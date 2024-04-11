Вранці росіяни виводили в море підводний ракетоносій. Це характерна тактика ворога перед масованим обстрілом, - ОК "Південь"
Напередодні кожної масованої нічної ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - сказала вона.
Гуменюк зазначила, що таким чином РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.
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