Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії Гаррісом необхідність переговорів щодо безпекової угоди
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, під час якої наголосив на необхідності переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.
"Під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду Прем’єр-міністра та подякував Ірландії за незмінну підтримку України", - написав Зеленський.
Він відзначив участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив Прем’єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, який відбудеться незабаром.
Також глава держави, наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слухзай дорослих політиків вова
УХИЛЯНТИ
Ані додати, ані відняти. В момент коли вирішується доля України, депутати провладної фракції… Чим вони зайняті?
Якщо я замість виконання службових обов'язків піду займатися своїми справами - мене посадять за СЗЧ. Якщо мій курсант прогуляє заняття без поважної причини - його відчислять з навчання і відправлять посилювати піхотні роти.
Але якщо «Слуга народу» прогулює розгляд правок до закону про мобілізацію…
Слухайте, чого ми хочемо від народу, якщо у нас ухилянти - вся президентська фракція?
Асфальтом їх не зіб'єш ..