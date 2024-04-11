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Майже 15 тисяч підприємців отримали гранти на старт та розвиток бізнесу за програмою "єРобота", - Мінекономіки

офіс,робота,вакансії

Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки.

"Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми "єРобота", які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця", - зазначила Свириденко.

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Проєкт "єРобота" запустили в липні 2022 року. Відтоді:

  • за програмою "Власна справа" - видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн;
  • на розвиток переробних підприємств - видано 635 грантів на 3,2 млрд грн;
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 177 грантів на 778 млн грн;
  • ветеранам та членам їхніх родин - видано 335 грантів на 144 млн грн.

Заявку на отримання гранту можуть подати як підприємці, так і ті, хто не має досвіду ведення бізнесу. Зробити це можна через портал "Дія".

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Обов’язкова умова отримання гранту - створення нових робочих місць. Їх треба створити від 1-2 при отриманні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Автор: 

бізнес (1976) Мінекономрозвитку (2349) Свириденко (316) грант (350)


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пздц, а Мадяр збирає по 500 грн. на дрони і ********* нах
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11.04.2024 12:01 Відповісти
А от був би Мадяр підприємцем от йому і гроші і інвестиційну маму ..і кредити ....а так ото так..
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11.04.2024 12:03 Відповісти
боюся, що мадяр отримає карну справу, бо дуже плює на федорова з його армією.
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11.04.2024 12:05 Відповісти
за програмою "Власна справа" - видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн; Джерело:

235т на одного в середньому.
кав'ярня максимум.
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11.04.2024 12:28 Відповісти
бачите, все чесно.
але, як кому повезе.
на теплицю отримав гроші, але і повістку в тцк.
на бродячий цирк, бронь, але без грошей.
без овочей можна прожити, а от без поржати з клоуна ні!
обирай!
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11.04.2024 12:04 Відповісти
Цікаво хто отримав ? А пишуть підприємці. Теж ж що із пенсіями : в одного 200 тис в іншого 2300 грн, а в середньому зріс рівень життя. А по друге під час війни я б і не брав би тих грошей , все має йти в інше місце. Але ж ні, нам виявляється потрібно євробачення, бруківка і т.д і т.п
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11.04.2024 12:07 Відповісти
в зє-власти пятый год работает программа є-банати
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11.04.2024 12:18 Відповісти
 
 