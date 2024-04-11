Зрадника, який вступив в злочинну змову з "владою РФ" та представниками "ЛНР" в с. Оскіл на Харківщині, засуджено до 6 років ув’язнення

Павлоградський міськрайонний суд ухвалив вирок за обвинуваченням мешканця селища Оскіл Ізюмського району Харківської області. Зрадник із середини квітня 2022 року по вересень 2022 року добровільно погодився працювати на окупаційну "владу РФ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Зазначається, що чоловік з середини квітня 2022 року по вересень 2022 року, вступивши в злочинну змову з окупаційними військами РФ та представниками так званої "ЛНР", добровільно погодився на пропозицію окупантів обіймати посаду т.в.о. "голови селища Оскіл Ізюмського району Харківської області", залучав осіб до співпраці з окупаційною владою РФ, встановлював графіки роботи, надавав вказівки підлеглим робітникам про складання перепису населення с. Оскіл для окупаційної влади, брав участь у нарадах незаконно створеної загарбниками військово-цивільної адміністрації м. Ізюм та Ізюмського району.

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Суд призначив покарання за ч. 5 статті "Колабораційна діяльність" КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, на строк 12 років без конфіскації майна.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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