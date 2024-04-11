Депутата Батрина, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, судитимуть за двома обвинуваченнями, - СБУ

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради Сергія Батрина на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

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Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів 26 громадян, включно з депутатом-терористом, дістали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши "бажаного" результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

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Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

В СБУ додали, що Батрин наразі перебуває під вартою.