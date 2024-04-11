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Новини Мобілізація
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Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК

зсу,армія,мобілізація

11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Ключові норми закону про мобілізацію:

  • Прибрали норму про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців (3 роки) служби. Це питання обіцяють вирішити окремим законом, на розробку якого знадобиться близько 8 місяців, за словами МО.
  • Військовозобов‘язані мають самі звернутись до військкоматів для оновлення даних.
  • Чоловіки від 18 до 60 років зобов‘язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
  • Також військовозобов‘язані повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
  • Без військово-облікових документів українці за кордоном не зможуть отримати консульські послуги (оформити паспорт зокрема).
  • Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов‘язані сприяти мобілізації.
  • Реєстрація електронного кабінету військовозобов‘язаного є добровільною.
  • Скасована відстрочка для аспірантів на контракті, і студентів, які здобувають наступну освіту, що не вища за попередню.
  • Запроваджено "базову військову підготовку" замість строкової служби. БВП почнеться з 1 вересня 2025 року.
  • ТЦК через суд зможе позбавляти водійських прав тих, хто ухиляється від мобілізації. Також збільшено штрафи за це порушення.
  • ТЦК може звертатись до поліції для затримання особи. Якщо затримання неможливо, ТЦК надсилатиме громадянину рекомендований лист з вимогою з’явитись до військкомату. Такий лист вважається врученим, навіть якщо людина його фактично не отримала. Строк на прибуття до ТЦК – 10 календарних днів. Надалі ТЦК має право звернутись до суду з вимогою позбавити особу водійських прав.
  • Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в органах прокуратури чи поліції.

Також, заявив нардеп Железняк, Рада схвалила постанову, яка зобов'язує Кабмін ухвалити постанову про 70 тис. для тих хто на передовій (які виконують бойові завдання). Також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.

Далі законопроєкт має підписати президент Володимир Зеленський. 

Лише після цього закон буде офіційно оприлюднений і набуде чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому

Автор: 

