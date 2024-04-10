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Новини Допомога Україні
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Війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування допомогу від США, - Байден

байден,джонсон

Війна в Україні може наблизитися до завершення, коли спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон винесе питання допомоги України на голосування.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутися негайно", – заявив Байден.

Президент США також подякував Японії за співпрацю і за постійну підтримку України та рішення про виділення на українські потреби понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги:

"Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню ядерної зброї … твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи Південнокитайське море, і підтримуючи мир і стабільність у Тайванській протоці".

Також читайте: Білий дім потайки веде перемовини з Джонсоном щодо допомоги Україні, - Politico

Фуміо Кісіда, зі свого боку, анонсуючи спільний америкнсько-японсько-філіппінський саміт, щодо агресії Росії проти України додав: "Усвідомлюємо, що Україна сьогодні – це, можливо, Східна Азія завтра".

Кісіда наголосив, що Японія дуже серйозно сприймаєш проблему російської війни. Він висловив рішучість продовжувати жорсткі санкції проти Росії, як і перманентну підтримку України та співпрацю із союзниками у цьому.

Автор: 

Байден Джо (2887) Конгрес США (1227) США (22769) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+17
Ану скажи що таке для перемоги вови його піарвисери зараз? Він команду бойових генералів , НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ У СВІТІ ЗАРАЗ ВОЇНІВ викинув на смітник заради рейтингу, щоб в тюрягу не загриміти!

А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
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10.04.2024 23:54
+11
а ти хто такий, байден? 0 без палички, яким крутить трамп и марджорі грін. Більшої ганьби сша ще не бачило....
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10.04.2024 23:48
+8
Цікаво, а Зеленський закрив 5 кримінальних справ проти Байдена і його сина, чи ще ні?
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
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11.04.2024 00:07
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а ти хто такий, байден? 0 без палички, яким крутить трамп и марджорі грін. Більшої ганьби сша ще не бачило....
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10.04.2024 23:48 Відповісти
Серйозний аналіз.
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10.04.2024 23:51 Відповісти
Ану скажи що таке для перемоги вови його піарвисери зараз? Він команду бойових генералів , НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ У СВІТІ ЗАРАЗ ВОЇНІВ викинув на смітник заради рейтингу, щоб в тюрягу не загриміти!

А тепер порівняй політчну ситуацією у Байдена ... Й яке підґрунтя дає для погіршення МАРОДЕРСТВО вовиних менеджерів?
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10.04.2024 23:54 Відповісти
Все у світі колись починається і колись закінчується. Тільки з цієї позиції можна сприймати його вислів.
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10.04.2024 23:48 Відповісти
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:37 Відповісти
"Наблизиться" і "може наблизитися" -- то різні речі.
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10.04.2024 23:49 Відповісти
А 5 мільярдів не хочеш поки що використати?
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10.04.2024 23:50 Відповісти
Не масштабно мислiте! Европу зiль'е!
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11.04.2024 00:05 Відповісти
Вивод войск из Афганистана - безответственное решение Трампа DW

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/person-19016703 Инес Поль

Комментарий

18.11.202018 ноября 2020 г.

План Трампа оставить в Афганистане и Ираке к середине января только по 2500 американских военных - плевок в лицо союзникам по НАТО и решение, окрыляющее экстремистов, считает Инес Поль
https://www.dw.com/ru/kommentarij-vyvod-vojsk-iz-afganistana-i-iraka-bezotvetstvennoe-reshenie-trampa/a-55646792
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11.04.2024 00:33 Відповісти
Трудное наследство для Байдена

Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того, чтобы пересмотреть такое решение, https://www.dw.com/ru/chego-centralnoj-azii-zhdat-ot-bajdena-v-afganistane/a-55577253 Байдену потребуется много сил . А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока.

