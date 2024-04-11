Франція нарощує постачання газу з РФ, поки Макрон позиціонує себе як одного з найзатятіших захисників України в Європі, - Politico
З початку 2024 року Франція заплатила Росії понад €600 млн за постачання газу. Тим часом президент Емманюель Макрон позиціонує себе як одного з найбільших захисників України на Заході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зазначається, що за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком.
"Не може бути так, щоб Франція, з одного боку, казала, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого - платить їй великі гроші", - сказав дипломат з однієї країни ЄС.
"Зростання газової торгівлі Парижа з Росією відбувається в той час, коли Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Минулого місяця французький лідер не виключив відправку військ в Україну і закликав союзників не бути "боягузами", захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не "принижувати" російського президента Володимира Путіна", - пише видання.
Представник міністерства економіки Франції зауважив, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які "значно порушили" нормальні потоки минулого року.
Крім цього, Париж "регулярно обговорює" зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС. Представник стверджує, що "високий рівень" газу проходить через Францію та допомагає постачати його в інші країни, зокрема в Італію.
Уряд "вивчає можливість альтернативних поставок... без загрози європейській енергетичній безпеці", наголосив представник, додавши, що Франція підтримує повне поступове припинення до 2027 року.
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обідгаз за розкладом. 🤮
Тобто ротацію в ЗСУ оте зелене проводити не хоче, і війська НАТО в Україні теж розміщувати не хоче! А хто замінить вбитих та поранених захисників? 95 квартал? Зеленська монобільшість? Офіс преЗЕдента? Угу, від них хіба що відкритого переходу на бік ворога можна дочекатися.
І до речі: а чого це раптом війська НАТО в Україні так не до вподоби зельонському? Може тому, що вони заважатимуть йому та його шоблі безперешкодно красти та зраджувати?
Нічого особистого, просто бізнес.
А які саме "преференції"? У чому вони полягають? х7йло через санкції змушений продавати газ Китаю та Індії по демпінговим цінам (а потім мучатися з юанями та рупіями), тож він сам готовий запропонувати будь-які "преференціїї" і просто щасливий, якщо хоч хтось з Європи в нього хоч щось купить, та ще й заплатить не рупіями.
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До прибутку від продажу газу в 500 млн. $ в день добавте прибуток від продажу нафтопродуктів, добрив металів і побачите, що РФ отримує в день приблизно 1.2 млрд.-1.5 млрд. $, які використовує щоб нас убивати.
Зараз російська експортна https://biz.censor.net/tag/1921/nafta/news/page/1 марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів Джерело: https://biz.censor.net/n3483638
при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $ щоденно.
https://biz.censor.net/news/3483638/****************************************************************************************#comment_81686340
Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки
"Пекельні саннкції", ****...
***** кожного дня майже мільярд $ дають за ресурси
ніяких петріотів не вистачить при таких умовах