ВР (14971) законопроєкт (3591) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+44
Який ще, до дідька, "дракон"? В дзеркало на себе дивилися, "дракони"? Просрали країну, повністю роззброїли, обрали дегротів клоунських у владу, які не здатні керувати країною, повністю втратили суб'єктність у залежності від подачок партнерів, а тепер з голою сракою, будете корчити з себе "дракона" і перетворювати країну на концтабір, бо більше ніна що не здатні? Не має в цього наріту розуму, і схоже, ніколи вже й не буде.
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11.04.2024 12:26
+30
Дивлюся, у психіатрів після війни буде дуже багато роботи. Якщо у людини конфіскувати майно - який сенс людині воювати взагалі? Спробуйте пристрелити когось із відвідувачів ресторана "BOHO". Я хочу на це подивитися
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11.04.2024 12:26
+26
Ні, у них такого трешака і близько немає.
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11.04.2024 12:25
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та вони і так їх вже мають .. зародження нової еліти ..
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11.04.2024 13:43 Відповісти
Неа, на Жигулі і таврії
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11.04.2024 14:37 Відповісти
Кожний повинен воювати за Україну, і в першу чергу чиновники, поліція та інша срань.
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11.04.2024 13:23 Відповісти
Аспірантам залишили відстрочку!!! Все нормально. Журналісти як завжди не компетентни! Аспірантура це наступний послідовний рівень вищої освіти згідно закону України про вищу освіту.
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11.04.2024 13:33 Відповісти
народ хто залишився в Україні у вас ще є шанс зараз вийти і скинути цю зелену погань, як найменш для прихильників неначасі - заставити президента не підписувати таке лайно, бо це не закон - це піздець якись
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11.04.2024 13:45 Відповісти
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11.04.2024 13:45 Відповісти
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Борис Джонсон, наприклад, іншої думки, і вважає, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах в США, допомога Україні від Штатів суттєво збільшиться.
То ж, найбільший друг України Борис Джонсон тепер тепер теж "працює на кремль", чи як?
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11.04.2024 14:32 Відповісти
А хто зараз блокує допомогу?
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11.04.2024 16:26 Відповісти
Боріс Джонсон людина і має свою думку, всі люди помиляються, це нормально.
Покладатися на Трампа у цій ситуації це як бензином гасити пожежу. Трамп вже все сказав.
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12.04.2024 01:38 Відповісти
так їх Володя. души щоб пищали та згадували 2019
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11.04.2024 14:00 Відповісти
Розвели тут балаган ухилянти й фсбшна ср4нь - провокатори.
Люди не ведіться. Коли такий рівень агресії на країну й небезпека знищення нації то нажаль але воювати доводиться всім без винятку, там було у Японії, Британії, ср4ному совку та іньших країнах, по іньшому не буває. Україна ще не стала повністю на "війскові рейки" але схоже цього не уникнути. Звісно це багатьом не сподобається бо вони бажають щоб хтось за їх воював але це нічого не змінить.
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11.04.2024 14:03 Відповісти
Тобі з Британії краще видно? "Всім без винятку" це популістичний висер, такого ніде не було. Не може країна воювати коли в тилу одні клоуни і мажори.
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Юра до чого тут Британія? Вчись нормально вести дискусію.
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11.04.2024 16:20 Відповісти
Брехню пишешь. В СРСР під час WW2 було мобілізовано десь 34% чоловічого полу. Решта працювала в оборонпромі, на полі, в будівництві. Були молоді, або старі. Старше 45 на нуль не посилали, працювали на будівництві, або в ТРО.
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11.04.2024 15:23 Відповісти
.... ну пане Сергій. поперше не 34 відсотки, а мобілізовано було біля 35 міліонів взагалом. Скільки загинуло ніхто не знає. На початку війни призвали біля 5 млн. 1905... 1918 року народження А от у 1942 році начали вимітати всіх від 1890 і до 1924 року ... а потім добралися і до 1928 року...Колись у військовиій академії був розділ... Вивчали таке поняття, як мобілізаційний ресурс у роки війни! І він мав гриф..ДСВ. Так що не читайте вікіпедію на ніч!))))
Щоб там не було... призивати з 20... навчати з 18. Горілку продають з 18 років, а воювати не можна до 25!??
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11.04.2024 16:06 Відповісти
Так, 35 мільонів, я з цієї цифри і виходив, з врахуванням того, що в СРСР було біля 200 мільонів населення у 1941. тобто десь 100 мільонів чоловіків. Мінус приблизно мільон мобілізованих жінок. Ось і 34 %
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12.04.2024 02:51 Відповісти
Ті що працюють на оборонку теж мобілізовані. Не знаю де ти Сергій вичитав що після 45 не брали на фронт, бо те що розповідали мені мої дід та бабуся - всіх чоловіків з села забрали, вже потім розподіляли але мобілізували всіх.
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11.04.2024 16:22 Відповісти
Будья яку статю про мобілізацію подіймить. Не всю правду вони вам казали, чи ви не так зрозуміли. Після 45-50 вже тоді називалися дідами, а не чоловіками. ) І знову ж таки ви кажете, розподіляли їх. Мобілізація була в СРСР від 17 до 45(55) років. Старше 40-45 брали на будівництво, у тил, в ополченіє. А на такі позиції ,як танкист, снайпер, артиллеріст, десантник старалися брати тільки молодь до 35 років, і то, щоб було відношення і добра характеристика з міста работи. або учоби. Ви з Західної України?
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11.04.2024 16:38 Відповісти
Мені цікаво, тепер люди які втекли за кордон ніяк не зможуть легалізуватися?
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11.04.2024 14:17 Відповісти
Та ну. Чому? В кого свіженький загран - взагалі нема про що турбуватися. А в кого не зовсім свіжий - доведеться почекати доки це все закінчиться. Але я не думаю, що таких вже зовсім багато. Не більшість явно. В мене родичі за кордоном вже четвертий рік - жодного разу в посольстві не були. Дружина - теж іноземка. Жодного разу в посольстві своєї країни не була.
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11.04.2024 14:43 Відповісти
Елементарно, документи можно загубить, або їх можуть вкрасти десь у лагерях. І як новий паспорт отримати тоді?
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11.04.2024 15:31 Відповісти
1. В будь-якому випадку - це не масове явище. Буде стимул краще пильнувати свої документи, а не ставитись на пох****ях.

