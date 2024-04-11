НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з Росією, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав інших лідерів країн НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці щодо Росії й натомість готувати свої армії до потенційного конфлікту з нею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

"Я трохи стурбований цими досить войовничими розмовами про те, що Росія збирається перевірити статтю 5 (про колективну оборону НАТО - ред.), і що наступною на черзі є Європа. Я думаю, що нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним", - зазначив Стубб.

За його словами, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають європейські країни від того, на чому їм справді слід зосередитися: на негайній допомозі Києву та підготовці своїх збройних сил - хоча він і не вірить, що Москва нападе на країни НАТО до 2030 року.

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"Я закликаю всі європейські країни стати більш фінськими. Іншими словами, більш підготовлені. Треба готуватися до гіршого, щоб цього уникнути", - додав президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що підтримка Києва найближчими місяцями має першочергове значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати оборону України в період до вересня.

Також він закликав країни НАТО "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а на цьому етапі майже все, що потрібно", щоб відбити весняний наступ Росії.

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