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312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ

герой,україни

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найвищим ступенем відзнаки в Україні від 23 серпня 1998 року є звання "Герой України". Його присвоюють громадянам України, зокрема, за здійснення визначного геройського вчинку.

Так, у Кадровому центрі Збройних Сил України повідомили, що від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.

Герою України, який здійснив визначний геройський вчинок, вручається орден "Золота Зірка", а також виплачується одноразова грошова винагорода.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

Автор: 

Герой України (314) нагорода (1260)


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Скільки із нагороджених генерали і полковники, а скільки рядові, сержанти, старшини?
Як до прикладу Хижак або Двіж (Олексій з Кривого Рогу), яких до речі, не відзначено Зіркою Героя
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11.04.2024 13:05 Відповісти
Вже постив.

Перелік Героїв України за 2022-2024 роки

Генерал 11
Полковник 51
Капітан 1 рангу 1
Підполковник 41
Капітан 2 рангу 1
Майор 50
Майор НАБУ 1
Капітан 40
Лейтенант 63
Штаб-старшина 1
Сержант 85
Солдат 32
Матрос 2
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11.04.2024 14:02 Відповісти
А самый страшный ужас в том
Что 2/3 из этих людей
Которых уже не вернёшь
В 2019 голосовали за Зеленского
Вот такая плата за свой выбор......
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11.04.2024 14:17 Відповісти
Почему герои в 90% офицеры? Для солдата и медальки хватит? **** всю работу делают солдаты ,они герои на 90%.
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11.04.2024 19:42 Відповісти
 
 