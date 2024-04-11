Перевага Росії над Україною у артилерійських боєприпасах найближчим часом може скласти 10 до 1, - Каволі

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США про збільшення переваги РФ над Україною у артилерійських боєприпасах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами генерала, Росія наразі випускає п’ять артилерійських снарядів на один, випущений українськими силами, і що розбіжність може зрости найближчими тижнями до 10:1.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", - наголосив Каволі.

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