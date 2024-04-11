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Повітряна загроза: в Росії злетіли близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, - Повітряні Сили

ту95,бомбардувальник

Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 03.40.

Читайте: Росіяни атакують Миколаївщину ударними дронами, - Повітряні Сили

Автор: 

Повітряні сили (2630) повітряна тривога (916)


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Топ коментарі
+17
Як добре що свої бомбардувальники і ракети ми віддали за папірець який не вартий нічого. Туалетний папір дорожче за слово США
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11.04.2024 04:21
+14
Гадить Українцям, воєнний злочинець хуійло…. Готував з мертвечуком та сівковичем концтабори для Українців а воно, он, як вийшло…
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, його уже чекають…
Україна вистоїть, усупереч дій Оманських перевертнів!!
А московії, гаплик!! Прутін, це знає…
Слава Україні! Будьмо обережні і незламні!
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11.04.2024 01:25
+9
Неужели нечем ******* по этому аэродрому "Баранья" ?
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11.04.2024 01:29
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Гадить Українцям, воєнний злочинець хуійло…. Готував з мертвечуком та сівковичем концтабори для Українців а воно, он, як вийшло…
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, його уже чекають…
Україна вистоїть, усупереч дій Оманських перевертнів!!
А московії, гаплик!! Прутін, це знає…
Слава Україні! Будьмо обережні і незламні!
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11.04.2024 01:25 Відповісти
Дуже зручно сидіти за кордоном і писати патріотичні коменти
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11.04.2024 06:34 Відповісти
А вам можливо ближче до московитів «баранья»??…
Чи адреси де проживають з родичами авіаУбивці, маєте??
Надрукуйте, мо зайдемо до них, відвідаємо…
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11.04.2024 07:51 Відповісти
В диванно-штурмових військах служиш?
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11.04.2024 09:04 Відповісти
Неужели нечем ******* по этому аэродрому "Баранья" ?
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11.04.2024 01:29 Відповісти
Якби в момент злету Ту-95 туди підлітали наші дрони то казламордиє могли б своїх позбивати.
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11.04.2024 01:46 Відповісти
Так не получится. Дроны долго летят. Нужны ракеты с большой дальностью.
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11.04.2024 06:30 Відповісти
Вот эти вот дроны на высотах 15-20 км. Сомневаюсь, что такие вообще сейчас существуют.
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11.04.2024 14:58 Відповісти
Якщо ТУ-95МС, то скоріше за все під загрозою Київ, Вінницька, Хмельницька і інші області в західній частині країни. Варто зарядити всі наявні пристрої, бо скоріше за все знову битимуть по енергетичним об'єктам.
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11.04.2024 01:41 Відповісти
Мож на этот раз на линии атаки нарвутся на встречный ракетный рой... Пора уже.
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11.04.2024 01:59 Відповісти
нiззя бити по кiзякстану. портньори не дозволяють.
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11.04.2024 02:08 Відповісти
Дык, своими, реактивными дронами.
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11.04.2024 02:14 Відповісти
у дрона потолка висоти не вистачить то тушки
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11.04.2024 02:18 Відповісти
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11.04.2024 02:51 Відповісти
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:28 Відповісти
Пофігу ракети.
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11.04.2024 03:14 Відповісти
Як добре що свої бомбардувальники і ракети ми віддали за папірець який не вартий нічого. Туалетний папір дорожче за слово США
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11.04.2024 04:21 Відповісти
Про папірець та США 100% правда ,друга сторона медальки шо сьогодні для х..ла, критично важливо втримати ОПу з 🤡 на посаді ...
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11.04.2024 05:13 Відповісти
Алкаш и матерщинник Кучма еще жив, можно и спросить.
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11.04.2024 06:39 Відповісти
Він вже десь відповідав, що на той час то був самий кращий варіант..розвалив нафіг все ВПК..бо зі знищенням - конструкторські бюро теж стали непотрібними й офігєзні інженери або виїхали, або стали торгувати на ринку..
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11.04.2024 07:01 Відповісти
Просто п#дарасти. Сказати більше нічого..
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11.04.2024 06:14 Відповісти
Та уберите справа эту бездарь , те Жабуриння Кароль. С пол года, не пойми для чего, навязывают нашему вниманию баб Йошку с бородавками. А яке воно було на перших конкурсах "плохеньке"-нещасненьке , так i хотiлося iй щось подати, та пожалiти. Ич яке стало вульгарне потворисько.
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11.04.2024 06:46 Відповісти
зы... дякую.
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11.04.2024 06:48 Відповісти
Близько семи це як?
6 то шість. 8 то вісім.
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11.04.2024 07:23 Відповісти
це 6,57
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11.04.2024 10:18 Відповісти
Якщо ми не можемо фізично знищити ці бомбардувальники в Олєньї, то,можливо, є якийсь інший засіб подавити цю конкретну ціль? Наприклад, знищити сім'ї пілотів. Вони ж явно кудись літом літають. Турція, Єгипет, Тайланд, Балі. Показова страта. Щоб це було зрозуміло чому так сталося. І це не буде аморально.Нас вбивають. І вб'ють наш народ якщо ми не придумаєм протидію. Росіяни припускають застосування по нас ядерної зброї у разі неможливості перемоги конвенційною. Вони не переймаються кількістю наших безневинних жертв. Чому ми маємо перейматись їхніми?
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11.04.2024 09:16 Відповісти
То ті що Україна їм віддала?
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11.04.2024 09:59 Відповісти
 
 