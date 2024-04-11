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Депутата Батрина, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, судитимуть за двома обвинуваченнями, - СБУ

Засідання на якому Сергій Батрин підірвав 3 гранати

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради Сергія Батрина на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);
  • ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

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Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів 26 громадян, включно з депутатом-терористом, дістали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши "бажаного" результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

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Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

В СБУ додали, що Батрин наразі перебуває під вартою.

Автор: 

граната (789) СБУ (12809) суд (11674) теракт (1015) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+5
А судити напсправді треба тих кого підірвав...
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11.04.2024 10:33
+4
Іди до дупи! Ти хоч знаєш причини з яких він це зробив? Звісно так не можна та з тими виродками закони не працюють! Хтось покарав Бучанську сільраду, коли вони перед війною виставили за двері воєнних, які вмовляли їх сприяти фортифікації? НІ! Тварюки вирішували тільки шкурні питання! Тут такі самі!
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11.04.2024 11:44
+3
Ви хвореньке. Та ні. Серйозно *******.
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11.04.2024 10:46
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Ооо, себеу знайшлись, сліпенькі котики нічого не бачать, не чують. А тут відразу "зловмисник". То це дєвочеі наслідки, а причини в іншому!
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11.04.2024 10:27 Відповісти
Типовий "слуга наріду". Відсунули від годівниці, то він дістав гранати. Покалічив 28 людей, двох вбив. Герой.
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11.04.2024 10:32 Відповісти
Дядя ти дебіл?
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11.04.2024 15:00 Відповісти
Звичайно ні . Сашок, шо тебе тригернуло? Той підар - "слуга". Його пропизиції не прийняли. Він покалічив і вбив вказану кількість людей. Розкажи нам, шо змусило тебе роззявити твій чорний рот
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11.04.2024 15:09 Відповісти
героїзм і рішучість
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11.04.2024 10:32 Відповісти
А судити напсправді треба тих кого підірвав...
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11.04.2024 10:33 Відповісти
Ви хвореньке. Та ні. Серйозно *******.
показати весь коментар
11.04.2024 10:46 Відповісти
Іди до дупи! Ти хоч знаєш причини з яких він це зробив? Звісно так не можна та з тими виродками закони не працюють! Хтось покарав Бучанську сільраду, коли вони перед війною виставили за двері воєнних, які вмовляли їх сприяти фортифікації? НІ! Тварюки вирішували тільки шкурні питання! Тут такі самі!
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11.04.2024 11:44 Відповісти
Одне з звинувачень - бородьба з корупцією???
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11.04.2024 10:34 Відповісти
Тепер чекайте гранат у суді.
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11.04.2024 10:34 Відповісти
Герою Слава.....
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11.04.2024 15:02 Відповісти
 
 