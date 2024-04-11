УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7640 відвідувачів онлайн
Новини
683 2

Протягом весни й літа Заходу вкрай важливо забезпечувати належну підтримку України, - Стубб

александр,стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що західні партнери мають докласти максимум зусиль для підтримки України, тому що це той період, коли є ризики успіхів Росії на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Підтримку Україні необхідно забезпечувати стільки, скільки необхідно, а на цьому етапі – практично чого б це не коштувало, щоб не дати Росії отримати значних успіхів під час весняних наступальних дій", - заявив президент Фінляндії.

Він додав, що росіяни розуміють, що їхнє "вікно можливостей" почне прикриватися наприкінці серпня-початку вересня.

"Тож дуже важливо, щоб ми допомагали Україні прямо зараз", – наголосив  Стубб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з Росією, - президент Фінляндії Стубб

Він сказав, що Фінляндія зараз віддає Україні великі запаси зі своїх складів зброї та боєприпасів, розуміючи нагальність потреби, та потім поповнить їх.

Автор: 

Україна (5887) підтримка (603) Стубб Александр (84)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І всі тільки 3,14# дять, і нічогісінько не роблять
показати весь коментар
11.04.2024 11:43 Відповісти
Ку-ку, ку-ку...
показати весь коментар
11.04.2024 12:12 Відповісти
 
 