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Франція нарощує постачання газу з РФ, поки Макрон позиціонує себе як одного з найзатятіших захисників України в Європі, - Politico

макрон,емманюель

З початку 2024 року Франція заплатила Росії понад €600 млн за постачання газу. Тим часом президент Емманюель Макрон позиціонує себе як одного з найбільших захисників України на Заході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком.

"Не може бути так, щоб Франція, з одного боку, казала, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого - платить їй великі гроші", - сказав дипломат з однієї країни ЄС.

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"Зростання газової торгівлі Парижа з Росією відбувається в той час, коли Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Минулого місяця французький лідер не виключив відправку військ в Україну і закликав союзників не бути "боягузами", захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не "принижувати" російського президента Володимира Путіна", - пише видання.

Представник міністерства економіки Франції зауважив, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які "значно порушили" нормальні потоки минулого року.

Крім цього, Париж "регулярно обговорює" зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС. Представник стверджує, що "високий рівень" газу проходить через Францію та допомагає постачати його в інші країни, зокрема в Італію.

Уряд "вивчає можливість альтернативних поставок... без загрози європейській енергетичній безпеці", наголосив представник, додавши, що Франція підтримує повне поступове припинення до 2027 року.

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Автор: 

газ (10423) росія (65122) Франція (3060) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+6
Ой какой пльохой этот лягушкоед,а то, что у нас страной керуют сын гэрэушника и агент сивковича это ничего,это нормально,мы верим в то,они ведут нас к победе.
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11.04.2024 11:10
+5
Ну так Україна воює з московитами та це не мішає качати московитський газ... бизнєс
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11.04.2024 11:09
+4
То так західні лідери у куйла навчились лецимірити.Говорять одне а справи зовсім інші,точно як у кремлі!
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11.04.2024 11:13
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Добре , що бодай звіздить. Емоціональна підтримка з лихою перевершує користь від поставки літаків.
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11.04.2024 11:06 Відповісти
Війна війною, а обід газ за розкладом. 🤮
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11.04.2024 11:08 Відповісти
Ну так Україна воює з московитами та це не мішає качати московитський газ... бизнєс
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11.04.2024 11:09 Відповісти
Прокачка кацапського газу , через територію України , відбувається весь час
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11.04.2024 12:40 Відповісти
Не ототожнюйте різні поняття - "позиціонувати"- це одне, нести язиком бред сивої кобили про францюзьські війська на Дерібасівській в Одесі - це вже друге, а от рашистський газ у францюзьських газосховищах і мільярди євро за нього на ведення війни проти України - це, млять, третє, але зовсім інше!
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11.04.2024 11:10 Відповісти
Це хто тут вирішив, що французькі війська в Одесі, то маячня? "Найвеличніший зелений лідор **********"?
Тобто ротацію в ЗСУ оте зелене проводити не хоче, і війська НАТО в Україні теж розміщувати не хоче! А хто замінить вбитих та поранених захисників? 95 квартал? Зеленська монобільшість? Офіс преЗЕдента? Угу, від них хіба що відкритого переходу на бік ворога можна дочекатися.
І до речі: а чого це раптом війська НАТО в Україні так не до вподоби зельонському? Може тому, що вони заважатимуть йому та його шоблі безперешкодно красти та зраджувати?
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11.04.2024 12:28 Відповісти
Ой какой пльохой этот лягушкоед,а то, что у нас страной керуют сын гэрэушника и агент сивковича это ничего,это нормально,мы верим в то,они ведут нас к победе.
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11.04.2024 11:10 Відповісти
То так західні лідери у куйла навчились лецимірити.Говорять одне а справи зовсім інші,точно як у кремлі!
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11.04.2024 11:13 Відповісти
Мне начинает казаться, что серый импорт товаров двойного назначения на бензоколонке не такой уж и серый. Миром правят деньги, лжецы циники, маньяки гедонисты.
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11.04.2024 11:14 Відповісти
Одне другому не мішає - буде газувати
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11.04.2024 11:14 Відповісти
Вимушені купляти, бо заокеанські браття свій дорого продають.
Нічого особистого, просто бізнес.
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11.04.2024 11:14 Відповісти
Санкції діряві! Ось реальні дії, і не тільки від Франції. Їхній комфорт нам занадто дорого коштує!!! В розмови, то для дурнів.
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11.04.2024 11:18 Відповісти
Звичайно в ідеальному світі французькі війська з союзниками окупували б російську Сибір з її промислами. Але ми живемо в реальності. Тому немає в чому звинувачувати Макрона. Нехай тільки більше допомагає Українській державі.
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11.04.2024 11:18 Відповісти
Французи піздаболи - нічого нового...
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11.04.2024 11:19 Відповісти
Ой, та невже? А зеленський, єрмак, падальяк, шурма, арахамія, стефанчук, гетьманцев, безугла, шмигаль, верещук, умєров ... жодного разу "не" π3даболи? Завжди говорять правду, як вона є?
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11.04.2024 12:34 Відповісти
це не новина. Лицемірство це їх основний стиль
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11.04.2024 11:19 Відповісти
Кого «їх»? Ваших можновладців?
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11.04.2024 13:39 Відповісти
не можна виключати, що макарон затіяв всю цю ***** з військами в Україні, щоб отримати преференції від росії
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11.04.2024 11:21 Відповісти
Довго думали перед тим, як дурню написати? Погрожувати війною комусь, щоби від нього "отримати преференції"? Серйозно?
А які саме "преференції"? У чому вони полягають? х7йло через санкції змушений продавати газ Китаю та Індії по демпінговим цінам (а потім мучатися з юанями та рупіями), тож він сам готовий запропонувати будь-які "преференціїї" і просто щасливий, якщо хоч хтось з Європи в нього хоч щось купить, та ще й заплатить не рупіями.
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11.04.2024 12:54 Відповісти
Закупаются на следующую зиму дело ясное. Мерзнуть ради Украины французы не станут.
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11.04.2024 11:25 Відповісти
Вибір де купити у Франції є і буде, а от куди продати російський газ - тут все складніше.
,
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11.04.2024 11:27 Відповісти
Ось так працюють санкції
До прибутку від продажу газу в 500 млн. $ в день добавте прибуток від продажу нафтопродуктів, добрив металів і побачите, що РФ отримує в день приблизно 1.2 млрд.-1.5 млрд. $, які використовує щоб нас убивати.
Зараз російська експортна https://biz.censor.net/tag/1921/nafta/news/page/1 марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів Джерело: https://biz.censor.net/n3483638
при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $ щоденно.
https://biz.censor.net/news/3483638/****************************************************************************************#comment_81686340
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11.04.2024 11:33 Відповісти
Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки

"Пекельні саннкції", ****...
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11.04.2024 11:44 Відповісти
На это Макроша ответит, что закупает у рашистов больше газа, что бы у них его оставалось меньше.
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11.04.2024 12:04 Відповісти
Що ви так розполохались?

***** кожного дня майже мільярд $ дають за ресурси
ніяких петріотів не вистачить при таких умовах
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11.04.2024 12:46 Відповісти
Ну французькі бренди не пішли з мордору-Декатлон, Лерой Мерлін, Карефур працюють на повну потужність.
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11.04.2024 13:32 Відповісти
Йой! На повну потужність! І це тобі із Іспанії видко?
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11.04.2024 13:37 Відповісти
В УКРАЇНІ ВЖЕ ДИКТАТУРА ЕТНІЧНО-КРИМІНАЛЬНОГО УГРУПУВАННЯ НА ЧОЛІ ІЗ АГЕНТОМ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ЄРМАКОМ! А ви тут на Макрона гоните, дебіли.
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11.04.2024 13:36 Відповісти
ТАК ШО НЕЛЬЗЯ ОБЕСТОЧИТЬ !?)
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11.04.2024 15:40 Відповісти
Макрон з ****** великі друзі. І чим більше один одного лають, тим міцніше тиснуть його руку. У Франції дуже ******* кацапів та їх культуру. Кацапи неймовірно допомагають економіці Франції. Не дивно, що саме Франція в авангарді. Жобоїди тьху на вас.
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11.04.2024 17:18 Відповісти
 
 