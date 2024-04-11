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Новини Війна
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Перевага Росії над Україною у артилерійських боєприпасах найближчим часом може скласти 10 до 1, - Каволі

каволі

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США про збільшення переваги РФ над Україною у артилерійських боєприпасах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами генерала, Росія наразі випускає п’ять артилерійських снарядів на один, випущений українськими силами, і що розбіжність може зрости найближчими тижнями до 10:1.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", - наголосив Каволі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без підтримки США Україна може програти, - Каволі

Автор: 

боєприпаси (2269) США (22769) Каволі Крістофер (60)


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Топ коментарі
+8
Це він для кацапів надхнення анонсує??!!
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11.04.2024 00:13
+7
Альооо, партнери , де снаряди ? вова з МАРОДЕРНЕЮ поділив ті більш як 10 млрд, що Лієв хзапанув на виготовлення - а ви не жлобтеся давайте!
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11.04.2024 00:18
+6
Якщо цивілізований світ не хоче, щоб перемогла Україна і рашка зазнала поразки, то ти хоч господа бога вибери в президенти, це нічого не дасть. Бо ніхто тобі просто не дасть перемогти! Бо всі думають, що в такому випадку розпочнеться ядерна війна. От і все!
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11.04.2024 00:57
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Це він для кацапів надхнення анонсує??!!
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11.04.2024 00:13 Відповісти
Альооо, партнери , де снаряди ? вова з МАРОДЕРНЕЮ поділив ті більш як 10 млрд, що Лієв хзапанув на виготовлення - а ви не жлобтеся давайте!
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11.04.2024 00:18 Відповісти
бот
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11.04.2024 00:42 Відповісти
Яким чином? У населення, яке здебільшого і купляє ці дрони значно зменшилися доходи через зростання цін, чимало людей втратили роботи, багатьох мобілізували і т.п. тому донатять менше. Влада явно не поспішає організувати виробництво обіцяного мільйона дронів і не дуже цим переймається, а тим часом. рашисти працюють над протидією дронам і їх потрібно щоразу більше, адже чимала кількість втрачається не досягнувши цілі. І зрештою, масовані удари артилерії значно ефективніші ніж дрони.
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11.04.2024 02:25 Відповісти
а в гарматах яка перевага? їх же з рогатки не закинеш...
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11.04.2024 00:14 Відповісти
Ну виявляється Путін крутить американцями як хоче, вірніше республіканцями…, він зараз у них головний, якщо заплатить кому треба то буде й 20 до 1..
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11.04.2024 00:16 Відповісти
З якого дива тільки республіканцями?
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11.04.2024 01:35 Відповісти
Але повторне звернення Чехії до влади України забрати приготовлені снаряди, знову без відповіді.
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11.04.2024 00:22 Відповісти
снаряди не в Чехії.
самі нехай їздять збирають
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11.04.2024 00:44 Відповісти
Але перевага Росії над Україною у кіберзлочинності невелика.

Найбільша загроза кіберзлочинності у світі походить від кількох країн, де Росія є головною гарячою точкою, за нею йдуть Україна, Китай, Сполучені Штати та Нігерія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані в середу, 10 квітня.

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11.04.2024 00:47 Відповісти
А як сміялися з прігожина з його "гдє снаряди..."
Всі, абсолютно всі ********** вилізли боком
Забули прислів'я si vis pacem para bellum обрали замість Армії Мови Віри клоуна малороса
Забули прислів'я про те хто гарно сміється...
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11.04.2024 00:49 Відповісти
Якщо цивілізований світ не хоче, щоб перемогла Україна і рашка зазнала поразки, то ти хоч господа бога вибери в президенти, це нічого не дасть. Бо ніхто тобі просто не дасть перемогти! Бо всі думають, що в такому випадку розпочнеться ядерна війна. От і все!
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11.04.2024 00:57 Відповісти
А наступним кроком шоб не було ядерної війни шо буде - може шоб НАТО саморозпустилося і Європа ввійшла в склад кацапстану ( кацапи ж варнякали шосб від Лісабона до Владівостока )?
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11.04.2024 03:10 Відповісти
Те що Захід не хоче щоб Україна перемогла давно всім зрозуміло. Тепер схоже вони хочуть щоб росія перемогла. Нахіба тоді воювати? Щоб залишки українців поступово знищили? Тоді треба всіх жінок і дітей відправити в Європу, а чоловікам після цього штурманути кордон 1991 року, західний. І дві тисячі років тинятися по світу як євреї.
Треба йти на заморозку війни негайно. Суспільство в тилу має цього вимагати. Краще вже несправедливий мир аніж така "справедлива" війна. А антиукраїнську, антимайданну, корумповану, некомпетентну, просрочену владу треба міняти в будь якому, в абсолютно будь якому випадку.
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13.04.2024 19:16 Відповісти
Кучма з кузьмуком, та іншими зкацапленими, спокійно потікали з челядниками та обслугою, за кордон у Францію, і глибоко їм начхати, разом з купою лампасниників, що дорефрмували ЗСУ до щенту, торгуючи усим з АРМІЇ під назвою, - «надлишкове військове майно»!!
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11.04.2024 01:19 Відповісти
До такої війни не міг бути готовий ніхто. Ні НАТО ні США, ні тим більше Україна. Почитайте про смішну "війну" в Афганістані, коли 500-1000 талібів захоплювали цілі провінції.
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11.04.2024 03:50 Відповісти
Рятуйте!
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11.04.2024 01:28 Відповісти
Дкуємо партнерам ви лайно !
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11.04.2024 01:34 Відповісти
на тлі цієї заяви зрозуміло - массова мобілізація українських чоловіків направлена на винищення народу.
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11.04.2024 07:35 Відповісти
Байден увеличил свое преимущество над Трампом - опрос
Опрос Reuters свидетельствует о том, что 41% респондентов проголосовали бы за действующего президента, а за бывшего - только 37%.
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11.04.2024 07:36 Відповісти
Джонсон медвежью услугу оказал Трампу
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11.04.2024 07:38 Відповісти
я нагадаю може хто забув Україні допомагає 50 країн ,кацапам дві підсанкційні країни .
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11.04.2024 07:41 Відповісти
похоже шо наоборот
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11.04.2024 07:43 Відповісти
Так, і це наглядно показує рівень допомоги цих 50 країн.
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11.04.2024 09:43 Відповісти
сегодня будет +28 , ясно
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11.04.2024 07:42 Відповісти
Это уже смешно. "Могущественный" запад оказался бессильным против бензоколонки.
***** явно прогадал, нужно было нападать сразу на НАТО.
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11.04.2024 08:25 Відповісти
Судя по реакции НАТО, если бы РФ напала на них - раскатала бы в тонкий блин. Запад был переоценен в наших глазах. Король голый. Не просто голый, а ещё и яиц у него нету.
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11.04.2024 08:37 Відповісти
Досить згадати, як довго протримались європейські країни проти фашистів (окрім ВБ, їм - повага).
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11.04.2024 09:46 Відповісти
 
 