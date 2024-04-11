18 з 42 ракет та 39 з 40 БПЛА знищили сили ППО вночі над Україною. ІНФОГРАФІКА
Сили протиповітряної оборони України під час масованої атаки РФ знищили 18 російських ракет та 39 ударних БПЛА ворога.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
Основним напрямком комбінованої нічної атаки була Львівщина.
"Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. -рф.);
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область -рф.);
- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - рф.);
- 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ - рф., Чауда – Крим).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.)", - йдеться в повідомленні.
Сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей, зокрема:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Топ коментарі
+9 CryptoShorts
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+6 KosAn30 JT26
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+4 Грицько Злий
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надія на Захід в цих питаннях зараз нулева.
Що натряс "борцун із алігархами" Зєля, наприклад, із каломойши, який відпочиває в платних VIP-камерах Малюські?
Каломойша обікрав Україну на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.
І для мене дійсно виглядає мрією придбання Патріотів одеситами, які скинуться грошима.
16 из 20 х101 и 2 из 4 х59
18 ракет из 24, хороший результат, учитывая куда летели ракеты.
Шкода яку завдав Україні Кучма важко оцінити беручи до уваги що він віддав Україну олігархам.