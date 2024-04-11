Армія РФ запустила вночі понад 40 ракет та ще близько 40 дронів - частину вдалось збити, - Зеленський

Під час сьогоднішньої атаки росіяни випустили по Україні понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Нам потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину.

російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - йдеться в дописі.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна гостро потребує додаткових систем ППО та закликав партнерів до рішучості.

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"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", - зазначив президент України.

Зеленський також подякував усім, хто ліквідує наслідки ворожої атаки, а також силам ППО.