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Умєров обговорив із міністром оборони Литви Кащюнасом розмінування України та коаліцію дронів

умєров,кащюнас

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони України.

"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Умєров.

Українська сторона детально проінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, про нагальні військові потреби України.

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Міністр оборони України зауважив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України.

Підписаний за підсумками переговорів лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.

Зазначається, що на відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу був вручений Орден князя Ярослава Мудрого.

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Умєров та Кащюнас
Зустріч Умєрова з міністром оборони Литви Кащюнасом

Автор: 

коаліція (404) Литва (2397) розмінування (989) Умєров Рустем (606)


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Просто НОЛЬ!
показати весь коментар
11.04.2024 12:35 Відповісти
А чому Умеров не звернувся за допомогою по розмінуванню до Херпіду, єлдака і верещук? Вони так гарно справилися з розмінуванням мінних полів біля Чонгару, біля Маріуполя. Навіть познімали міни з Азовського моря, щоб коли оточували Маріуполь ворожі орди, то щоб ніхто з них не постраждав.
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11.04.2024 12:59 Відповісти
 
 