Повітряна загроза: в Росії злетіли близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, - Повітряні Сили

Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 03.40.

Читайте: Росіяни атакують Миколаївщину ударними дронами, - Повітряні Сили