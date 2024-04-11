Майже 15 тисяч підприємців отримали гранти на старт та розвиток бізнесу за програмою "єРобота", - Мінекономіки
Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки.
"Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми "єРобота", які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця", - зазначила Свириденко.
Проєкт "єРобота" запустили в липні 2022 року. Відтоді:
- за програмою "Власна справа" - видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн;
- на розвиток переробних підприємств - видано 635 грантів на 3,2 млрд грн;
- на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 177 грантів на 778 млн грн;
- ветеранам та членам їхніх родин - видано 335 грантів на 144 млн грн.
Заявку на отримання гранту можуть подати як підприємці, так і ті, хто не має досвіду ведення бізнесу. Зробити це можна через портал "Дія".
Обов’язкова умова отримання гранту - створення нових робочих місць. Їх треба створити від 1-2 при отриманні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.
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235т на одного в середньому.
кав'ярня максимум.
але, як кому повезе.
на теплицю отримав гроші, але і повістку в тцк.
на бродячий цирк, бронь, але без грошей.
без овочей можна прожити, а от без поржати з клоуна ні!
обирай!