2. Паспорт взяв до Європи, а посвідчення військовозобов'язаного - ні? Як це? Наче поки що ніхто не вимагає військово-облікові документи якогось певного зразка та свіжості. За це жодного слова немає в законопроекті.

3. В кого добігає кінця - був час на оформлення нового. Історія почалася наприкінці жовтня - часу було навалом. Ніхто не забороняв оголосити паспорт загубленим та оформити новий, доки була можливість.

Наслідків для громадян України, що перебувають за кордоном не бачу ніяких, навіть за умови перебування на обліку в посольстві. Тому чесно - взагалі якось похєр. Мене більше турбує що в Україні відбувається і які правові наслідки все це несе.
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11.04.2024 15:47 Відповісти
Так ви не відповили про питання як їм отримати новий паспорт, якщо загубили квітка? Ніяк? Вони стануть апартридами? Так їм ще краще буде. Мене теж більше хвилює, що тут буде, це просто щоб відволіктися і ткнути дурнів у Раді носом в те, що вони проголосували.
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11.04.2024 16:08 Відповісти
А я ніде й не казав, що їм потрібно отримувати новий паспорт. Рано чи пізно все це скінчиться - от тоді будуть думати (хоча сенсу ніякого від цього вже не буде). А доки є статус - той паспорт взагалі не потрібен. Є місцеві документи, видані місцевою владою. Там діють саме вони. Ніхо там нікого на вулиці не просить показати паспорт. В нас в іноземців, доречі, теж. Ба більше - діє постанова КМУ про дійсність навіть протермінованих посвідок на проживання до закінчення воєнного стану (чому ми з дружиною несказанно раді). До закінчення цієї катавасії можна прекрасно жити і без заграна, тим більше, що пускали до ЄС і без нього і якось оформлювали документи на підставі внутрішніх паспортів. Так шо це на лохів місцевого розливу розраховано. На тих, які тут кричали: ну зробіть їм там за кордоном хоч якусь каку - бо шо вони там радіють життю! Їм кинули подачку. Але без будь яких наслідків.
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11.04.2024 16:21 Відповісти
Місцеві документи іноді вклеюють у наш загранпаспорт. Мий дядько виїхав по місцевому, потім їздив у консульство отримувати загранпаспорт. Але зараз лавочка виїхати по місцевому вже прикрита ЄС,
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11.04.2024 17:28 Відповісти
Ну от бачите - оформив. Красунчик. Та й які можуть бути з обліком проблеми в тих, хто виїхав на законних підставах? А от пловцям та ще й з протермінованими загранами - туди їм і дорога. Бо готуватися до втечі слід ретельніше, а не на авось ))))
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11.04.2024 18:36 Відповісти
Оформив, бо квітка війського не потребували тоді. А зараз не знаю, чи зміг би оформити.
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12.04.2024 00:15 Відповісти
Чому не більшість? Коли люди тікали в перші дні війни, то в них не було часу робити нові паспорти.
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11.04.2024 15:32 Відповісти
Хто в перші дні - може й так. Але це не більшість, явно. За одну добу не думаю, що багато набралося таких. І ті переважно з заходу країни. А потім лавчонку з виїздом прикрили. Тому те, що люди які мали всі законні підстави на виїзд після 25 любого 2022 року не оформили заздалегідь собі документи, які даватимуть право легалізуватися за кордоном - то їхня тепер проблема.

