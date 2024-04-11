Міноборони про виключення демобілізації з урядового законопроєкту: Це сталось після звернення Сирського

Олександр Сирський звернувся до Міністерства оборони з проханням виключити норми щодо демобілізації з урядового законопроєкту, через оперативну ситуацію на фронті.

Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кінцевий термін служби було винесено у законопроєкт. Це сталося після звернення головнокомандувача Олександра Сирського, який розуміє оперативну ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили і засоби є в наявності та усвідомлює планування, яке передбачається найближчим часом", - пояснив речник.

При цьому він зауважив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців відпочинку нікуди не зникає.

Також, за його словами, проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля і цей процес розпочнеться вже найближчим часом.

Раніше Лазуткін говорив, що на підготовку законопроєкту про демобілізацію може знадобитись кілька місяців.

Нагадуємо, напередодні оборонний комітет Верховної Ради прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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