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США
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11.04.2024 00:36 Відповісти
Водкі нєту, ваня, дамой піздуй.
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11.04.2024 03:38 Відповісти
я думаю МАРОДЕРНЯ імені ЗеЄрмавка стане дупою швидше
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11.04.2024 00:37 Відповісти
О косяк бестолковкой попробуйте, sure, попустит, кацапа.
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11.04.2024 01:57 Відповісти
Ракет США не надає і казали щоб навіть по нпз не стріляли. А без ракет знищити ту ж авіацію на аеродромах неможливо.
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10.04.2024 23:57 Відповісти
"Війна в Україні наблизиться до завершення"?
З гарним фінансуванням, це буде лише початок!
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10.04.2024 23:58 Відповісти
тому вони і не схвалять допомогу.
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11.04.2024 00:43 Відповісти
Поки вони закінчать внутрішні суперечки, тут вже не буде кому починати.
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11.04.2024 09:51 Відповісти
Старый лицемер
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11.04.2024 00:03 Відповісти
Цікаво, а Зеленський закрив 5 кримінальних справ проти Байдена і його сина, чи ще ні?
Зеленський додумався переслідувати Байдена, а тепер просить у нього допомоги.
Ви такого зеленого-презеленого бачили де-небуть у світі?
Байден - це друг Порошенка і 6 разів приїжджав до Порошенка в Україну, а зеленський першим ділом, як прийшов до влади, вирішив посадити Порошенка і всіх його друзів, а тепер скавчить і просить допомоги від тих, кого він переслідував.
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11.04.2024 00:07 Відповісти
Мічтаєш, ваня? Памічьтай, памічьтай...
...А водкі-та тут нєтуті.
!!!
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11.04.2024 03:42 Відповісти
Ви вже в Україну влізли. А ваші манькі отримують по торбі пільмєнєй. Бо бєлих лад на всіх не вистачає.
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11.04.2024 05:02 Відповісти
США ******* говорити, рекомендувати куди бити, хоча Україна має сама вирішувати де бити
Мабуть Україні не треба сподіватися на США, чомусь всі сподіваються
Може хтось чув що США відкрили в Росії завод pepsiko по виготовленню снеків
То про яку допомогу йдеться?
Це все на словах, показують що підтримують Україну, а насправді все по іншому
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11.04.2024 00:09 Відповісти
Сергій КРИВОНОС: Прем'єру ШМИГАЛЮ не потрібні 500 000 в ЗСУ!
https://www.youtube.com/watch?v=aGRBpCOIm8I
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11.04.2024 00:10 Відповісти
Так згідний, але потрібно щоб США надали відповідну зброю у достатній кількості щоб за кілька місяців закінчити війну цю війну і вернути усі території!
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11.04.2024 00:14 Відповісти
Війна в Україні залежить не від Конгреса, а від української влади і від злодіїв, які обирають цю владу.
Нарід вибрав собі у владу зелених мародерів і олігарха Зеленського. Це злочинна влада, яка заробляє на війні.
Допоки при владі буде олігарх і мародер Зеленський і його януковичське бандитське шобло, війна ніколи не закінчиться.
Тому ДумайТЕ. Головою, а не тим, чим ви думали, обираючи зеленого мародера.
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11.04.2024 00:18 Відповісти
Не наблизиться . Доллари будуть , а снарядів все одно не буде . Не буде літаків в достатній кількості , ракет і головне дозволу стріляти туди , куди потрібно без обмежень .
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11.04.2024 00:27 Відповісти
Хто зна... У мене паршиве відчуття, що Байден випав з дійсності і говорить шопопало.
Дай Бог, щоб я помилився.
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11.04.2024 03:45 Відповісти
Байден не говорить шопопало, а шопотрібно. Питання -потрібно КОМУ?
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11.04.2024 05:31 Відповісти
У мене нема відповіді на Ваше питання. А у Вас вона є?
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11.04.2024 06:03 Відповісти
А давайте подумаємо...що таке війна? Це величезні гроші, як не цинічно це звучить. А в кого сконцентровані ВСІ, АБО МАЙЖЕ ВСІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ? Скільки родин, кланів? Покопатись в неті і можна знайти дуже багато цікавого. От може з цього і потрібно танцювати? А МИ СВЯТО ВІРИМО, ЩО ЛЮДИ "ОБИРАЮТЬ" СОБІ ВЛАДУ І, ГОЛОВНЕ, "ДЕМОКРАТИЧНИМ ШЛЯХОМ". Але це моя думка...
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11.04.2024 07:18 Відповісти
Конспірологія? Фі! З цим не до мене.
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11.04.2024 07:22 Відповісти
Це реальність
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11.04.2024 07:27 Відповісти
Танунах. Ви ще про рептілоїдів з жидомасонами розкажіть.
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11.04.2024 07:40 Відповісти
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли ти ти почнеш нарештi допомагати Україні, а не путіну.
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11.04.2024 07:26 Відповісти
Якщо у цій статті замінити "євреї" на "українці", то сенс не зміниться:

