Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії Гаррісом необхідність переговорів щодо безпекової угоди

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, під час якої наголосив на необхідності переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду Прем’єр-міністра та подякував Ірландії за незмінну підтримку України", - написав Зеленський.

Він відзначив участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив Прем’єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, який відбудеться незабаром.

Також глава держави, наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".

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