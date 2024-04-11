Умєров обговорив із міністром оборони Литви Кащюнасом розмінування України та коаліцію дронів
Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони України.
"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Умєров.
Українська сторона детально проінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, про нагальні військові потреби України.
Міністр оборони України зауважив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України.
Підписаний за підсумками переговорів лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.
Зазначається, що на відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу був вручений Орден князя Ярослава Мудрого.
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