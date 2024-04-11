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Новини
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Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор’я: Заплановано підписання нової безпекової угоди

зеленський

У четвер, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Литви для участі в саміті Тримор’я та для перемовин із главами держав-партнерів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - зазначив він;

"Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва шукатиме можливості для збільшення допомоги Україні, - міністр оборони країни Кащюнас

Автор: 

візит (1583) Зеленський Володимир (23803) Литва (2397)


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Від Польщі рольники приїхали?
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11.04.2024 11:16 Відповісти
Головне зараз - зробити всіх разом
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11.04.2024 11:17 Відповісти
Потрібно - бо б"ють у газосховища - хочуть підірвати
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11.04.2024 11:19 Відповісти
А що ж ти, обдолбане продажне падло, робило всі ці роки, щоб "покращити ППО і ПРО?
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11.04.2024 11:21 Відповісти
Як це - ЩО?!!! А "відосики" кожен день?!!!
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11.04.2024 11:30 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

В день прийняття скандального закону про мобілізацію Зе-влада втекла з України - Зельц в Литві, а Шмигаль в Словенії, обіймається з русосвинею Фіцо
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11.04.2024 14:00 Відповісти
 
 