Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 450 890 осіб (+810 за добу), 7137 танків, 11 452 артсистеми, 13 679 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 450 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,

танків ‒ 7137 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,

артилерійських систем – 11452 (+48) од,

РСЗВ – 1040 (+0) од,

засоби ППО ‒ 754 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),

крилаті ракети ‒ 2069 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1882 (+6)

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