Президент Фінляндії Стубб про безпекову угоду: Таким чином ми хочемо прокласти шлях для руху України в ЄС та НАТО
Безпекова угода між Україною та Фінляндією покликана забезпечити шлях до руху в Євросоюз та НАТО для Києва.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так він відповів на запитання щодо бачення майбутньої ролі України у системі європейської оборони й безпеки, та щодо значення, яке у цьому контексті має двостороння безпекова угода між Фінляндією й Україною.
"Щодо безпекової угоди початковий пункт є дуже простим. Ми хочемо прокласти шлях для руху України як в ЄС, так і в НАТО. З одного боку, ми маємо надати їй короткострокову військову, фінансову, інституційну допомогу та відповідні матеріали. З іншого боку, ми маємо переконатися, що Путін зрозуміє: Україна ніколи не буде російською. Україна є європейською назавжди. Саме у цьому полягає головна роль України у вимірі європейської безпеки", - пояснив президент Фінляндії.
В цьому контексті він додав, що рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата та щодо початку переговорів з нею було вірним. Зараз люди розуміють, що Україна стане членом Європейського Союзу, оскільки його розширення вже не є суто технічною процедурою, воно набуло значення геополітичної та стратегічної мети. Те саме стосується і членства України в НАТО.
"Саме це є тією причиною, чому ми уклали цю безпекову угоду. Україна буде одним з ключових елементів європейської безпеки. Вона вже зараз є таким елементом, і буде залишатися такою у майбутньому", - підкреслив Стубб.
Він розповів, що сьогодні мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої завірив, що керівник Альянсу може розраховувати на потужну підтримку з боку Фінляндії в процесі підготовки до Вашингтонського саміту. Частиною цього процесу є оцінка того, що союзники роблять для підтримки України.
"Я обговорив цю справу із (Президентом - Ред.) Зеленським минулого тижня, і був дуже чітким в тому, що місце України - у повноправному членстві в НАТО, і що прогрес її руху у напрямку до членства є незворотним. Це є також посланням для Путіна й Росії", - резюмував президент Фінляндії.
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снарядiв , та iншого озброення таким чином: коли русня починае йти вперед (тобто зсу вже не витримуе) то Захiд "краник" вiдкривае.., а коли вже зсу починае продвигатися та атакувати - "краник" закривають.
Ось таким чином цей "Захiд" навмисно затягуе вiйну, i нiкому не дасть нi програти, нi виграти.
Йому (Заходу" ) дуже хочеться що рашка получила п#здюлю, але i щоб Украiна стала максимально слабкою.
Бажання зрозуміле, тільки вони своєю нерішучістю роблять гірше й собі, але поки не бачать. Побачать вже коли Європа палатиме, нажаль.