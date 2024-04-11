Протягом весни й літа Заходу вкрай важливо забезпечувати належну підтримку України, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що західні партнери мають докласти максимум зусиль для підтримки України, тому що це той період, коли є ризики успіхів Росії на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Підтримку Україні необхідно забезпечувати стільки, скільки необхідно, а на цьому етапі – практично чого б це не коштувало, щоб не дати Росії отримати значних успіхів під час весняних наступальних дій", - заявив президент Фінляндії.

Він додав, що росіяни розуміють, що їхнє "вікно можливостей" почне прикриватися наприкінці серпня-початку вересня.

"Тож дуже важливо, щоб ми допомагали Україні прямо зараз", – наголосив Стубб.

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Він сказав, що Фінляндія зараз віддає Україні великі запаси зі своїх складів зброї та боєприпасів, розуміючи нагальність потреби, та потім поповнить їх.