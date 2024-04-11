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Новини Окуповані території Війна
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Критична ситуація з ліками склалася в окупованому Рубіжному на Луганщині. Жителі шукають препарати через оголошення на під’їздах і парканах

рубіжне

У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині місцеві жителі шукають ліки через оголошення, оскільки в місті склалася критична ситуація з медичними препаратами.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Про нестачу медичних препаратів на захоплених у 2022 році територіях говорять постійно. Інфраструктуру росіяни знищили, а створювати щось з нуля вони й не збиралися. Зробити регулярні доставки теж неспроможні", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, в окупованому Рубіжному із ліками склалася критична ситуація.

"Містяни вимушені шукати препарати по сусідах та через оголошення. Інтернету в населеному пункті немає вже досить довго. Тому відповідні текстові повідомлення розміщують на під’їздах і парканах", - додав він.

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Автор: 

окупація (6685) Луганська область (4877)


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Расєя їм паможет, головне без біндєр.
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11.04.2024 10:34 Відповісти
на парканах пишуть тільки про "закладки"
відать шукають "взбодряюще" - на 9-є победобєсіє
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11.04.2024 12:46 Відповісти
Надо сброситься и отправить гуманитарный конвой. Это же наши люди.
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11.04.2024 10:36 Відповісти
Так як місто в окупації то передамо їм 155 мм таблетку от головний болі.
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11.04.2024 10:38 Відповісти
Та то таке! Вони провели референдум про незалежність, запросили рашенфашистів то хай буде їм щастя! Українців проблеми "кормільцев" не цікавлять!
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11.04.2024 10:53 Відповісти
навіщо ждунам ліки, якшо в них тепер є х-ло? нехай заряджають його святим ліком банки з водою і буде їм щастя.
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11.04.2024 10:55 Відповісти
руцкій мір прийшов
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11.04.2024 10:58 Відповісти
путєн ввєди , путєн ввйол.
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11.04.2024 13:19 Відповісти
 
 