Вранці росіяни виводили в море підводний ракетоносій. Це характерна тактика ворога перед масованим обстрілом, - ОК "Південь"

Напередодні кожної масованої нічної ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що таким чином РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні