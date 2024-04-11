Без підтримки України наступні покоління значно дорожче заплатять за перемогу РФ, - Боррель
Європейський союз повинен підтримувати Україну стільки, скільки у цьому є потреба, оскільки перемога Росії у війні коштуватиме набагато дорожче у майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Зокрема він наголосив, що Україна вже отримала від Євросоюзу та країн – членів "достатньо велику суму" – 96 мільярдів євро. З них 31 мільярд, за словами дипломата - це військова підтримка.
"Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну. І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи", – наголосив дипломат.
Голова дипломатії підкреслив, що ЄС мусить допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" та залучити для цього всі фінансові та військові можливості.
"Ми маємо допомагати Україні не лише тому, що це сусід, але й тому, що це один з найбільших партнерів ЄС та кандидат на вступ до блоку. І її незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність – це також частина нашої здатності продовжувати жити у свободі", – наголосив Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.
Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.
Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.
Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
Історія вийшла КРИВАВОЮ!
ЗЄ каже треба. Борель каже треба. Обидва дуже емоційні, дуже в ролі. Мезансцена гарна.
А ЗЄ думав, що тільки він так вміє?
Чистые бюджетные доходы российского правительства от нефти и газа в прошлом году упали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) в виде налогов от нефтегазовой отрасли, пишет Bloomberg .Jan 11, 2024