312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найвищим ступенем відзнаки в Україні від 23 серпня 1998 року є звання "Герой України". Його присвоюють громадянам України, зокрема, за здійснення визначного геройського вчинку.

Так, у Кадровому центрі Збройних Сил України повідомили, що від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.

Герою України, який здійснив визначний геройський вчинок, вручається орден "Золота Зірка", а також виплачується одноразова грошова винагорода.

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