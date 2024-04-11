РФ не планує зупинятися в Україні. Вона становить хронічну загрозу для всього світу, - Каволі

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що РФ становить "хронічну загрозу" для світу. Допомога Україні у боротьбі з російською агресією має вирішальне значення.

Про це він сказав на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Каволі, через більш ніж два роки після початку повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін не демонструє жодних ознак припинення агресії.

"РФ не має наміру зупинятися в Україні. Росія становить хронічну загрозу... Ми переживаємо, м'яко кажучи, складні часи на Європейському театрі", - зазначив американський генерал, додавши, що Європейське командування реагує на загрозу НАТО посиленням своїх сил та засобів стримування на усьому континенті.

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Він наголосив, що російські війська в Україні руйнують міста та забирають життя невинних людей у масштабах, "яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

Генерал також висловив занепокоєння щодо залежності Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї у підтримці її військової кампанії проти України.

"Ці країни формують взаємопов'язані стратегічні партнерства, намагаючись кинути виклик теперішньому порядку. Це глибоко ворожі дії національним інтересам США", - додав Каволі.

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