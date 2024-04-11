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Новини
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Армія РФ запустила вночі понад 40 ракет та ще близько 40 дронів - частину вдалось збити, - Зеленський

пожежа

Під час сьогоднішньої атаки росіяни випустили по Україні понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Нам потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину.
російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - йдеться в дописі.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна гостро потребує додаткових систем ППО та закликав партнерів до рішучості.

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"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", - зазначив президент України.

Зеленський також подякував усім, хто ліквідує наслідки ворожої атаки, а також силам ППО.

Автор: 

безпілотник (4148) Зеленський Володимир (23803) крилаті ракети (1073) обстріл (28428) ракети (4022) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+6
Ну а чим ще воно може хвалитися?

Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.
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11.04.2024 09:07
+5
А що ****, асфальт не збиває?
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11.04.2024 09:16
+4
Віннеспав!!!
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11.04.2024 08:55
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Віннеспав!!!
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11.04.2024 08:55 Відповісти
Це за те, що перестали по НПЗ стріляти на прохання Остіна?
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11.04.2024 08:57 Відповісти
Це просто так від щирого серця.

Бо інакше питання, а за що ж 2022-2023 було.
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11.04.2024 08:59 Відповісти
Вижени дєрьмака, почни боротись з корупцією, а потім будеш балаболити!
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11.04.2024 09:00 Відповісти
Як,якщо з ним прийшов,з ним і піде.Віктор Федорович зачекався на нову компанію.
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11.04.2024 09:04 Відповісти
Так ЗЄ навіть не з ним прийшов.
Вся ця Єрмако-Татарівська банда стала результатом ретельного відбору найрафінованіших покидьків вже потім.

Прийшов він з купкою шулерів та аніматорів. А це вже професіонали доби Януковича.
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11.04.2024 09:11 Відповісти
Принаймні,так сказав на всю країну.
Богдан,Разумков,Данилюк-це не покидьками були,а їх всліпу використали рос.служби.Як і коломоло,який повірив,що "слуга народу"-його дітище.Насправді,і його росіяни використали,щоби надати проекту сн-легальне походження,а також для фінансування цього проекту.
Коли стали непотрібними,їх успішно злили(зробили),підключивши ермака,який і привів зе до "оману".Дальше,чим глибше в ліс,тим густіші хащі.Якось так.
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11.04.2024 09:26 Відповісти
Це він хвастається так?
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11.04.2024 09:02 Відповісти
Ну а чим ще воно може хвалитися?

Ковід просрав. Економіку просрав. Оборонку просрав. 20% України менше ніж за тиждень просрав.
Навіть свій рейтинг вже просрав.
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11.04.2024 09:07 Відповісти
Сподіваюсь,ми теж колись віддякуємо!
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11.04.2024 09:07 Відповісти
віддай Патріот з конча заспи в Харків
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11.04.2024 09:10 Відповісти
ЗЄ-ля, де ППО?!
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11.04.2024 09:11 Відповісти
По Стрию стріляли, бо там військовий аеродром, куди прибули снаряди перед цим.....Хтось здав
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11.04.2024 09:14 Відповісти
По газовій інфраструктурі там стріляють. При чому цілеспрямовано, великою кількістю ракет в т. ч. Кинжалом. Б'ють по газосховищу. Цікаво тільки, як це корелюється із недавніми заявами керівника Нафтогазу і міністра енергетики про "припинення транзиту російського газу в Європу"?
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11.04.2024 09:27 Відповісти
А що ****, асфальт не збиває?
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11.04.2024 09:16 Відповісти
Нужно просто глазами.
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11.04.2024 09:22 Відповісти
не так то просто буде Україні звільнитися від зовнішніх рашистських ворогів, і їх "зелених слуг" в Україні..."той що не втік" слуга ,перетворився рашистами у "хер піду".
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11.04.2024 10:09 Відповісти
 
 