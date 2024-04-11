Армія РФ запустила вночі понад 40 ракет та ще близько 40 дронів - частину вдалось збити, - Зеленський
Під час сьогоднішньої атаки росіяни випустили по Україні понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Нам потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину.
російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - йдеться в дописі.
Зеленський вкотре наголосив, що Україна гостро потребує додаткових систем ППО та закликав партнерів до рішучості.
"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", - зазначив президент України.
Зеленський також подякував усім, хто ліквідує наслідки ворожої атаки, а також силам ППО.
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Бо інакше питання, а за що ж 2022-2023 було.
Вся ця Єрмако-Татарівська банда стала результатом ретельного відбору найрафінованіших покидьків вже потім.
Прийшов він з купкою шулерів та аніматорів. А це вже професіонали доби Януковича.
Богдан,Разумков,Данилюк-це не покидьками були,а їх всліпу використали рос.служби.Як і коломоло,який повірив,що "слуга народу"-його дітище.Насправді,і його росіяни використали,щоби надати проекту сн-легальне походження,а також для фінансування цього проекту.
Коли стали непотрібними,їх успішно злили(зробили),підключивши ермака,який і привів зе до "оману".Дальше,чим глибше в ліс,тим густіші хащі.Якось так.
Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.