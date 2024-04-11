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Без підтримки України наступні покоління значно дорожче заплатять за перемогу РФ, - Боррель

боррель,жозеп

Європейський союз повинен підтримувати Україну стільки, скільки у цьому є потреба, оскільки перемога Росії у війні коштуватиме набагато дорожче у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема він наголосив, що Україна вже отримала від Євросоюзу та країн – членів "достатньо велику суму" – 96 мільярдів євро. З них 31 мільярд, за словами дипломата - це військова підтримка.

"Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну. І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи", – наголосив дипломат.

Голова дипломатії підкреслив, що ЄС мусить допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" та залучити для цього всі фінансові та військові можливості.

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"Ми маємо допомагати Україні не лише тому, що це сусід, але й тому, що це один з найбільших партнерів ЄС та кандидат на вступ до блоку. І її незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність – це також частина нашої здатності продовжувати жити у свободі", – наголосив Боррель.

Автор: 

Україна (5887) підтримка (603) Євросоюз (13398) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Не наступні покоління заплатять,ні,нинішнє,розніжене і прогниле
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11.04.2024 08:29
+9
Всі все знають на Заході, все розуміють, але навіть належних санкцій накласти якось сцикотно.
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11.04.2024 08:24
+6
Без нормальної повноцінної західної допомоги війна буде тривати до останнього українця з одним результатом - поганим. Захід просто ціною життів всіх українських чоловіків послабить росію і все. Як бонус захід ще отримає мільйони молодих українок які туди вже і так переїхали.
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11.04.2024 08:25
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Всі все знають на Заході, все розуміють, але навіть належних санкцій накласти якось сцикотно.
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11.04.2024 08:24 Відповісти
Призвичаїлись до комфорту і конформізму.
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11.04.2024 08:25 Відповісти
Не наступні покоління заплатять,ні,нинішнє,розніжене і прогниле
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11.04.2024 08:29 Відповісти
Наступне вже буде жити в умовах сібірской глубінкі, і для них це буде нормально, бо іншого і не знатимуть.
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11.04.2024 08:30 Відповісти
BBC

Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.

Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.

Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.

Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
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11.04.2024 08:24 Відповісти
Без нормальної повноцінної західної допомоги війна буде тривати до останнього українця з одним результатом - поганим. Захід просто ціною життів всіх українських чоловіків послабить росію і все. Як бонус захід ще отримає мільйони молодих українок які туди вже і так переїхали.
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11.04.2024 08:25 Відповісти
Чорних муслімських почвар там вистачає. Страшні, упороті на релігії, з мізками, поплавленими фемінізмом. Тому як не жорстоко це звучить, проте біженки з України привнесуть гени адекватних білих людей в чорніючу Європу.
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11.04.2024 08:32 Відповісти
Не принесуть. У жінок арабського походження банально народжуваність більше.
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11.04.2024 08:35 Відповісти
Буде теж саме що і з Хоросаном, Бактрією...Берлін спіткає доля Герату
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Світ ї...анувся зовсім!
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11.04.2024 08:28 Відповісти
Він таким і був. Просто мудрому наріду за "поржать" і "поржать" цього не було видно.
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11.04.2024 08:30 Відповісти
"пожрать"
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11.04.2024 08:32 Відповісти
І те, і те справедливо для нинішньої вистави цирку уродів
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11.04.2024 08:33 Відповісти
Жодна нація в світі не знає більшого геноциду ніж українці, - жодна !
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11.04.2024 08:32 Відповісти
А носяться із жидвою
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11.04.2024 09:00 Відповісти
Приклад із Гітлером, має наочний досвід через концтабори…
Історія вийшла КРИВАВОЮ!
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11.04.2024 08:32 Відповісти
Так дехто пам'ятає як допомогли одним уйобкам перемогти інших уйобків.
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11.04.2024 08:38 Відповісти
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що їм краще воювати з Україною на її території, на жаль, ніж на своїй, куди полетять бомби, ракети, шахеди.
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11.04.2024 08:32 Відповісти
а боррель, все говорив говорив говорив.
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11.04.2024 08:33 Відповісти
Евродуралеи начали приходить в себя? Не верю! Их не способны привести в чувство даже миллионы бородатых зверушек «беженцев из Сирии» и других стран, которых Европа посадила себе на шею, но которые так и не смогли выучить слово труд.
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11.04.2024 08:34 Відповісти
Нормально поговорили.
ЗЄ каже треба. Борель каже треба. Обидва дуже емоційні, дуже в ролі. Мезансцена гарна.

А ЗЄ думав, що тільки він так вміє?
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11.04.2024 08:34 Відповісти
Обидва, що юдоклован, що євроклован натужно грають свої ролі, артистично плямкають ротами, щоб зімітувати надривні емоції і страх за майбутнє України.
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11.04.2024 08:37 Відповісти
Є маленька дрібничка - на громадян ЄС не падають ракети та КАБи.
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11.04.2024 08:39 Відповісти
ДАТИ УКРАЇНІ 100МЛРД ПІДТРИМКИ І ДАТИ РАШИСТУ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ 500МЛРД -ЦЕ ПІДТРИМКА КУЙЛА НЕ УКРАЇНИ.
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11.04.2024 08:37 Відповісти
А дати заробити Україні - взагалі не варіант.
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11.04.2024 08:43 Відповісти
Звідки ви такі іпсошники беретесь.

Чистые бюджетные доходы российского правительства от нефти и газа в прошлом году упали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) в виде налогов от нефтегазовой отрасли, пишет Bloomberg .Jan 11, 2024
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11.04.2024 09:04 Відповісти
Звідки ви такі іпсошники беретесь.-Тільки товарообіг між 3,14дерацією і китаєм понад 200лярдів зеленими рублями , не рахуючи Індії,Турції,Угорщини .ЄС.США.Ірану .Не тільки нафтою рашист торгує.
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11.04.2024 10:04 Відповісти
Україна платить за вибір 2019р,якщо хто забув.Спочатку по приколу,а тепер весь світ Україні винен.
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11.04.2024 09:06 Відповісти
столітня війна
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11.04.2024 09:41 Відповісти
 
 