Командувачів ЗСУ Ковальчука та Літвінова не звільнили, а перевели на вищі ланки, - Сухопутні війська
Командувачів оперативних командувань "Південь" та "Захід" Андрія Ковальчука і Сергія Літвінова не звільнили з лав ЗСУ, а перевели на інші вищі посади.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Як зазначається, їх перевели у межах просування по службі на вищі ланки.
Зокрема, генерал-майора Літвінова призначили заступником начальника Національного університету оборони України. А генерал-майора Андрія Ковальчука - начальником Військової академії в Одесі.
Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України продовжується кадрова перестановка. Тоді звільнили ще двох командувачів, йшлося про генерал-майора Андрія Ковальчука і генерал-майора Сергія Літвінова.
Топ коментарі
+10 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар11.04.2024 13:33
+8 Pavlo Bubenko
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+7 Лис Микита #575773
показати весь коментар11.04.2024 13:27
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Бо Ваша аргументація про "Чим гірше - тим краще" у виконанні Зеленського і К° - непереконлива.
Скоріш за все, погіршення в цілому ситуації для Укрвїни має місце через низьку довіру українців до теперішньої влади некомпетентних і безвідповідальних хапунів і тимчасовців.
А что ж тогда понижением называется