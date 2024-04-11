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18 з 42 ракет та 39 з 40 БПЛА знищили сили ППО вночі над Україною. ІНФОГРАФІКА

ппо

Сили протиповітряної оборони України під час масованої атаки РФ знищили 18 російських ракет та 39 ударних БПЛА ворога.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Основним напрямком комбінованої нічної атаки була Львівщина.

"Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. -рф.);
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область -рф.);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - рф.);
  • 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ - рф., Чауда – Крим).
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.)", - йдеться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей, зокрема:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Читайте: Сили ППО знешкодили кілька повітряних цілей РФ на Івано-Франківщині

Повітряні сили

Автор: 

ППО (3183) Повітряні сили (2630) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+9
мда. ще 2-3 обстріли, і ми зовсім перестанемо збивати ракети. кацапи виявляються сильнішими за весь Захід.
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11.04.2024 09:33
+6
ну по баллистике с блетгорода и кринжалами на запад понятно почему меньше 50%
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11.04.2024 09:33
+4
Немає чим...
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11.04.2024 09:34
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ну по баллистике с блетгорода и кринжалами на запад понятно почему меньше 50%
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11.04.2024 09:33 Відповісти
Немає чим...
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11.04.2024 09:34 Відповісти
мда. ще 2-3 обстріли, і ми зовсім перестанемо збивати ракети. кацапи виявляються сильнішими за весь Захід.
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11.04.2024 09:33 Відповісти
Чукча не читатєля? Там балістика і кенжали на захід не збиті, так вони й раніше не збивалися. 16 з 20 ракет ****** збито.
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11.04.2024 09:39 Відповісти
Захід сильний , але дюже жадний. А лідор Джонсон провидить консультації.
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11.04.2024 09:39 Відповісти
Захід абсолютно імпотентний а НАТО виявився таким самим блефом, як російські вибори. Коли дивишся на переляканих Шольца та Столтенберга, абсолютно немічного Байдена і бачиш, що розвиток всього світу прийшов до пункту, де вся так-звана цивілізація не здатна справитися з одним гопником, то на думку приходиь лише одне-а може ції цивілізації дійсно вже пора закінчитися. Може нова, яка прийдеде через 1000000 років, врахує наші помилки, які і довели нас до катастрофи. То що Диктатура у війнах перемагає Демократію -не є секретом. Але я ніколи не думав, що один гопник з економікою 1% світової за 2 роки розгромить цю, як виявилося всрану та немічну, демократію.
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11.04.2024 11:05 Відповісти
Розгромить, я щось пропустив уся Європа окупована??
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11.04.2024 11:44 Відповісти
Даже Киевская область уже не защищена. По ТЭС хорошо прилетело...
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11.04.2024 09:38 Відповісти
все в киеве защищено нормально,имхо лучшая система пво в европе так точно,только иногда прилет один из 100,ну так звыняйте бываетдаже 80 %сбития это топ резалт,еще у нас додики не научились за 2 года войны прилеты от осколков отличать.
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11.04.2024 09:45 Відповісти
Судя по пожару, вряд ли там одна ракета прилетела и уж тем более не осколки...
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11.04.2024 09:48 Відповісти
ракеты вообще не прилетали,свет блымнул когда шахид одинокий летал,а пожар тебе будет и от 10 кг бч.
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11.04.2024 09:51 Відповісти
Поцікавтеся станом Трипільської ТЕЦ. А потім будете розповідати про "пожежу" від Шахеда
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11.04.2024 16:43 Відповісти
Якісь дивні коментарі у вас. Ви щасливий, тому що ви не розбираєтеся в деяких речах
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11.04.2024 11:34 Відповісти
Необхідно доносити до світу про злочини рашиських терористів, влада мовчить ні зібрання ООН ,ні звернення до світового співтовариства ,знищуются міста і села ,знищуєтся енергетика ,жодного дня не проходить без вбивств мирного населення ,зокрема вчора рашиські кати вбили десять мирних громадян серед яких троє діти і нас злочина орда називає терористами ? а все що повна бездіяльність як президента ,так і МЗС і бездарна інформаційна політика.
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11.04.2024 09:47 Відповісти
У владі повно фсбешних кротів-щурів. Тому й така діяльність влади.
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11.04.2024 11:02 Відповісти
ну я понимаю осень 22го и зима 23го, когда ипашили по подстанциями в ОДЕССЕ, но ипашить в жару по теплосетям - не понимаю
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11.04.2024 09:49 Відповісти
настане зима зрозумієш . кацапи вирішили знищити всю енергетику , а для цього потрібен час .
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11.04.2024 09:59 Відповісти
Може ви не в курсі хлопці, але ТЕС та ТЕЦ це не тільки тепло у домівки, це ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ насамперед, а тепло це вторинний продукт, як, наприклад, у Маріуполі для обігріву використовували тепло від плавилен, заодно охолоджуючі деякі технологічні процеси! Тому не треба так демонструвати власну некомпетентність рисуючи рашистів "дурнями" у тому де вони такими не є, а є звичайними нацистами що бажають зробити життя українців по можливості гіршим!!!
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11.04.2024 10:05 Відповісти
може комусь треба читати уважно і розуміти прочитане ? я повторюю кацапи вирішили знищити всю українську енергетику в тому числі і ГЕС , а так як об'єктів багато то потрібен час . де тут про дурних кацапів ?
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11.04.2024 10:18 Відповісти
Бьют по генерации электроэнергии и ТЭС в этой системе играют не малую роль... Отсутствие электричества летом, может быть даже хуже чем зимой. Это повлечет за собой и отсутствие воды и пропавшие продукты в холодильниках и в магазинах. А это чревато отравлениями.
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11.04.2024 10:09 Відповісти
Відверто кажучи були й більш масовані удари по Україні, але ця тривога була ну дуже великою за часом. Принаймні у Одеській області вона тривала 7 годин 36 хвилин з 23:13 10 квітня по 06:49 11 квітня. Тому фактично усі хто працює, а не живе за чужий кошт чи за рахунок фінансової допомоги, вже не реагують на тривогу, бо коли працюєш на сон часу не має, а без сну жити людина неспроможна. До того ж і по нових бомбосховищах від держави справи кепські, хоча керівництво країни про них волало дуже голосно. В місцевих бюджетів величезну кількість грошей забрали у центр як це було і є на Московії (т.з. "роССії") наплювавши на децентралізацію і тому коштів на місцях не вистачає аби зробити це самостійно, а люди під "бомбосховища" використовують власні підвали ВЛАСНОРУЧ їх оздобивши, а це не надто надійних захист. Тож чи є та тривога, чи ні, багатьом байдуже, бо якось треба жити і гроші заробляти для цього!!!
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11.04.2024 10:01 Відповісти
Може одесітам трошки потрясти своїх латентних міліонерів (яких у вас забагато), підзбирати грошенят, та самим купити власні системи ППО для Одеси. А чому б ні? Я думаю що колишні євреї одесити всього світу у питаннях придбання нададуть вісоме сприяння…. Тому що
надія на Захід в цих питаннях зараз нулева.
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11.04.2024 10:12 Відповісти
Трясти має влада, а не громадяни.
Що натряс "борцун із алігархами" Зєля, наприклад, із каломойши, який відпочиває в платних VIP-камерах Малюські?
Каломойша обікрав Україну на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.
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11.04.2024 10:54 Відповісти
Коли влада не чухається (як це було наприкінці 13 напочатку 14 рр. З питанням вступу до ЄС) то громадяни починають вирішувати питання самостійно. Одеситам же ж вдалося не пустити до себе у травні 14 руський мир і не влаштувати в себе одеську республіку, так чому це не під силу? Декілька комплексів Патріот або інших аналогів відразу врятують ситуацію. Взагалі то це тільки мої особисті мрії, але ж погодьтеся що раціональне зерно в цьому є. До того ж знаючи любов одеситів до свого міста та їх дружність та землятство у всьому світі.
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11.04.2024 11:31 Відповісти
В травні 2014 була сутичка не між одеситами та сепарами, а між футбольними фанами і любителями узкого_міра+агентами Кремля.

