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Новини
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Вранці росіяни виводили в море підводний ракетоносій. Це характерна тактика ворога перед масованим обстрілом, - ОК "Південь"

рф,ракетоносій

Напередодні кожної масованої нічної ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що таким чином РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.

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Автор: 

обстріл (28428) Чорне море (1666) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+3
Якби не вибрали зешобло. Так вірніше.
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11.04.2024 08:58
+3
Схоже, наостанок блазє!-нята збираються накосячити, як не вдалося навіть Шапкокрадові.
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11.04.2024 08:59
+2
А если бы не сдали Чонгар то можно было половину Крыма мелкими дронами накрывать.
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11.04.2024 08:44
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Схоже це "москва", зараз підводна
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11.04.2024 08:38 Відповісти
А если бы не сдали Чонгар то можно было половину Крыма мелкими дронами накрывать.
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11.04.2024 08:44 Відповісти
Якби не вибрали зешобло. Так вірніше.
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11.04.2024 08:58 Відповісти
А "язиком теліпать" у інформпросторі обов"язково? Чи це вже "характерна ознака" діяльності "зеленої шобли"? Адже цим ми повідомили противника про те що у нас - "підвищена бойова готовність до зустрічі ракет і дронів" Щоб вони ретельніше відпрацьовували маршрути атакуючих бойових одиниць
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Схоже, наостанок блазє!-нята збираються накосячити, як не вдалося навіть Шапкокрадові.
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11.04.2024 08:59 Відповісти
Коли нема шо сказати
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11.04.2024 09:02 Відповісти
Щось ми давно субмарини не підбивали. Де там підводні дроники, може пора їх випробувати!
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11.04.2024 09:07 Відповісти
І ластівки низько літають це теж ознака...
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11.04.2024 09:24 Відповісти
хтось поясніть, для чого мені ця безцінна інформація, позбавлена і практичного, і теоретичного сенсу?
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11.04.2024 09:35 Відповісти
на фото подводный ракетоноситель 👍
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11.04.2024 10:44 Відповісти
 
 