це все на словах, показують що підтримують Україну, а насправді все по іншому
https://www.youtube.com/watch?v=aGRBpCOIm8I
Нарід вибрав собі у владу зелених мародерів і олігарха Зеленського. Це злочинна влада, яка заробляє на війні.
Допоки при владі буде олігарх і мародер Зеленський і його януковичське бандитське шобло, війна ніколи не закінчиться.
Тому ДумайТЕ. Головою, а не тим, чим ви думали, обираючи зеленого мародера.
Дай Бог, щоб я помилився.
Трамп: "Євреям, які голосують за Байдена, потрібно перевірити голову"
https://www.9tv.co.il/item/70222
Колишній (і, можливо, майбутній) президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу нинішнього президента та свого головного конкурента на найближчих виборах Джозефа Байдена.
Виступаючи перед журналістами в аеропорту Атланти (штат Джорджія), Трамп оголосив, що Байден "цілком втратив контроль над ситуацією в Ізраїлі". "Він нерозумний чоловік. У нього немає жодного поняття про те, за кого він взагалі, кого він підтримує. Він не знає, чи він підтримує палестинців, але він знає одну річ: Ізраїль він не підтримує", - сказав мільярдер.
"І будь-який єврей, який голосує за демократів, який голосує за Байдена, повинен піти перевірити голову", - додав Трамп.
Зазначимо, що останнім часом із Білого дому справді виходять суперечливі заяви - ліва американська адміністрація то заявляє про "безумовну прихильність до безпеки Ізраїлю", то загрожує позбавити єврейську державу підтримки за надто "активні" військові дії в секторі Газа і цим фактично ********** ХАМАС до подальшої війні та посилення умов переговорів.
Так, не далі як учора Байден обрушився з критикою на Біньяміна Нетаніягу за "помилковий підхід до війни в секторі Газа" і заявив, що зараз "потрібне перемир'я на шість-вісім тижнів". Сьогодні він розповів журналістам, що в розмові з Нетаніягу підтвердив "залізну відповідальність США за безпеку Ізраїлю перед іранською загрозою".
Хоча формально ці твердження не суперечать одне одному, у Білому домі не можуть не розуміти, що своїми суперечливими заявами послаблюють позиції Ізраїлю у війні з ХАМАСом та у переговорах про звільнення заручників. Крім того, Білий дім продовжує дотримуватися позиції щодо необхідності створення палестинської держави, що теж набуває повної суперечності з базовими оборонними інтересами єврейської держави.
Судячи зі всього нам шось нададуть і воно дійсно стримає КОЛИ - нам разгатять усе що можно,загонять народ в повну боргову дупу, і коли війська рф дойдуть до тієї межі котра буде частково задовільняти УСІХ хто вирішує долю України в фінансовом та збройном плані.
Іньшого вже не бачу зовсім.
Від голосування та прийняття до поставок - це від 3 до 6 місяців, а там вже вибори в сша, цікаво коли ж?