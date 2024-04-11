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Новини
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Правий берег Херсонщини міцно укріплений. Ворог не має жодного шансу на просування, - ОК "Південь"

зсу,окопи

Ворог не зможе повернутися на правий берег Херсонщини, бо там облаштовані оборонні рубежі. Крім того, росіяни не полишають спроб штурмувати село Кринки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Продовжуючи тему ворожого ІПСО, хочу підкреслити, що правий берег міцно укріплений. Ворог не має жодного шансу на просування. Вони спробували це під час своїх псевдовиборів. Але зрозуміли, що навіть на половині шляху в них не вистачить ані ресурсу, ані сил, ані можливостей", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти часто використовують дрони не лише по позиціях військових, а й по мирних мешканцях.

"Щодня маємо повідомлення про удари в такий спосіб по приватній оселі, по приватній автівці, по місцю скупчення людей навколо пункту незламності", - сказала Гуменюк.

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Ситуація в районі Кринків та Козачих Лагерів 

"Росіяни вишукують способи, які дадуть їм хоч малесенький результат. Вже протягом кількох місяців вони намагаються штурмувати наші плацдарми. У них нічого не виходить, окрім, як втрачати свій особовий склад. Мінус 60% - це стійкий показник результату таких штурмів", - повідомила  Гуменюк.

За минулу добу ворог здійснив шість штурмів. Минулого тижня росіяни спромоглися на 15-16 штурмів на день.

"Вони трохи змінили тактику. Це "тактика тарганів" - вони розосередилися маленькими купками для того, щоб і наші зусилля розосередити. Однак їм це не вдалося. Ми прорахували такий штурм і дали відсіч. росіяни повернулися до сталої тактики, яку мають зараз - проводять 5-6 штурмів на день", - додала речниця ОК "Південь".

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Автор: 

бойові дії (3786) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5744)


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Думаю що правда посередині і обидві сторони добряче вовтузять одна одну на Дніпрі і біля нього.
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11.04.2024 11:13 Відповісти
Редкая птица правда долетит до середины Днепра!
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11.04.2024 11:29 Відповісти
ще б пак!

Господь Бог попрацював на славу - цілий Дніпро викопав

дбл.! 👿
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11.04.2024 11:18 Відповісти
Наташа - не валнуйся - ти помреш -після тебе мільйон таких Наташ будуть в конвульсіх битися, що Дніпро є...
А Дід Дніпро тихо буде пливсти, посміхатися у вуса щирим Українцям і допомагати топити москаля у своїх темних водах
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11.04.2024 12:37 Відповісти
так само, як ракет лишилося на 2-3 залпи. втім, кацапи планомірно й ефективно нищать нашу енергетику. таким темпом до зими ми не матимем потужностей
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11.04.2024 11:20 Відповісти
В загалі-то, нас цікавив лівий берег та наш плацдарм на ньому...
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11.04.2024 11:43 Відповісти
 
 