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Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій щодо допомоги Україні, - Джонсон

майкл,джонсон

Палата представників повернулася до роботи після великодньої перерви. Конгресмени продовжують обговорювати варіанти майбутнього пакету допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Щодо пакета про додаткове фінансування, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього. Але необхідно досягнути консенсусу щодо цього питання. І це те, над чим ми працюємо", - сказав Джонсон.

Проте він не відповів на питання, коли саме пакет допомоги для України буде винесено на голосування.

Джонсон також прокоментував погрози звільненням із боку конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка перед початком двотижневої перерви подала клопотання про відставку спікера, якщо той винесе допомогу Києву на голосування.

"Щодо Марджорі Тейлор Грін, вона - колега, яку я завжди вважав подругою. Ми з Марджорі не сперечаємося, думаю, щодо жодних філософських принципів. Ми обоє консерватори, але іноді розходимося в думках щодо стратегії, а також щодо того, що виносити на голосування і коли, та інших речей", - сказав Джонсон.

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Він додав, що не вважає, що його відставка могла б бути корисною для Республіканської партії.

"У Палаті представників буде хаос. Тож ми з Марджорі ... з нетерпінням чекаємо розмови, і я більше не збираюся обговорювати це з вами, обговорю все з нею", - додав Джонсон.

Автор: 

Конгрес США (1227) допомога (8341) Україна (5887) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+21
Я просто нагадаю, що вчора в Вашингтоні знову вимагали від України не бити по піторським нафтопереробним заводам. Тобто американці мало того, що вже більше ніж півкроку ніхєра не поставили в Україну, так вони вимагають від України зупинити оборонятися.
Тобто америка перетворилася на країну огидних слимаків.
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11.04.2024 06:57
+16
Одним словом.... як же був правий С.А.Бандера, за що його і зненавиділи оці всі ділки.

У нас немає іншого шляху як тільки надіятися НА СЕБЕ!

Досить нас розводити.

Політика дуже ганебна по відношенню до України
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11.04.2024 07:14
+15
Такий ЦИРК. Байден БЕЗ конгресу може надати 7+4 млрд долл., а це на РІК! Надати бронемашини ті ж хаммери....... танки, масу снарядів, які мають утилізувати, ППО( Халк) яких тисячі і якими будуть зливатися планують бомби. Але цим амереканьським елітам треба щоб знищили ВСЮ промисловість, енергетику, інфраструктуру і максимум населення щоб Україна попала в таку демографічну "яму" щоб денаціаналізувати згодом( за рахунок мігрантів). І це видно не озброєних оком. Якісь незрозумілі бовкун( типа американський конгресмени, або люди з їх кіл) з листопада 2023 року щось розказують про два-три тижні і допомогу. Вже пів року. І це ГАРАНТИ , які поставили підпис під документом де ГАРАНТУВАЛИ НЕДОТОРКАНІСТЬ України і щоб хто не казав це ГАРАНТІЯ. Коли вони граються ми тоже могли б погратися -заявити про компенсацію НЕ НАДАНИХ гарантій країнами гарантами! ( а це треба мати яйця! і бути українськими державниками)А це ТРИЛЬЙОНИ доларів( саме стільки, щоб відновити потенціал і втрати, які отримали українці від невиконання гарантій.) Скликати НАКІНЕЦЬ консультаціях по Будапештському Меморандуму, і там заявити свої вимоги- ДОТРИМАННЯ гарантій. Після цього прийняти документи у парламенті і звернутися до суду европейської, міжнародного про стягнення компенсацій з ТИХ які будуть признані парламентом Украхни( або всіх) в НЕВИКОНАНІ гарантій. Цей процесс буде ГАНЕБНИЙ і знецінить світові держави( і Китай, там теж!) . Цей суд має йти відкрито, щоб світові НАРОДИ дали оцінку діям еліт, а Україна заявила про всю підлість гарантів як ті що напали, так і тих що підтримують агресора, так і тих що влаштовують цирк з допомогою. Маленька Північна Корея надала БІЛЬШЕ ракет і снарядів САМА ніж ВСІ сорок з раком помічників разом з США! Цим все сказано!
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11.04.2024 07:42
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Санкции, отзыв лицензии, эмбарго и прочая лабуда это никому не интересно, серые схематозы обрушат все эти потуги, но на бумаге всё будет красиво.
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11.04.2024 15:51 Відповісти
по серым схематозам больше половины кристаллов нерабочие, остальные в полёте отказывают.
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11.04.2024 18:11 Відповісти
Иран под санкциями и эмбарго с 80-х годов прошлого века, ракетостроение, беспилотники да всё делают в полный рост, даже гражданские электромобили. Вот иди и расскажи им про кристаллы, а Украина более десяти лет патронный завод построить не может, чтобы делать обычные патроны для стрелкового оружия.
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11.04.2024 18:25 Відповісти
Наш патронный завод в Чехии, от греха подальше, что касается ирана - у них кроме внутреннего колхозного рынка ничего нет, а это бедность, отсталое вооружение и низкий ввп, впрочем так же как и в Росии, суперджеты которой никто на внешнем рынке не покупал. санкции и предназначены для запрета внешней торговли товарами двойного назначения, а что там они внутри из говна лепят, это неконкурентноспособно в современной войне. Та же хрень и в Росии - их флот под санкциями не выдержал гонки вооружений и его остатки уплыли из Крыма в Новороссийск.
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11.04.2024 19:31 Відповісти
То не конгресмени, то подонки. В Америці вже давно немає ніякої демократії. Бос однією ногою в тюрьмі а вказує всій країні як жити.
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11.04.2024 14:26 Відповісти
Байден має можливість надати допомогу Україні і без Конгресу, але він боїться програти вибори. І до виборів в США ніякої допомоги від них не буде. Єдине, на що ми можемо розраховувати до кінця цього року, це на допомогу Європи. Але Європа не вміє діяти швидко
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11.04.2024 15:16 Відповісти
допомога йде безперервно. Просто з ***** роблять мавпу, яка кидає болванів на забій.
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11.04.2024 15:44 Відповісти
якщо Байден надасть ПОТРІБНУ допомогу Україні (бо в межах своїх повноважень він може надати і надає мізер) без дозволу Конгресу - то він нарветься на імпічмент
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11.04.2024 16:04 Відповісти
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