Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій щодо допомоги Україні, - Джонсон

Палата представників повернулася до роботи після великодньої перерви. Конгресмени продовжують обговорювати варіанти майбутнього пакету допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Щодо пакета про додаткове фінансування, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього. Але необхідно досягнути консенсусу щодо цього питання. І це те, над чим ми працюємо", - сказав Джонсон.

Проте він не відповів на питання, коли саме пакет допомоги для України буде винесено на голосування.

Джонсон також прокоментував погрози звільненням із боку конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка перед початком двотижневої перерви подала клопотання про відставку спікера, якщо той винесе допомогу Києву на голосування.

"Щодо Марджорі Тейлор Грін, вона - колега, яку я завжди вважав подругою. Ми з Марджорі не сперечаємося, думаю, щодо жодних філософських принципів. Ми обоє консерватори, але іноді розходимося в думках щодо стратегії, а також щодо того, що виносити на голосування і коли, та інших речей", - сказав Джонсон.

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Він додав, що не вважає, що його відставка могла б бути корисною для Республіканської партії.

"У Палаті представників буде хаос. Тож ми з Марджорі ... з нетерпінням чекаємо розмови, і я більше не збираюся обговорювати це з вами, обговорю все з нею", - додав Джонсон.