Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор’я: Заплановано підписання нової безпекової угоди
У четвер, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Литви для участі в саміті Тримор’я та для перемовин із главами держав-партнерів.
Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - зазначив він;
"Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право", - додав президент.
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@RudijLis
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