Але в жодному разі поки що для них ніяких підстав для хвилювань не бачу.
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11.04.2024 15:57 Відповісти
Паспорт видається на 10 років, по теорії вірогідності десь 30% людей, виходить, мали паспорт, кому залишилося три роки, два роки, або рік. ВІд 7,5 мільонів, що виїхали, це десь 2,5 мільони людей мають паспорта, що закінчуються, це багато. Так вони могли це зробить заздалегідь, але хто знав, що ці зелені дурні таке утнуть?? Такої дурнини не було за всю історію людства. Значить сотні тисяч українських громадян без паспорта стануть апартридами, це в 10 разів краще, чим біженцем. І хер колись сюди повернуться.
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11.04.2024 16:14 Відповісти
Та ні. Просто будуть дійсні місцеві документи, видані місцевою владою. Ось і все. Думаю, ці норми є на такий випадок. До закінчення активних бойових дій як мінімум. Це раз.

По-друге. Чоловіків призовного віку приблизно 650 тисяч. Всих інших ця норма не стосується.
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11.04.2024 16:27 Відповісти
"Думаю, ці норми є на такий випадок." - не думаю, не факт. За всю історію людства не було такої фігні, щоб не оказували консульских послуг без військового квитка.
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12.04.2024 00:22 Відповісти
По вашій теорії вірогідності може й так, а по математичній теорії ймовірностей не обов'язково
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11.04.2024 18:22 Відповісти
Я думаю що я обидві) знаю краще ,чем ви. Це по-перше. По-друге я ніколи не казав, що у меня п'ятірка з мови були, або літератури. Математика ,фізика, хімія, інформатика -подібні науки мені більше подобалися.
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12.04.2024 00:18 Відповісти
Воно й видно по вашій відповіді Ще видно те, що свій висновок, що ваші знання з математики, фізики, хімії і інформатики кращі за мої, ви зробили за своєю "теорією вірогідності"
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14.04.2024 15:17 Відповісти
У вас логика нульова, і це факт. Якщо ви дійсно вебдевелопер, то програмисти іноді плавають у логиці, яка виходить за рамки двоїчної). По-друге, ви нагло брешете. Я не казав про те, що мої знання з математики, фізики, хімії і інформатики краще за ваші. Я казав лише за теорію ймовірності. Якби ви її знали, то ваші заперечення були би по суті і по фактах теорій ймовірності, а не доколупування до граматики.
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14.04.2024 15:38 Відповісти
Можуть і запросто. Просто тепер будуть просити не ТИМЧАСОВИЙ ПРИХИСТОК, а СТАТУС БІЖЕНЦІВ - один варіант. З Африки тисячі таких біженців прибуває кораблями і мало у кого є документи.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ - Кацапія надає громадянство всім хто народився в СРСР. Тобто, любий українець, якщо спливає термін його паспорта може запросити кацапське громадянство в кацапському консульстві в країні де перебуває і дальше подавати на громадянство країни де перебуває уже не з просроченим українським паспортом , а з кацапським паспортом. Але цей варіант не стосується біженців...