І для мене дійсно виглядає мрією придбання Патріотів одеситами, які скинуться грошима.
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11.04.2024 11:56 Відповісти
Алла, якщо ви вважаєте що серед фанатів ФК «Чорноморець» немає (чи не було у 14 році) одеситів, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви цікавились історією так званої вітчизняної війни, то були випадки коли за кошти окремих осіб або груп/колективів людей були придбані літаки, танки, артилерія і т.д. Що зараз заважає? Волонтери ж збирають гроші на озброєння та амуніцію, то яка різниця якщо це зробить місто чи регіон? Головне фашистів розбити!!!
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11.04.2024 14:18 Відповісти
Ок. Розкручуйте цю ідею в одеських групах різних соцмереж.
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11.04.2024 14:38 Відповісти
Так точно, мій командир!!!ура, вона дозволила розкручувати! Як є дозвіл, зараз попрасую шнурки і почну!
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11.04.2024 15:15 Відповісти
12 штук С300 и кинжалов сбивать нечем особо. Из того, что сбивать могут:
16 из 20 х101 и 2 из 4 х59
18 ракет из 24, хороший результат, учитывая куда летели ракеты.
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11.04.2024 10:21 Відповісти
Схоже що пропіарений удар по заводу шахедів в татарстані не зменшив кількість запусків їх по Україні ,на жаль.
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11.04.2024 10:41 Відповісти
24 ракеты прилетело за один раз - это очень много . А сколько в ответ ракет , а не дронов ? 0,0 . Если Запад не проснётся , то эта война не может быть выиграна .
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11.04.2024 11:27 Відповісти
а чому припинили знищення кацапських НПЗ зелені сцикуни все просруть
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11.04.2024 12:36 Відповісти
Ракети які Кучма подарував кацапам за газ прилетіли назад .....
Шкода яку завдав Україні Кучма важко оцінити беручи до уваги що він віддав Україну олігархам.
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11.04.2024 12:43 Відповісти
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11.04.2024 12:54 Відповісти
 
 