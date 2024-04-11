Трамп залишається некомпетентним в питаннях нацбезпеки. Він може припинити допомогу Україні, - ексглава ЦРУ Бреннан

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан розкритикував експрезидента Трампа в тому, що той не був кваліфікованим за часів перебування в Білому домі й залишається непідготовленим і зараз до вирішення питань, пов’язаних з нацбезпекою США.

Про це він сказав в інтерв’ю бельгійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

"Він не був кваліфікованим тоді, і він залишається некваліфікованим сьогодні. Зокрема, ми бачили, що він не розумів важливості відносин США з нашими іноземними союзниками та партнерами", - сказав Бреннан.

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Він зазначив, що Трамп після виборів 2016 року не вірив тому, що давала йому розвідка в контексті питань національної безпеки США. Крім того, він докладав особливих зусиль, щоби з’ясувати, звідки ЦРУ отримало інформацію про російське втручання в вибори.

Крім того, Джон Бреннан висловив стурбованість, що колишній президент зараз не підтримує Україну у війні проти Росії. Він зазначив, що Трамп може у різні способи підірвати зусилля України, яка протистоїть російському агресору, наприклад, заборонивши розвідці допомагати українцям, а також припинити фінансову та військову допомогу.

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"Це дало б зелене світло спробі Володимира Путіна майже проковтнути Україну. І, на жаль, думаю, це спонукатиме його із апетитом дивитися на решту Європи", - зауважив Бреннан.

Джон Бреннан очолював ЦРУ з 2013 до 2017 року.