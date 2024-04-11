Повітряна загроза: в Росії злетіли близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, - Повітряні Сили
Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 03.40.
Топ коментарі
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар11.04.2024 04:21
+14 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар11.04.2024 01:25
+9 Sergei UA
показати весь коментар11.04.2024 01:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, його уже чекають…
Україна вистоїть, усупереч дій Оманських перевертнів!!
А московії, гаплик!! Прутін, це знає…
Слава Україні! Будьмо обережні і незламні!
Чи адреси де проживають з родичами авіаУбивці, маєте??
Надрукуйте, мо зайдемо до них, відвідаємо…
6 то шість. 8 то вісім.