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Командувачів ЗСУ Ковальчука та Літвінова не звільнили, а перевели на вищі ланки, - Сухопутні війська

Командувачів ЗСУ Ковальчука та Літвінова перевели на інші посади

Командувачів оперативних командувань "Південь" та "Захід" Андрія Ковальчука і Сергія Літвінова не звільнили з лав ЗСУ, а перевели на інші вищі посади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, їх перевели у межах просування по службі на вищі ланки.

Зокрема, генерал-майора Літвінова призначили заступником начальника Національного університету оборони України. А генерал-майора Андрія Ковальчука - начальником Військової академії в Одесі.

Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України продовжується кадрова перестановка. Тоді звільнили ще двох командувачів, йшлося про генерал-майора Андрія Ковальчука і генерал-майора Сергія Літвінова.

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Автор: 

кадри (309) призначення (2286) військовослужбовці (4743) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+10
Щось я не зрозумів з якого часу посади у військових навчальних закладах стали "підвищенням" для командувачів напрямків та фронтів?! Вони що, насміхаються?! Це все одно як призначення Залужного послом назвати "підвищенням" у порівняні з командувачем ЗСУ! Клоунада продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2024 13:33
+8
Не держіть усіх українців за ідіотів! "переведені на вищі посади"... З якого бодуна заступник начальника військового унуверу - посада вища, ніж командувач ОСУВ? Та хоч і начальника академії???
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11.04.2024 13:14
+7
Дивно,чому не послами?Там он Кулеба в ДР Конго посольство відкрив,туди ж інструкторша по мінету не поїде
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11.04.2024 13:27
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Тупе командування і нас за тупих вважає... Як надєну портупєю...
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11.04.2024 13:09 Відповісти
🆘 КУДИ ЗНИК Валерій Залужний і ойго команда , звільнені « янетряпкою»⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ЦЕ ВЖЕ ********* № 2
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11.04.2024 14:34 Відповісти
Зулужний дуже завзято чинив опір окупантові, тому буратінці, а відповідно і пуйлу, це не сподобалося.
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11.04.2024 17:55 Відповісти
А Залужного та Шапталу на вищі посади? Нє?!
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11.04.2024 13:11 Відповісти
Звільнили, бо можливо не справились із завданням Головнокомандувача ЗСУ щодо формування зведених загонів із підлеглих їм тилових частин для скерування в зону бойових дій.
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11.04.2024 13:13 Відповісти
Можливо, я так думаю і т.п. це байки заради виправдання продовження хибних рішень при тому ж просто ВИГАДАНІ без будь якої наявності хоч якоїсь достовірної інформації. Послаблення ЗСУ розпочате звільненням Залужного ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!!! А звідки взяв що саме послаблення?! А з ФАКТУ поганих наслідків і погіршення ситуації на фронтах. А якщо пояснювати це лише дефіцитом допомоги, то чому дефіцит котрий почався ще з жовтня почав давати взнаки лише з лютого???!!!
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11.04.2024 13:37 Відповісти
Це одна з версій. Спростування цьому немає.
Бо Ваша аргументація про "Чим гірше - тим краще" у виконанні Зеленського і К° - непереконлива.
Скоріш за все, погіршення в цілому ситуації для Укрвїни має місце через низьку довіру українців до теперішньої влади некомпетентних і безвідповідальних хапунів і тимчасовців.
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11.04.2024 14:02 Відповісти
Не держіть усіх українців за ідіотів! "переведені на вищі посади"... З якого бодуна заступник начальника військового унуверу - посада вища, ніж командувач ОСУВ? Та хоч і начальника академії???
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11.04.2024 13:14 Відповісти
Дивно,чому не послами?Там он Кулеба в ДР Конго посольство відкрив,туди ж інструкторша по мінету не поїде
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11.04.2024 13:27 Відповісти
Щось я не зрозумів з якого часу посади у військових навчальних закладах стали "підвищенням" для командувачів напрямків та фронтів?! Вони що, насміхаються?! Це все одно як призначення Залужного послом назвати "підвищенням" у порівняні з командувачем ЗСУ! Клоунада продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2024 13:33 Відповісти
Цирк поїхав, а клоуни залишилися.
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11.04.2024 14:06 Відповісти
Из командующего округом в замначальника училища, это 'повышение'?
А что ж тогда понижением называется
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11.04.2024 14:27 Відповісти
Пересічному українцю не перестають сцяти в очі.
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11.04.2024 17:57 Відповісти
зеленський, будь ти проклят!
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11.04.2024 19:17 Відповісти
"Ето - мексіканскій тушкан" 😁😁😁
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11.04.2024 19:55 Відповісти
 
 