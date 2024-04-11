Стрейзанд, Пенн, Imagine Dragons та інші американські зірки, науковці й активісти закликали Конгрес США надати допомогу Україні. ЗВЕРНЕННЯ

Американські артисти, активісти та науковці, серед яких Барбра Стрейзанд, шон Пенн, Тімоті Снайдер та інші звернулися до Конгресу США із проханням допомогти Україні перемогти у війні.

До конгресменів вони звернулися через колонку на сайті CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори тексту нагадали, що українці борються за своє інсування, а лідери Росії відкрито заявляють, що мають на меті знищення України як держави та українців як народу. Вони наголосили, що українці, опираючись російській диктатурі, захищають також і базові американські інтереси, а також показують, що "демократія може захистити себе". Артисти наголошують, що захищаючи кордони України, українські збройні сили захищають міжнародний порядок, стримують хаос і "унеможливлюють інші війни в Європі".

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Наводимо текст звернення повністю

Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір.

Українці борються за своє існування. На території, яку Росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої Росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам.

Російські лідери відкрито заявляють, що їхньою метою є знищення української держави та ліквідація українського народу. Російські пропагандисти щодня погрожують геноцидом. Прямо зараз Росія використовує ракети і планерні бомби, щоб знищити старовинне і красиве місто Харків, в якому колись проживало 1,5 мільйона людей, так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо і Грозний.

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Українці також борються за нашу безпеку та свободу кожного з нас. Опираючись російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе. Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний порядок і стримують хаос. Воюючи з Росією наодинці, вони захищають Європу. Показуючи, наскільки важкими є наступальні операції, українці роблять війну Китаю в Тихому океані менш імовірною. Ведучи звичайну війну проти ядерної держави, вони роблять розповсюдження ядерної зброї та ядерну війну менш імовірними.

Українські Збройні сили захищають базові американські інтереси. Вони роблять те, що американці не можуть зробити для себе самі. Поглинаючи всю російську атаку, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Протягом двох років українці захищали нас і свій народ.

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Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників теж.

Але ми підводимо українців. Минуло 474 дні відтоді, як Конгрес прийняв закон на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну по всьому фронту і незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів.

Якщо Росія прорветься, це буде наша провина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Все, що Україна робить для нас, може бути зведено нанівець. Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі. Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі і війни в Азії. Світ, в якому Росія може відрізати Близький Схід та Африку від продовольства, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ, повний ядерної зброї.

І тоді буде занадто пізно зробити те, що зараз здається простим: допомогти союзнику, який веде боротьбу за своє життя, прийнявши закон у Конгресі. Витратити п'ять центів з долара оборонного відомства, копійку з загального бюджетного долара, більша частина якого, так чи інакше, залишається в Сполучених Штатах.

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Ми не повинні підвести наших союзників. У всьому світі всі, хто дивиться на нас, вважають, що Україна - це легкий вибір для нас. Це демократія, а ми стверджуємо, що підтримуємо демократії. Її солдати роблять для нас те, що ми не можемо зробити самі. Україна бореться сама, а не просить американські війська. Те, що Америка повинна зробити для підтримки України, є мінімальним. Якщо ми не зможемо виконати свої зобов'язання перед Україною, ніхто не повірить, що ми будемо підтримувати когось із наших союзників у майбутньому. Це послабить нас і створить світ війни.

А українці - вражаючі союзники. Вони добре воюють на дуже довгому фронті. Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку. Вони розробили і розгорнули власну зброю. Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня несуть болючі людські втрати. Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми.

Українці дають нам шанс. Шанс для американців зробити правильні речі, для них, для нас, для порядності, для людяності. Україна може захистити себе і принести стабільність у всьому світі. Якщо ж ми дозволимо Україні програти, ми накликаємо катастрофу для них і катастрофу для себе.

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Конгрес повертається до сесії у вівторок. Часу обмаль, а нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір прямо зараз. Підтримайте Україну.

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