Вночі ворог масовано атакував південь України "шахедами", які запускав хвилями. ППО знищила 21 дрон, - Сили оборони півдня

Бойова робота сил протиповітряної оборони на півдні тривала понад 5 годин. Ворог атакував регіон "шахедами", які запускав хвилями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що під прицілом агресора знов енергетична інфраструктура.

"21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 - на Одещині, 8 на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Попри все, на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не ушкоджені. В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

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"На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було", - зазначили у Силах оборони півдня.