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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 450 890 осіб (+810 за добу), 7137 танків, 11 452 артсистеми, 13 679 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 450 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,
  • танків ‒ 7137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11452 (+48) од,
  • РСЗВ – 1040 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 754 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),
  • крилаті ракети  ‒ 2069 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1882 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сході минулої доби ліквідовано 855 окупантів, знищено 18 танків та понад 500 БПЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Втрати ворога за 10 квітня

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+15
Минув 3700! день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки та 810 чумардосів.
Арта 48, броня 17, логістика 50!
Арта і логістика норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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11.04.2024 08:55
+14
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11.04.2024 08:30
+13
Дякуємо Захисники України та їх Рідним!!
Україна переможе, цю блєдную моль!
Тримаймося разом!
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11.04.2024 07:53
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А гелікоптер де?
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11.04.2024 07:52 Відповісти
Мабуть те що збило їхнє ППО наші не рахують...
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11.04.2024 07:58 Відповісти
Дякуємо Захисники України та їх Рідним!!
Україна переможе, цю блєдную моль!
Тримаймося разом!
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11.04.2024 07:53 Відповісти
Конец войне https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 09:04 Відповісти
шойгу, герасімов, де броня
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11.04.2024 07:53 Відповісти
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11.04.2024 08:46 Відповісти
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11.04.2024 08:30 Відповісти
Арта норм
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11.04.2024 08:39 Відповісти
Минув 3700! день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки та 810 чумардосів.
Арта 48, броня 17, логістика 50!
Арта і логістика норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
показати весь коментар
11.04.2024 08:55 Відповісти
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11.04.2024 08:57 Відповісти
 
 