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Міноборони про виключення демобілізації з урядового законопроєкту: Це сталось після звернення Сирського

мобілізація,тцк

Олександр Сирський звернувся до Міністерства оборони з проханням виключити норми щодо демобілізації з урядового законопроєкту, через оперативну ситуацію на фронті.

Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кінцевий термін служби було винесено у законопроєкт. Це сталося після звернення головнокомандувача Олександра Сирського, який розуміє оперативну ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили і засоби є в наявності та усвідомлює планування, яке передбачається найближчим часом", - пояснив речник.

При цьому він зауважив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців відпочинку нікуди не зникає.

Також, за його словами, проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля і цей процес розпочнеться вже найближчим часом.

Раніше Лазуткін говорив, що на підготовку законопроєкту про демобілізацію може знадобитись кілька місяців.

Нагадуємо, напередодні оборонний комітет Верховної Ради прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Автор: 

законопроєкт (3591) Міноборони (7355) мобілізація (3053) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+17
Тупо. ОПа не хоче демобілізації. Спроба Зеленского спихнути це на Залужного була провальною. Залужний не став відмовчуватись. А теперішній главком проковтне все.
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11.04.2024 00:25
+9
"чівоізволітє" робить те, що вимагає ЗЄрмак.

Сирський такий же несамостійний Фунт, як Шмигаль. Фікція, а не головнокомандувач.
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11.04.2024 00:44
+9
Це дрібна, ганебна спроба уникнути відповідальності за війну з боку верхоглавкома Зеленьського і міністра оборони Умєрова. Мовляв " це не ми, це погані військові..." такої ницості не було при жодній владі в Україні. Що це за верхоглавком, що це за міністр оборони, які ховаються за спини військових, уникаючи крнституційного обов'язку відповідати за мобілізацію, оборону країни? Карлики а не " можновладці".
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11.04.2024 01:21
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Тупо. ОПа не хоче демобілізації. Спроба Зеленского спихнути це на Залужного була провальною. Залужний не став відмовчуватись. А теперішній главком проковтне все.
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11.04.2024 00:25 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 08:34 Відповісти
А кто будет шоколадки делать?
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11.04.2024 09:53 Відповісти
В пожизненное рабство всех.
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11.04.2024 00:25 Відповісти
Что-то ******** так понесло, не заметили?
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11.04.2024 00:28 Відповісти
Сирський слухняний от і все.
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11.04.2024 00:36 Відповісти
Він совковий.
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11.04.2024 03:35 Відповісти
Він не "совковий"-він став заручником мафіозно-кгбшной вистави "буратіно-2".Перша відбулась у 2019році.Трагедія под Іловайськом(він командував військовими,Аваков-поліцієй і новоствореной нацгвардієй).Пропаганда кацапо-алігархична звинуватила в цьому презідента Украіни.Далі інформаційна спецоперація "торговля на крові",блокадурка "патріотами-антікорупціонерами" Семенченко,парасюком та членами партіі "самопоміч" созданой ще у 2012році на гроші пітінського банкіра Фрідмана.
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11.04.2024 06:27 Відповісти
Ну, значить ніхто туди вже не піде. Знаєш, до чого це призведе?
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11.04.2024 00:50 Відповісти
Максим, ты путаешь лошадь с телегой (причину со следствием).
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11.04.2024 01:01 Відповісти
"чівоізволітє" робить те, що вимагає ЗЄрмак.

Сирський такий же несамостійний Фунт, як Шмигаль. Фікція, а не головнокомандувач.
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11.04.2024 00:44 Відповісти
А ви дійсно усі тут вонючі провокатори знаєте коли йде війна роки й не вистачає людських ресурсів може бути демобілізація? А може стимулювати залишатися найдосвідченішим на перемогу служити? й не гинутимуть не молоді незагаротовані
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11.04.2024 01:07 Відповісти
Наташа.УА "чому не на фронті"