В любому випадку втрачає Україна. Зе-шобла нічого хорошого для України зробити просто не в змозі.
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11.04.2024 15:42 Відповісти
Зеленський не підпише, бо він герой і лідор нації!!!
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11.04.2024 14:35 Відповісти
До речі, яка вірогідність що ЗЕ накладе вето?
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11.04.2024 14:40 Відповісти
Висока, рейтинг для нього головне, а вето буде для нього як доза для наркомана
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11.04.2024 14:46 Відповісти
Нема в нього вже ніякого рейтингу. І легітимність дуже спірна
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11.04.2024 15:27 Відповісти
Вже ніякої, він тільки що похвалив закон.
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11.04.2024 18:55 Відповісти
Вірогідність майбутньої події це нісенітниця. Розберіться з значеннями слів https://sbt.localization.com.ua/ukrainian_tip/bu-vchit-19-imovirnij-chi-virohidnij/
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11.04.2024 18:44 Відповісти
Чого це йому не підписати закон, якій він сам створив руками своїх маріонеток?! Тим більше, що він про цей закон вже висловився https://censor.net/ua/news/3483863/uhvalenyyi_radoyu_zakon_pro_mobilizatsiyu_posylyt_kontrol_za_uhylyantamy_ta_dopomoje_viyiskovomu_kerivnytstvu
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11.04.2024 19:44 Відповісти
******* цирк.
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11.04.2024 14:39 Відповісти
ну як може ухилянт тиловий тцкашнік позбавити прав керування? Міністерство оборони не забезпечує безпеку громадян на території держави ....ідуть обстріли -і людина чи була вона в тцк чи не була буде використовувати транспорт для евакуації а ці казнокради і кадрові отказнікі тцкашники будуть людям забороняти покидати швидко небезпечні зони....тим більше .що в україні уже немає безпечних місць і держава це незабезпечує.....то тоді як це називається? геноцид.....ну нічого .хто вижеве непростить цим оголтелим казнокрадам те що вони понаприймали...головне дожити до виборів і дати цим ***** оцінку
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11.04.2024 15:22 Відповісти
Украинская власть взяла целую страну в заложники. Не дает выезжать из Украины, бежать от войны. И как настоящие террористы требуют денег от других стран, прикрываясь людьми. С чего бы ей о машинах беспокоится?
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11.04.2024 20:49 Відповісти
Нічого не можу сказти про цей закон хороший він чи поганий але одне сказати можна зі 100% впевненістю - Україну це не врятує на превеликий жаль!
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11.04.2024 15:33 Відповісти
Де ці ідіоти були зі своїм законом два роки тому?
Хто піде в те довбане ТЦКа сам?
Чим воювати?
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11.04.2024 15:49 Відповісти
І таких питань на які немає жодної відповіді тисячі!
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11.04.2024 16:52 Відповісти
Як на мене: 1. питання можливості звільнення з військової служби. 2. забезпечення реального навчання мобілізованих та матеріального забезпечення (йти на м'ясо якось не хочеться) і ще купа запитань
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11.04.2024 15:54 Відповісти
Зеленський очікує коли люди зі зброєю будуть захищати своє майно. Він хочу крові !!! Нехай попробує експерементатор херов
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11.04.2024 17:40 Відповісти
Тобто ухилянт боїться менеше бурята ніж своєї армії і тому навіть здатен взяти і руки зброю проти ЗСУ?
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11.04.2024 22:13 Відповісти
У тилової сикоти вже ЗСУ вороги? Серйозно?
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12.04.2024 08:40 Відповісти
Помаринують ще трохи мобілізованих на передовій вас потім і не так піздити будуть.
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13.04.2024 11:14 Відповісти
Ти не правильно зрозумів, ЗСУ як раз і будуть 'тилових хомячків' піздити. І чим більша несправедливість тим більша піздюліна.
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13.04.2024 15:52 Відповісти
Взагалі то так і є) цікавіше за все це те що ви сприймаєте це по різному. Хоті в би я подивитись як умовно ухилянти які бояться потрапити на війну будуть оборонятися зі зброєю.
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12.04.2024 08:00 Відповісти
Якщо Ви народ самі не захистите своє майно, свою сім'ю то держава забере у вас все !!! Життя, майно, сім'ю. От і думайте які цінності вам важливіші !!!
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11.04.2024 17:41 Відповісти
Те що чечени пустять по колу твою Галю тебе ж це мало хвилює, головне тут ТЦК не попасится?
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11.04.2024 22:15 Відповісти
Голосували за зеДебілів,а тепер чухаєти дупу
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11.04.2024 17:41 Відповісти
"військовозобов'язані повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК" - а вони не планують для початку зробити ці документи придатними для постійного носіння при собі? Бо зараз тимчасове посвідчення це картонка формату А5, яку в кишені якось не дуже поносиш.
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11.04.2024 19:37 Відповісти
Війна. На передовій да і в тилу люди гинуть, становляться інвалідами, хтось у полоні під страшними тортурами та катуванням голодом. А хтось під час війни збагачується.
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11.04.2024 21:01 Відповісти
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11.04.2024 21:04 Відповісти
Цензор, будь уважніше!!! Аспірантам також відстрочка. Здобуття доктора філософії це наступний послідовний рівень здобуття вищої освіти згідно Закону Про вищу освіту. Не треба вводити в оману народ.
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12.04.2024 11:52 Відповісти
Ще раз. Можна відверто всіх привітати з перетворенням "Закону про мобілізацію" вже в прямо і відверто - в закон "Про утилізацію".

