312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.
Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найвищим ступенем відзнаки в Україні від 23 серпня 1998 року є звання "Герой України". Його присвоюють громадянам України, зокрема, за здійснення визначного геройського вчинку.
Так, у Кадровому центрі Збройних Сил України повідомили, що від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України.
Герою України, який здійснив визначний геройський вчинок, вручається орден "Золота Зірка", а також виплачується одноразова грошова винагорода.
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Як до прикладу Хижак або Двіж (Олексій з Кривого Рогу), яких до речі, не відзначено Зіркою Героя
Перелік Героїв України за 2022-2024 роки
Генерал 11
Полковник 51
Капітан 1 рангу 1
Підполковник 41
Капітан 2 рангу 1
Майор 50
Майор НАБУ 1
Капітан 40
Лейтенант 63
Штаб-старшина 1
Сержант 85
Солдат 32
Матрос 2
Что 2/3 из этих людей
Которых уже не вернёшь
В 2019 голосовали за Зеленского
Вот такая плата за свой выбор......