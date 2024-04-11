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Удар по Харкову: є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи, рух транспорту обмежений

харків

Зранку 11 березня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігається вкрай важка ситуація з електропостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Щодо електропостачання, то сьогодні зранку наш ворог завад ударів по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. І сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Крім того, працюють муніципальні автобуси", – повідомив міський голова.

Він зазначив, що були дуже серйозні влучання і руйнації енергетичної системи в області, яка заживлює Харків.

"Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як перезапустити систему енергопостачання. Не кажу, що немає енергетики по всьому місту, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично сьогодні не вистачає напруги у мережах для сталого енергозабезпечення всього міста", – розповів Терехов.

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обстріл (28428) Харків (5589) енергетика (2594) Терехов Ігор (311)


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За всі ці роки керівництво країни нічого не зробило для організації і забезпечення ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить Україну а мерзотники з Банкової і уряду готують країну до капітуляції. Як і домовилися свого часу з кацапами. Гнати під суд і на шибеницю!
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11.04.2024 11:27 Відповісти
КОЛИ ТАМ МАСКВА ПО ПЛАНУ ГУНДОС ?
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11.04.2024 13:04 Відповісти
 
 