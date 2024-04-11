Критична ситуація з ліками склалася в окупованому Рубіжному на Луганщині. Жителі шукають препарати через оголошення на під’їздах і парканах
У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині місцеві жителі шукають ліки через оголошення, оскільки в місті склалася критична ситуація з медичними препаратами.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Про нестачу медичних препаратів на захоплених у 2022 році територіях говорять постійно. Інфраструктуру росіяни знищили, а створювати щось з нуля вони й не збиралися. Зробити регулярні доставки теж неспроможні", - зазначив очільник області.
За словами Лисогора, в окупованому Рубіжному із ліками склалася критична ситуація.
"Містяни вимушені шукати препарати по сусідах та через оголошення. Інтернету в населеному пункті немає вже досить довго. Тому відповідні текстові повідомлення розміщують на під’їздах і парканах", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відать шукають "взбодряюще" - на 9-є победобєсіє