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Новини
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Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії Гаррісом необхідність переговорів щодо безпекової угоди

зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, під час якої наголосив на необхідності переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду Прем’єр-міністра та подякував Ірландії за незмінну підтримку України", - написав Зеленський.

Він відзначив участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив Прем’єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, який відбудеться незабаром.

Також глава держави, наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".

Читайте: Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії Амхерд підготовку до Глобального саміту миру

Автор: 

безпека (933) Зеленський Володимир (23803) Ірландія (167) угода (646)


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Топ коментарі
+3
"Ніяких безпекових угод без гарантій Україны в НАТО" - ПОРОШЕНКО
Слухзай дорослих політиків вова
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11.04.2024 00:59
+2

УХИЛЯНТИ
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11.04.2024 01:18
+1
Ти ж ціниш думку Пороха - твоя нарцисоненависть це підтверджує
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11.04.2024 01:00
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"Ніяких безпекових угод без гарантій Україны в НАТО" - ПОРОШЕНКО
Слухзай дорослих політиків вова
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11.04.2024 00:59 Відповісти
Ти ж ціниш думку Пороха - твоя нарцисоненависть це підтверджує
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11.04.2024 01:00 Відповісти

УХИЛЯНТИ
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11.04.2024 01:18 Відповісти
Валера Прозапас назвав це фото дуже влучно: «УХИЛЯНТИ».
Ані додати, ані відняти. В момент коли вирішується доля України, депутати провладної фракції… Чим вони зайняті?
Якщо я замість виконання службових обов'язків піду займатися своїми справами - мене посадять за СЗЧ. Якщо мій курсант прогуляє заняття без поважної причини - його відчислять з навчання і відправлять посилювати піхотні роти.

Але якщо «Слуга народу» прогулює розгляд правок до закону про мобілізацію…

Слухайте, чого ми хочемо від народу, якщо у нас ухилянти - вся президентська фракція?
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11.04.2024 01:20 Відповісти
Поки зеленський глаголив, авіація московитів, спокійно відстрілює нурсами Часів Яр…
Асфальтом їх не зіб'єш ..
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11.04.2024 01:12 Відповісти
"Птіца говорун отлічается умом і сообразітєльностью".
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11.04.2024 01:27 Відповісти
Хлопчисько загралося...
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11.04.2024 01:37 Відповісти
But you are so disgusting. It is not possible to write that this is your President. But when you write about the aggressor, mention that she is the RF president. Repair yourself then shoot arrows to the west.
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11.04.2024 02:18 Відповісти
Гарріс так і не зрозумів, що хоче Зеля. Якщо в НАТО, то треба виконувати умови. А якщо в Росію, то це не до нього.
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11.04.2024 07:49 Відповісти
 
 