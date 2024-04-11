Умєров обговорив із міністром оборони Литви Кащюнасом розмінування України та коаліцію дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони України.

"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Умєров.

Українська сторона детально проінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, про нагальні військові потреби України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва шукатиме можливості для збільшення допомоги Україні, - міністр оборони країни Кащюнас

Міністр оборони України зауважив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України.

Підписаний за підсумками переговорів лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.

Зазначається, що на відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу був вручений Орден князя Ярослава Мудрого.

Читайте також: Міноборони планує використовувати продукти розмінування у виробництві нових боєприпасів