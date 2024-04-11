Перевага Росії над Україною у артилерійських боєприпасах найближчим часом може скласти 10 до 1, - Каволі
Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США про збільшення переваги РФ над Україною у артилерійських боєприпасах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами генерала, Росія наразі випускає п’ять артилерійських снарядів на один, випущений українськими силами, і що розбіжність може зрости найближчими тижнями до 10:1.
"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", - наголосив Каволі.
Топ коментарі
+8 Olena Teslenko
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+7 Наталия Гончар
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самі нехай їздять збирають
Найбільша загроза кіберзлочинності у світі походить від кількох країн, де Росія є головною гарячою точкою, за нею йдуть Україна, Китай, Сполучені Штати та Нігерія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані в середу, 10 квітня.
Всі, абсолютно всі ********** вилізли боком
Забули прислів'я si vis pacem para bellum обрали замість Армії Мови Віри клоуна малороса
Забули прислів'я про те хто гарно сміється...
Треба йти на заморозку війни негайно. Суспільство в тилу має цього вимагати. Краще вже несправедливий мир аніж така "справедлива" війна. А антиукраїнську, антимайданну, корумповану, некомпетентну, просрочену владу треба міняти в будь якому, в абсолютно будь якому випадку.
Опрос Reuters свидетельствует о том, что 41% респондентов проголосовали бы за действующего президента, а за бывшего - только 37%.
***** явно прогадал, нужно было нападать сразу на НАТО.