Одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки "Patriot" для України, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості передачі Україні систем ППО Patriot для захисту від російських балістичних ракет.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба зазначив, що цієї ночі Росія випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Шість з повітряних цілей були балістичними.
"Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для "Patriot" наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", - додав міністр.
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"Например, Харьков, который расположен на расстоянии применения реактивных систем залпового огня, - там вы не развернете Patriot, потому что его уничтожат, перенасытив канальность (количество целей, которые можно одновременно обстреливать - Ред.) различными средствами. Расстояние на самом деле очень важно", - объяснил Чмут."
Джерело: https://strana.today/news/462085-pochemu-v-kharkove-nelzja-razvernut-pvo-patriot.html