Трамп: "Євреям, які голосують за Байдена, потрібно перевірити голову"
https://www.9tv.co.il/item/70222

Колишній (і, можливо, майбутній) президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу нинішнього президента та свого головного конкурента на найближчих виборах Джозефа Байдена.
Виступаючи перед журналістами в аеропорту Атланти (штат Джорджія), Трамп оголосив, що Байден "цілком втратив контроль над ситуацією в Ізраїлі". "Він нерозумний чоловік. У нього немає жодного поняття про те, за кого він взагалі, кого він підтримує. Він не знає, чи він підтримує палестинців, але він знає одну річ: Ізраїль він не підтримує", - сказав мільярдер.

"І будь-який єврей, який голосує за демократів, який голосує за Байдена, повинен піти перевірити голову", - додав Трамп.

Зазначимо, що останнім часом із Білого дому справді виходять суперечливі заяви - ліва американська адміністрація то заявляє про "безумовну прихильність до безпеки Ізраїлю", то загрожує позбавити єврейську державу підтримки за надто "активні" військові дії в секторі Газа і цим фактично ********** ХАМАС до подальшої війні та посилення умов переговорів.

Так, не далі як учора Байден обрушився з критикою на Біньяміна Нетаніягу за "помилковий підхід до війни в секторі Газа" і заявив, що зараз "потрібне перемир'я на шість-вісім тижнів". Сьогодні він розповів журналістам, що в розмові з Нетаніягу підтвердив "залізну відповідальність США за безпеку Ізраїлю перед іранською загрозою".

Хоча формально ці твердження не суперечать одне одному, у Білому домі не можуть не розуміти, що своїми суперечливими заявами послаблюють позиції Ізраїлю у війні з ХАМАСом та у переговорах про звільнення заручників. Крім того, Білий дім продовжує дотримуватися позиції щодо необхідності створення палестинської держави, що теж набуває повної суперечності з базовими оборонними інтересами єврейської держави.
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11.04.2024 07:36 Відповісти
Колишній (і, можливо, останній)
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11.04.2024 13:38 Відповісти
байден? а це хто?
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11.04.2024 07:53 Відповісти
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11.04.2024 08:27 Відповісти
Війна в Україні може наблизитися до завершення, коли спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон винесе питання допомоги України на голосування. Джерело:

Судячи зі всього нам шось нададуть і воно дійсно стримає КОЛИ - нам разгатять усе що можно,загонять народ в повну боргову дупу, і коли війська рф дойдуть до тієї межі котра буде частково задовільняти УСІХ хто вирішує долю України в фінансовом та збройном плані.
Іньшого вже не бачу зовсім.
Від голосування та прийняття до поставок - це від 3 до 6 місяців, а там вже вибори в сша, цікаво коли ж?
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11.04.2024 11:48 Відповісти
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли Україна всі НПЗ на параші перебʼє і схоже сша це найбільше турбує
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11.04.2024 12:05 Відповісти
Війна в Україні наблизиться до завершення, коли за закупівлі по завищених цінах почнуть розстрілювати, коли зелени шмарклі перестанут розкрадати допомогу від Заходу і Охвіс *********** припинить руйнувати країну зосередини.
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11.04.2024 12:17 Відповісти
Красиво Байден говорив про Ленд Ліз .....
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11.04.2024 12:24 Відповісти
 
 