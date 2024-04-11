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РФ не планує зупинятися в Україні. Вона становить хронічну загрозу для всього світу, - Каволі

каволі

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що РФ становить "хронічну загрозу" для світу. Допомога Україні у боротьбі з російською агресією має вирішальне значення.

Про це він сказав на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Каволі, через більш ніж два роки після початку повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін не демонструє жодних ознак припинення агресії.

"РФ не має наміру зупинятися в Україні. Росія становить хронічну загрозу... Ми переживаємо, м'яко кажучи, складні часи на Європейському театрі", - зазначив американський генерал, додавши, що Європейське командування реагує на загрозу НАТО посиленням своїх сил та засобів стримування на усьому континенті.

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Він наголосив, що російські війська в Україні руйнують міста та забирають життя невинних людей у масштабах, "яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

Генерал також висловив занепокоєння щодо залежності Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї у підтримці її військової кампанії проти України.

"Ці країни формують взаємопов'язані стратегічні партнерства, намагаючись кинути виклик теперішньому порядку. Це глибоко ворожі дії національним інтересам США", - додав Каволі.

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Автор: 

росія (65122) Каволі Крістофер (60)


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Топ коментарі
+9
Генерал Каволі, добре знає, що такого ПРОТИСТОЯННЯ, яке здійснюють Українці московитам, не зможе здійснити жодна з Європейських країн!!
Розові поні у Європі з Гретами таумберг, на це НЕ ЗДАТНІ!!

Меркель із Шредером та саркозі з берлусконі це підтвердили…
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11.04.2024 11:48
+8
Нет нельзя. Ведь тогда Украина сможет вернуть свои земли, что приведет с очередному переделу власти на московии. Подскочат цены на газ, нефть.
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11.04.2024 11:43
+7
Переслухав думки сотень різних ікспєрдів , військових і політиків , наших і закордонних ,, всі в один голос кажуть - і тд. .!! Але застосовувати її ніхто не хоче .
Навпаки , навіть Україні це забороняють . Театр абсурду бл..
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11.04.2024 12:08
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Черговий триздобол. А можна замість глибокої стурбованості хоч тисяч сто снарядів?
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11.04.2024 11:41 Відповісти
Нет нельзя. Ведь тогда Украина сможет вернуть свои земли, что приведет с очередному переделу власти на московии. Подскочат цены на газ, нефть.
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11.04.2024 11:43 Відповісти
Рижий становить хронічну загрозу для всього світу. Не дай бог чи диявол на його голову появиться новий Оскальд Лі.... От пуйло буде плакати.
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11.04.2024 11:44 Відповісти
Розумний дядько
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11.04.2024 11:41 Відповісти
Генерал Каволі, добре знає, що такого ПРОТИСТОЯННЯ, яке здійснюють Українці московитам, не зможе здійснити жодна з Європейських країн!!
Розові поні у Європі з Гретами таумберг, на це НЕ ЗДАТНІ!!

Меркель із Шредером та саркозі з берлусконі це підтвердили…
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11.04.2024 11:48 Відповісти
Так кажуть шо москалі вже ВСЕ-ЗДОХЛИ...навіть танки т54 закінчуються
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11.04.2024 12:00 Відповісти
Переслухав думки сотень різних ікспєрдів , військових і політиків , наших і закордонних ,, всі в один голос кажуть - і тд. .!! Але застосовувати її ніхто не хоче .
Навпаки , навіть Україні це забороняють . Театр абсурду бл..
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11.04.2024 12:08 Відповісти
Так сцикотно ж усім. Тільки українці нічого не бояться.
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11.04.2024 12:17 Відповісти
рашистський @уйловський рейх повинен бути знищений в нуль.
Це єдиний план для Заходу, інакше - @уйлостан за підтримки Китаю знищить Захід в нуль
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11.04.2024 12:12 Відповісти
Що можна сказати вам командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Каволі. Х*й ложили Конгрес і взагалі все керівництво США і НАТО на вашу думку і на долю Європи та тим більше України.
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11.04.2024 12:15 Відповісти
Одне бла бла,і все!
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11.04.2024 12:23 Відповісти
Трамповскому очкарику как и его шефу пох
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11.04.2024 12:42 Відповісти
 
 