Одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки "Patriot" для України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості передачі Україні систем ППО Patriot для захисту від російських балістичних ракет.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що цієї ночі Росія випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Шість з повітряних цілей були балістичними.

"Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для "Patriot" наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", - додав міністр.

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