Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК

11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Ключові норми закону про мобілізацію:

Прибрали норму про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців (3 роки) служби. Це питання обіцяють вирішити окремим законом, на розробку якого знадобиться близько 8 місяців, за словами МО.

Військовозобов‘язані мають самі звернутись до військкоматів для оновлення даних.

Чоловіки від 18 до 60 років зобов‘язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Також військовозобов‘язані повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Без військово-облікових документів українці за кордоном не зможуть отримати консульські послуги (оформити паспорт зокрема).

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов‘язані сприяти мобілізації.

Реєстрація електронного кабінету військовозобов‘язаного є добровільною.

Скасована відстрочка для аспірантів на контракті, і студентів, які здобувають наступну освіту, що не вища за попередню.

Запроваджено "базову військову підготовку" замість строкової служби. БВП почнеться з 1 вересня 2025 року.

ТЦК через суд зможе позбавляти водійських прав тих, хто ухиляється від мобілізації. Також збільшено штрафи за це порушення.

ТЦК може звертатись до поліції для затримання особи. Якщо затримання неможливо, ТЦК надсилатиме громадянину рекомендований лист з вимогою з’явитись до військкомату. Такий лист вважається врученим, навіть якщо людина його фактично не отримала. Строк на прибуття до ТЦК – 10 календарних днів. Надалі ТЦК має право звернутись до суду з вимогою позбавити особу водійських прав.

Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в органах прокуратури чи поліції.

Також, заявив нардеп Железняк, Рада схвалила постанову, яка зобов'язує Кабмін ухвалити постанову про 70 тис. для тих хто на передовій (які виконують бойові завдання). Також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.

Далі законопроєкт має підписати президент Володимир Зеленський.

Лише після цього закон буде офіційно оприлюднений і набуде чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

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