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Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК
11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
Ключові норми закону про мобілізацію:
- Прибрали норму про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців (3 роки) служби. Це питання обіцяють вирішити окремим законом, на розробку якого знадобиться близько 8 місяців, за словами МО.
- Військовозобов‘язані мають самі звернутись до військкоматів для оновлення даних.
- Чоловіки від 18 до 60 років зобов‘язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
- Також військовозобов‘язані повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
- Без військово-облікових документів українці за кордоном не зможуть отримати консульські послуги (оформити паспорт зокрема).
- Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов‘язані сприяти мобілізації.
- Реєстрація електронного кабінету військовозобов‘язаного є добровільною.
- Скасована відстрочка для аспірантів на контракті, і студентів, які здобувають наступну освіту, що не вища за попередню.
- Запроваджено "базову військову підготовку" замість строкової служби. БВП почнеться з 1 вересня 2025 року.
- ТЦК через суд зможе позбавляти водійських прав тих, хто ухиляється від мобілізації. Також збільшено штрафи за це порушення.
- ТЦК може звертатись до поліції для затримання особи. Якщо затримання неможливо, ТЦК надсилатиме громадянину рекомендований лист з вимогою з’явитись до військкомату. Такий лист вважається врученим, навіть якщо людина його фактично не отримала. Строк на прибуття до ТЦК – 10 календарних днів. Надалі ТЦК має право звернутись до суду з вимогою позбавити особу водійських прав.
- Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в органах прокуратури чи поліції.
Також, заявив нардеп Железняк, Рада схвалила постанову, яка зобов'язує Кабмін ухвалити постанову про 70 тис. для тих хто на передовій (які виконують бойові завдання). Також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.
Далі законопроєкт має підписати президент Володимир Зеленський.
Лише після цього закон буде офіційно оприлюднений і набуде чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
Топ коментарі
+44 Светлана Круп
показати весь коментар11.04.2024 12:26
+30 Евгений Magirus
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+26 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.04.2024 12:25
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То ж, найбільший друг України Борис Джонсон тепер тепер теж "працює на кремль", чи як?
Покладатися на Трампа у цій ситуації це як бензином гасити пожежу. Трамп вже все сказав.
Люди не ведіться. Коли такий рівень агресії на країну й небезпека знищення нації то нажаль але воювати доводиться всім без винятку, там було у Японії, Британії, ср4ному совку та іньших країнах, по іньшому не буває. Україна ще не стала повністю на "війскові рейки" але схоже цього не уникнути. Звісно це багатьом не сподобається бо вони бажають щоб хтось за їх воював але це нічого не змінить.
Щоб там не було... призивати з 20... навчати з 18. Горілку продають з 18 років, а воювати не можна до 25!??
2. Паспорт взяв до Європи, а посвідчення військовозобов'язаного - ні? Як це? Наче поки що ніхто не вимагає військово-облікові документи якогось певного зразка та свіжості. За це жодного слова немає в законопроекті.
3. В кого добігає кінця - був час на оформлення нового. Історія почалася наприкінці жовтня - часу було навалом. Ніхто не забороняв оголосити паспорт загубленим та оформити новий, доки була можливість.
Наслідків для громадян України, що перебувають за кордоном не бачу ніяких, навіть за умови перебування на обліку в посольстві. Тому чесно - взагалі якось похєр. Мене більше турбує що в Україні відбувається і які правові наслідки все це несе.
Але в жодному разі поки що для них ніяких підстав для хвилювань не бачу.
По-друге. Чоловіків призовного віку приблизно 650 тисяч. Всих інших ця норма не стосується.
ДРУГИЙ ВАРІАНТ - Кацапія надає громадянство всім хто народився в СРСР. Тобто, любий українець, якщо спливає термін його паспорта може запросити кацапське громадянство в кацапському консульстві в країні де перебуває і дальше подавати на громадянство країни де перебуває уже не з просроченим українським паспортом , а з кацапським паспортом. Але цей варіант не стосується біженців...
В любому випадку втрачає Україна. Зе-шобла нічого хорошого для України зробити просто не в змозі.
Хто піде в те довбане ТЦКа сам?
Чим воювати?
При тому з відповідною мотівацією людей мобіутілізуватися. Війна відверто перейде на вулиці міст і сіл в тилу. Війна з ТЦК і іншими представниками зрадницької зеленобоювотної влади, яка показала українцям, що воно змагається з пуйлом, хто з них більше відноситься до своїх громадян, як до м'яса. І зеля перемагає. Бо пуйло навіть вбивць демобілізував після півроку війни за нього. Зеля відпускає лише вперед ногами.
Ротації? Відпустки? Та хер там. Вас поставили на сектор і там вже немає можливості вас кудись відпускати.
Якщо і з'являється на тиждень така "можливість", черга до вас ніколи не дійде.
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А ще це закон - про "виштовхування громадян України в громадянство інших держав".
Тому що через порушення законів ї@аними військкоматами (у яких "не було" бланків військових квитків" десятиріччями), більшість громадян України за кордоном, які з вагомих причин там знаходяться (багато хто - за десятки років до війни, але все ще мав громадянство України), і не можуть собі дозволити поїхати на батьківщину (знову запитати, "а чи не з'явилися бланки військових квитків нарешті?") щоб застрягти рабом зеленої блювоти там назавжди. Бо для зелеблювоти всі громадяни - раби преза. Навіть добровольцям, що приїхали з-за кордону (де мешкали 10ки років але не порушували закони України і не отримували громадянство інших держав) на початку війни захищати державу, не дозволено поїхати побачити родину вдома. Жодного разу за 2+ роки!!
А ті, хто опиниться за кордоном з відмовою держави від своїх громадян (без консульських послуг) просто вимушені будуть звертатися за документами до держав, де знаходяться, і зрештою - вимушені будуть отримувати громадянство відповідних держав.
Він також призваний виштовхнути закордонних українців в громадянства інших країн. Назавжди. При спічах про "нас 60 мільйонів".
Хто ця зелена по$ань, яка це робить? Чи не зрадники України, ні?!!
Здається без перевиборів цю війну ніяк не вистояти.. 😢