При тому з відповідною мотівацією людей мобіутілізуватися. Війна відверто перейде на вулиці міст і сіл в тилу. Війна з ТЦК і іншими представниками зрадницької зеленобоювотної влади, яка показала українцям, що воно змагається з пуйлом, хто з них більше відноситься до своїх громадян, як до м'яса. І зеля перемагає. Бо пуйло навіть вбивць демобілізував після півроку війни за нього. Зеля відпускає лише вперед ногами.
Ротації? Відпустки? Та хер там. Вас поставили на сектор і там вже немає можливості вас кудись відпускати.
Якщо і з'являється на тиждень така "можливість", черга до вас ніколи не дійде.
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А ще це закон - про "виштовхування громадян України в громадянство інших держав".
Тому що через порушення законів ї@аними військкоматами (у яких "не було" бланків військових квитків" десятиріччями), більшість громадян України за кордоном, які з вагомих причин там знаходяться (багато хто - за десятки років до війни, але все ще мав громадянство України), і не можуть собі дозволити поїхати на батьківщину (знову запитати, "а чи не з'явилися бланки військових квитків нарешті?") щоб застрягти рабом зеленої блювоти там назавжди. Бо для зелеблювоти всі громадяни - раби преза. Навіть добровольцям, що приїхали з-за кордону (де мешкали 10ки років але не порушували закони України і не отримували громадянство інших держав) на початку війни захищати державу, не дозволено поїхати побачити родину вдома. Жодного разу за 2+ роки!!
А ті, хто опиниться за кордоном з відмовою держави від своїх громадян (без консульських послуг) просто вимушені будуть звертатися за документами до держав, де знаходяться, і зрештою - вимушені будуть отримувати громадянство відповідних держав.
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13.04.2024 14:00 Відповісти
Закон "про утилізацію" повністю блокує мобілізацію, бо тільки самогубець тепер погодиться "мобілізуватися" і ніякими погрозами штрафів не можна з нормальної людини зробити камікадзе. Перетворюючі людей на "м'ясо за законом" ви не прирівняли, ви відверто виставили себе авторитарною владою ще гірще за пуйло. Який сенс тим, хто добровільно пішов захищати Батьківщину 2+ років тому, тепер продовжувати захищати таку тупу і гнилу авторитарну владу, що показала себе по факту гірше за пуйло? Який сенс будь-кому тепер ставати ще одним новим солдатом-камікадзе в масі смертників "м'яса зелених"? У м'яса з наркотних республік виявляється ще й більші шанси вижити, хоча у обох сторін за задумом єдина нагорода - смерть.

Він також призваний виштовхнути закордонних українців в громадянства інших країн. Назавжди. При спічах про "нас 60 мільйонів".

Хто ця зелена по$ань, яка це робить? Чи не зрадники України, ні?!!
Здається без перевиборів цю війну ніяк не вистояти.. 😢
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13.04.2024 14:03 Відповісти
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