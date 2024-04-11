Командувачів ЗСУ Ковальчука та Літвінова не звільнили, а перевели на вищі ланки, - Сухопутні війська

Командувачів оперативних командувань "Південь" та "Захід" Андрія Ковальчука і Сергія Літвінова не звільнили з лав ЗСУ, а перевели на інші вищі посади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, їх перевели у межах просування по службі на вищі ланки.

Зокрема, генерал-майора Літвінова призначили заступником начальника Національного університету оборони України. А генерал-майора Андрія Ковальчука - начальником Військової академії в Одесі.

Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України продовжується кадрова перестановка. Тоді звільнили ще двох командувачів, йшлося про генерал-майора Андрія Ковальчука і генерал-майора Сергія Літвінова.

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