Натаха, розкажи нам скільки ти або твій чоловік провели часу на нулі і скільки ще зможете.
Я послухаю, порівняю зі своїм досвідом, може присоромите
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11.04.2024 01:22 Відповісти
Може ,якщо ти така оуітєльно розумна підеш в Зсу і поміняєш мою доньку ,як там з початку війни служить ?
Не піс..жом в інтернеті - а особистим прикладом?
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11.04.2024 01:25 Відповісти
Це дрібна, ганебна спроба уникнути відповідальності за війну з боку верхоглавкома Зеленьського і міністра оборони Умєрова. Мовляв " це не ми, це погані військові..." такої ницості не було при жодній владі в Україні. Що це за верхоглавком, що це за міністр оборони, які ховаються за спини військових, уникаючи крнституційного обов'язку відповідати за мобілізацію, оборону країни? Карлики а не " можновладці".
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11.04.2024 01:21 Відповісти
36 місяців а хто зостанеть пілсля тих 36 місяців в живих?
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11.04.2024 01:36 Відповісти
Не так страшні московські підари, як свої зелені гоміки.
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11.04.2024 02:04 Відповісти
Влада дуже боїться демобілізації, адже там дуже добре розуміють, хто і якої якості прийде на заміну тим дійсно мужнім та героїчним Воїнам, які зробили те, що здавалось неможливим. Маючи час, влада не організувала якісного відбору, нормальної підготовки та відбила бажання мобілізуватися у чималої кількості охочих рабським законом 8271 і тепер, отримає армію хворих, слабких, старих та примусово зігнаних боягузів, які аж ніяк не будуть рівноцінною заміною діючим підрозділам. Як ці люди воюватимуть Сирський теж розуміє і боїться, що фронт може посипатися, тому за будь-яку ціну намагатимуться відтягнути демобілізацію та втримати таких, як мій друг, який з 2015 р. воює і жодного разу не досидів до кінця відпустки, бо вже не бачить себе у цивільним і готовий воювати до кінця та присвятити армії решту свого життя.
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11.04.2024 02:14 Відповісти
Україна зеленої влади і Україна першої хвилі добровольців, які демобілізуються першими - це зовсім різні держави.
Держава як вщент гнила система захищає себе "як є" від найдостойніших своїх захисників.
Іронія ? Відповідальність.
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11.04.2024 07:02 Відповісти
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11.04.2024 02:46 Відповісти
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11.04.2024 08:30 Відповісти
Десь пропали ті хто голосили що хлопців треба міняти ..
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11.04.2024 04:31 Відповісти
Це "недолугий" закон в такому вигляді писався для того,щоб спровокувати "ненавість" впершу чергу до військових(неважливо-Сирського,Умерова).Перед цім малювали рейтінги "надії" Залужному.По друге-звинуватити опозіцію(вона вимагає справедливості-закон один для всіх).Вибори провести неможливо(не технічно,не в недостачі грошей,а в відсутності свободи слова-"марафон") і ще богато чього.Напрісно називають "слуг" клоунами.Вони не клоуни,а інструмент хаосу.Неможеш завоювати остаточно-сій хаос.Це і є методи мафіозной кгб,фсб.Нагадаю слова Ківи не за довго до вбивства-"я просто гвинтік в цій сістемі".
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11.04.2024 05:46 Відповісти
Що таке- "напрісно"?
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11.04.2024 08:14 Відповісти
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11.04.2024 08:57 Відповісти
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11.04.2024 09:19 Відповісти
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11.04.2024 08:16 Відповісти
демобилизация не нужна.
после года службы нужен год отпуска (только автоматического, независимого от решения командования).
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11.04.2024 08:21 Відповісти
Про що говорить оце повідомлення? Міністр умєров із своїм апаратом в 400 чоловік і сирський із своєю командою не здатні організувати демобілізацію. Обстановка на фронті завжди була і буде напруженою і складною. Це не відмазка як для міністерства, так і для командувачів. Вони не можуть ні мобілізувати ні демобілізувати. За що платники податків їх утримують? Хоча нездарам завжди було по барабану за що отримувати свої зарплати. Це просто низька якість оцих відбірних істот. Але тут є іще питання до депутатів. Тобто для них в приорітеті якісь надумані відмазки шобли профанів. А аргументи сотен тисяч вже мобілізованих не рахуються. Ок. Прийшов якісь галімий мєнт , почав брехати про міфічний ріст злочинності в разі мобілізації таких самих ухилянтів як він і його взяли до уваги. Вся верховна рада це непрофісійне збіговисько. Всі без виключень. Що мін.оба , що сирський, що мєнти. Тоді питання. Що можна вимагати з солдата? Яку може ставити задачу чи зєля, чи сирський, чи умєров, чи депутати? Вони всі не відповідають тим викликам, які перед ними стоять. Так само і солдат може на це все сказати. Ну не зміг я. Не зміг. І всі будемо квиті. Ха ха ха.
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11.04.2024 08:42 Відповісти
Що скаже гарант Конституції України адже в законі про мобілізацію конституційні права громадян України взагалі невраховуються на відміну від пересувного цирку.
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11.04.2024 10:20 Відповісти
 
 