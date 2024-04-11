Доба на Харківщині: обстріл енергоінфраструктури Харкова, удари по Липцях та Вовчанську, є загиблі та поранені

Протягом минулої доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка, Мала Данилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 11 квітня росіяни завдали удару ракетами С-300 по енергоінфраструктурі Харкова. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру.

Вдень 10 квітня окупанти обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського районів та Вовчанськ.

Близько 16:54 відбувся мінометний обстріл с. Івашки, пошкоджені 2 приватні будинки, гараж.

Також окупанти обстріляли КАБами низку населених пунктів. Так, у селі Мала Данилівка пошкоджено гуртожиток навчального закладу. У смт Липці загинули дві жінки 59 та 42 років та 14-річна дівчина, ще дві особи зазнали поранення. Також пошкоджено приміщення магазину, автобус.

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Під обстрілом КАБів опинився Вовчанськ. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення лікарні, приміщення центру здоров’я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця ЦРЛ.

Також на Вовчанськ ворог скерував БПЛА, 53-річний цивільний чоловік дістав поранення. пошкоджено автобус.