Критична ситуація з ліками склалася в окупованому Рубіжному на Луганщині. Жителі шукають препарати через оголошення на під’їздах і парканах

У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині місцеві жителі шукають ліки через оголошення, оскільки в місті склалася критична ситуація з медичними препаратами.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Про нестачу медичних препаратів на захоплених у 2022 році територіях говорять постійно. Інфраструктуру росіяни знищили, а створювати щось з нуля вони й не збиралися. Зробити регулярні доставки теж неспроможні", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, в окупованому Рубіжному із ліками склалася критична ситуація.

"Містяни вимушені шукати препарати по сусідах та через оголошення. Інтернету в населеному пункті немає вже досить довго. Тому відповідні текстові повідомлення розміщують на під’їздах і парканах", - додав він.

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