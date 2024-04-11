Удар по Харкову: є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи, рух транспорту обмежений

Зранку 11 березня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігається вкрай важка ситуація з електропостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Щодо електропостачання, то сьогодні зранку наш ворог завад ударів по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. І сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Крім того, працюють муніципальні автобуси", – повідомив міський голова.

Він зазначив, що були дуже серйозні влучання і руйнації енергетичної системи в області, яка заживлює Харків.

"Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як перезапустити систему енергопостачання. Не кажу, що немає енергетики по всьому місту, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично сьогодні не вистачає напруги у мережах для сталого енергозабезпечення всього міста", – розповів Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи, є проблеми з електропостачанням