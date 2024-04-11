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Президент Фінляндії Стубб про безпекову угоду: Таким чином ми хочемо прокласти шлях для руху України в ЄС та НАТО

стубб

Безпекова угода між Україною та Фінляндією покликана забезпечити шлях до руху в Євросоюз та НАТО для Києва.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так він відповів на запитання щодо бачення майбутньої ролі України у системі європейської оборони й безпеки, та щодо значення, яке у цьому контексті має двостороння безпекова угода між Фінляндією й Україною.

"Щодо безпекової угоди початковий пункт є дуже простим. Ми хочемо прокласти шлях для руху України як в ЄС, так і в НАТО. З одного боку, ми маємо надати їй короткострокову військову, фінансову, інституційну допомогу та відповідні матеріали. З іншого боку, ми маємо переконатися, що Путін зрозуміє: Україна ніколи не буде російською. Україна є європейською назавжди. Саме у цьому полягає головна роль України у вимірі європейської безпеки", - пояснив президент Фінляндії.

В цьому контексті він додав, що рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата та щодо початку переговорів з нею було вірним. Зараз люди розуміють, що Україна стане членом Європейського Союзу, оскільки його розширення вже не є суто технічною процедурою, воно набуло значення геополітичної та стратегічної мети. Те саме стосується і членства України в НАТО.

"Саме це є тією причиною, чому ми уклали цю безпекову угоду. Україна буде одним з ключових елементів європейської безпеки. Вона вже зараз є таким елементом, і буде залишатися такою у майбутньому", - підкреслив Стубб.

Він розповів, що сьогодні мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої завірив, що керівник Альянсу може розраховувати на потужну підтримку з боку Фінляндії в процесі підготовки до Вашингтонського саміту. Частиною цього процесу є оцінка того, що союзники роблять для підтримки України.

"Я обговорив цю справу із (Президентом - Ред.) Зеленським минулого тижня, і був дуже чітким в тому, що місце України - у повноправному членстві в НАТО, і що прогрес її руху у напрямку до членства є незворотним. Це є також посланням для Путіна й Росії", - резюмував президент Фінляндії.

Читайте: Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни, - Держдеп

Автор: 

Фінляндія (1304) членство в НАТО (1719) членство в ЄС (1248) Стубб Александр (84)


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Дякуємо Фінляндії, за допомогу Українцям!!
Памятаймо історію, своїх Країн!
Слава Україні!! Смерть московітам, сруськага міфа!
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11.04.2024 01:27 Відповісти
Оце вже тепліше! Подяка фінам - з останнього вагону потягу руку Україні на льоту подаєте!!!
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11.04.2024 01:34 Відповісти
))))були б вони нашими сусідами ми б в ту руку давно наплювали
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11.04.2024 04:25 Відповісти
Проблема в тому що владі яку обирають українці останні 30 років ваші ЄС та НАТО потрібні тільки на словах ...тобто на хрен не потрібні
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11.04.2024 04:23 Відповісти
Тільки не Ната ні ЕС нас недуже то і хоче приймати з їхніми заявами про закінчення війни і гарантій що кацапи не нападуть ще раз. Такі собі партнери...
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11.04.2024 05:01 Відповісти
Cтратегiя (умовного ) Заходу виглядае , як регулювання воених дiй в Украiнi за допомогою постачання
снарядiв , та iншого озброення таким чином: коли русня починае йти вперед (тобто зсу вже не витримуе) то Захiд "краник" вiдкривае.., а коли вже зсу починае продвигатися та атакувати - "краник" закривають.
Ось таким чином цей "Захiд" навмисно затягуе вiйну, i нiкому не дасть нi програти, нi виграти.
Йому (Заходу" ) дуже хочеться що рашка получила п#здюлю, але i щоб Украiна стала максимально слабкою.
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11.04.2024 05:44 Відповісти
Не Україна слабкою їм потрібна, а просто руками українців хотять відсунути від себе війну і щоб раша зайнята була і сил у орків на Європу не вистачало. При тому не знають що робити з рашою і бояться її програшу.
Бажання зрозуміле, тільки вони своєю нерішучістю роблять гірше й собі, але поки не бачать. Побачать вже коли Європа палатиме, нажаль.
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11.04.2024 06:16 Відповісти
Слово слова слова.
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11.04.2024 06:28 Відповісти
Так побажання ми висловили ще 10 років тому. А вимоги Зеля виконувати не бажає.
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11.04.2024 07:51 Відповісти
 
 